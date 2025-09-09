دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أطلق "برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال" اليوم، دورته الحادية عشر، بهدف إعداد الجيل القادم من القادة العالميين. وأقيم حفل التدشين في فندق ون أند أونلي ون زعبيل، وتم الترحيب بـ 26 شريكاً من 18 دولة.

وجاء اختيار المجموعة الدولية من الشركاء بعد منافسة شديدة بين 6660 متقدماً من 146 دولة، على أن تضم مجموعة هذا العام شركاء من البرازيل، والصين، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وكازاخستان، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ويسلط هذا الاهتمام القوي والمزيج المتنوع الضوء على النظام البيئي القائم على الابتكار واقتصاد النمو في دبي، مما يجذب الشباب المهنيين إلى المدينة التي تتميز بطاقة، وحيوية، وأسلوب حياة عالمي، فضلاً عن فرصة مواجهة التحديات التجارية والمجتمعية.

ويُعد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، فريد من نوعه، وممول بالكامل لمدة تسعة أشهر، ومُخصص لخريجي الجامعات المتفوقين، ليخوضوا تدريباً عالمي المستوى في مجالات الاستراتيجية، والأعمال والقيادة. ويُقدم البرنامج للشركاء تجربة غامرة، مهنياً وثقافياً، في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، ومركزاً للمواهب العالمية. على مدار العقد الماضي، استقطب البرنامج 313 شريكاً من 53 دولة، من بينهم 56 مواطناً إماراتياً.

ومن خلال شركاء رئيسيين في الصناعة مثل طيران الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ودناتا، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يقدم الخريجون مشاريع استشارية واقعية لدعم بعض المؤسسات الرائدة في دبي، مما يوفر على هؤلاء الشركاء أكثر من 30 مليون دولار من رسوم الاستشارات وحدها، ويسلط الضوء على التأثير الحقيقي لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في العالم الحقيقي.

وقال رامي توفيق، مدير برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال: "مع ترحيبنا بدفعتنا الحادية عشرة، نفخر بقدرتنا على استقطاب شركاء متميزين من جميع أنحاء العالم، ممن ينتمون إلى خلفيات متنوعة، ويُظهرون جميعًا تفوقاً أكاديمياً والتزاماً بالنمو المهني ورغبةً في إحداث تأثير إيجابي في عالم الأعمال والمجتمع والسياسة. تُمثل هذه المجموعة جيلًا استثنائيًا من قادة المستقبل، وستُهيئهم تجربتهم في دبي للقيادة بعزيمة، وشغف وابتكار. نواصل التزامنا بتجاوز حدود التطوير المهني، وجمع وجهات النظر العالمية. مع معدل قبول يبلغ حوالي 0.5%، رسّخ برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، مكانته كواحد من أكثر البرامج رواجاً للخريجين في العالم."

وقالت أمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "أُطلق برنامج دبي لزمالة الأعمال برعاية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليُجسّد قوة الشراكة وأهميتها من خلال جمع نخبة من المواهب العالمية الاستثنائية مع أبرز المؤسسات الرائدة في دبي. وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، نؤمن بأن الأسس القانونية الراسخة تقوّي الثقة، وتُحفّز الاستثمار، وتُلهم الابتكار. ويسرّنا أن ندعم هذه المبادرة وأن نشهد هذه الدفعة الجديدة وهي تبني وتطوّر على إرث من سبقها".

احتفل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في وقت سابق من هذا العام، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، وللاحتفال بهذه المناسبة، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، شخصياً بأكثر من 100 خريج من البرنامج في دبي.

كاميلا أوليفير – البرازيل

هونغدا تشانغ – الصين

شويو وو – الصين

يو بينغ لي – الصين

ماريا خيمينيز – كولومبيا

حسن نمري – فرنسا

توم لويس فلوهرير – ألمانيا

ريتيكا سينغال – الهند

أليفة رحيم – إندونيسيا

أنجليكا ويليانا – إندونيسيا

أوسارونامين أوسيفو – أيرلندا

سانيا موخانوفا – كازاخستان

براناف خيتان – نيبال

فيسينت أرماس – بيرو

ناتاليا كوفالكوفا – روسيا

ريان وي – سنغافورة

فيكتوريا زبوجانوفا – سلوفاكيا

أكيويامي ماكينا – جنوب أفريقيا

خوسيات أوريبوفا – طاجيكستان

أدم درويش – المملكة المتحدة

ميرا أحمد – المملكة المتحدة

ريشيل سودها – المملكة المتحدة

تمجيد يعقوب ياسين – المملكة المتحدة

لانس إنتسواه – الولايات المتحدة الأمريكية

مايكل بانكس – الولايات المتحدة الأمريكية

سوكنا جاي – الولايات المتحدة الأمريكية

