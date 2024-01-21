يسلط هذا الحدث الرائد لقطاع شحن البضائع والمشروعات في المنطقة الضوء على موضوعات محورية تشمل الاستدامة والرقمنة واستكشاف الفرص الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024"، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، عن أجندة أعماله الاستراتيجية لتحفيز نمو وتقدم القطاع في المنطقة. ومن المقرر انعقاد هذا الحدث في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يُعد الحدث الرائد لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2024 من الحدث أكثر من 8000 زائر من أكثر من 100 دولة. وسيغطي الحدث موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات المرموقة في الصناعة، وفي مقدمتها أدنوك للإمداد والخدمات، و"إير برودكتس"، و"بي بي سي تشارترنج"، و"دي بي شينكر"، و"دي إس في"، و"فلور".

حوارات استراتيجية

خلال مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2024 سيتم تنظيم سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، تضم عددًا من خبراء الصناعة من جميع قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة. من أهمها جلسة الحوار الخاصة باستعراض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلسة الحوار الخاصة بالمشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جلسة حوار أخرى لمناقشة الفرص الواعدة في أفريقيا، وجلسة خاصة بسوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. وستحدد النسخة القادمة من الحدث آفاق الأعمال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، كما ستشمل المناقشات دور المشاريع العملاقة؛ مثل مشروع نيوم ومجمع الملك سلمان للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال في قطر، في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة والأسواق الجديدة.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: "بصفتنا الحدث الأبرز في قطاع الشحن والمشاريع، نحرص على أن نكون منصة مثالية تجمع المعنيين في الصناعة، ليتم التفاعل وتبادل المعرفة فيما بينهم. وللقيام بذلك قمنا بتحديد أهم القضايا وركزنا على الأسواق الجديدة التي تمتلك فرصًا هائلة لنمو الصناعة في المنطقة".

تمكين التقدم المستدام

استمرارًا لنهجه في بناء مركز لتبادل المعرفة والخبرات في الصناعة، قام المؤتمر بتخصيص جلسة حوارية لاستعراض أهم الاتجاهات الجديدة المؤثرة في مجال إدارة المشاريع واحتساب التكاليف. وستجمع جلسات "اتجاهات التجارة وإدارة الأسطول البحري" و"توقعات تغيّر الأسعار وسعة الحمولة والمحافظة على الاستدامة" و"الخدمات اللوجستية الشاملة من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الأعمال في إدارة الموانئ"، عددًا من أهم خبراء الصناعة لمناقشة تأثير تقلبات الأسعار خلال الأشهر القادمة، وسبل معالجة التحديات المستمرة التي تواجه الصناعة في خضم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وأضاف بن بلامير: "تم تصميم أجندة الفعاليات في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمواجهة التحديات واقتناص الفرص الفريدة التي تشهدها الصناعة. والعمل على معالجة أهم الموضوعات في مشهد سريع التغير، وقد تم إعداد جدول أعمالنا بدعم استراتيجي كبير من قبل مجلسنا الاستشاري، ليشكل خارطة طريقٍ لتوجيه القطاع نحو إيجاد الحلول العملية للقضايا الرئيسة، وتعزيز تجربة مشاركة الحضور".

وسعيًا من منظمي الحدث إلى تحفيز الابتكار في القطاع، ستناقش جلسة "إعادة التفكير في أنماط الشحن" وجلسة "تجارب عملية لتبني التكنولوجيا اللوجستية في المشاريع الصناعية" آليات جديدة لتغيير نموذج العمل التقليدي في قطاع الشحن، لاختيار الطريقة الأفضل في تقليل المخاطر خلال تنفيذ المشاريع. كما ستركز هذه الجلسات على أحدث التقنيات المختلفة المستخدمة في رفع كفاءة العمليات، وتحويل نماذج أعمال الموانئ والمحطات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأفضل.

وبناءً على تاريخه الحافل بالنجاحات، اكتسب "بريك بلك الشرق الأوسط" ثقة أبرز المؤسسات العاملة في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، بما في ذلك "دي بي ورلد"، وموانئ أبوظبي، وأسياد، و "دي إتش إل"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"دي إس في"، و"كيو تيرمينالز"، و"أم أس سي"، و"آل للشحن البحري"، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)"، و "موفرز" وغيرها الكثير.

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نبذة عن معارض بريك بلك التابعة لمجموعة "هايف" (أي تي إي سابقًا):

تُعقد معارض بريك بلك في أربعة أماكن مختلفة حول العالم وهي إحدى المعرض الرائدة المتخصصة في كل منطقة. كما يعد معرض بريك بلك الشرق الأوسط أحد المنصات التفاعلية الفريدة المختصة في قطاع اللوجستيات الذي يجمع رواد القطاع العام والخاص معاً. ويقدم معرض بريك بلك الشرق الأوسط مؤتمراً ينعقد لمدة يومين يناقش الموضوعات الرئيسة التي يجب على المتخصصين في قطاع نقل البضائع السائبة معرفتها لاغتنام الفرص وبناء خطط لمشاريع فعالة. كما يقدم المؤتمر بقيادة أبرز اللاعبين في المنطقة، فرصاً لمناقشة هذه المواضيع وجهاً لوجه وبعمق. وبدعم فعال من رواد الصناعة الإقليميين، فإن بريك بلك الشرق الأوسط هو المكان الأنسب لضمان تواصل فعال بين شركات الخدمات اللوجستية والنقل ووكلاء الشحن وملاك السفن.

للتواصل والمزيد من المعلومات:

المكتب الإعلامي الدولي

لوسي جرين

المدير التسويقي، بريك بلك للفعاليات والإعلام

Lucy.Green@hyve.group

المكتب الإعلامي في الشرق الأوسط:

منار كمال

استشاري إعلام بحري

سيسكوب الشرق الأوسط

manar@seascopemena.com

