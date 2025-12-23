الدوحة، قطر - اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، نسخة عام 2025 من برنامج "لأنك تقدر" مستثمرًا فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر بوصفها منصّة تدريب ميداني لدعم إدماج الشباب من ذوي الإعاقة في بيئة العمل، ومنحهم فرصة عملية لاكتساب مهارات وخبرات مرتبطة بسوق العمل في سياق وطني يرسخ شعورهم بالانتماء والمشاركة.

ونُفذت المبادرة بالتعاون مع نخبة من الشركاء الوطنيين، في مقدمتهم بنك قطر الوطني، ومركز قطر التطوعي، ومجموعة الحزم، وتلفزيون قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور"، وشركة روّاد للاستشارات وتطوير الأعمال، ومؤسسة التطوير للتدريب والفعاليات، ومقهى «إتش تي إتش». وقد أتاح كل شريك، ضمن نطاق اختصاصه، مجموعة من الأدوار والمسؤوليات الملائمة لقدرات المشاركين، ووفّر لهم بيئة تدريبية شمولية أسهمت في تحويل ما تلقّوه من تدريب نظري إلى ممارسة عملية أمام الجمهور.

وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «إن إشراك الشباب من ذوي الإعاقة بصورة مباشرة في دعم فعاليات اليوم الوطني من خلال برنامج "لأنك تقدر" يبعث برسالة واضحة مفادها أن مكانهم ليس على هامش المجتمع، بل في قلب مسيرته التنموية حيث يتعلمون ويشاركون ويتركون بصمة حقيقية من خلال أدوارهم المتنوعة. ويجسّد البرنامج التزام المركز الراسخ بالتطوير المهني الشمولي، ويبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود الشركاء في الدولة حول رؤية مشتركة لتنمية رأس المال البشري لا تستثني أحدًا».

ويجمع مسار الفعاليات الوطنية ضمن برنامج "لأنك تقدر" بين الإعداد النظري والتطبيق العملي في الميدان؛ حيث يخضع المشاركون قبل انخراطهم في دعم تنظيم فعاليات اليوم الوطني لسلسلة من الورش التدريبية المركّزة حول مهارات التواصل والعمل الجماعي، والمناصرة الذاتية، وخدمة الزوار، وبروتوكول التعامل في الفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء المركز من المؤسسات المختصة. وخلال تنفيذ الفعاليات، يشرف المدربون والمرشدون المهنيون المشاركين على سير عمل المتطوعين، لتوجيههم ومساندتهم في مواجهة التحديات، ومساعدتهم على استثمار التجربة في بناء ثقتهم بأنفسهم وتحسين جاهزيتهم المهنية.

ويعد برنامج "لأنك تقدر" أحد البرامج المحورية لمركز قطر للتطوير المهني في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلّم، وتيسير وصولهم إلى خدمات الإرشاد والتطوير المهني أسوةً بغيرهم من أفراد المجتمع. كما يندرج البرنامج ضمن جهود المركز للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان والشمولية المجتمعية في صميم مسيرة التنمية، وتستهدف بناء قوة عاملة وطنية تتمتع بالمهارات اللازمة للمستقبل وقادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

-انتهى-

#بياناتحكومية