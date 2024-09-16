​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشرّف برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، واحد من أهم البرامج المخصصة لقادة المستقبل في العالم، باستقبال الدفعة الجديدة لعام 2024/ 2025 والتي ضمّت 27 مشاركاً من 22 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، والصين، وإندونيسيا، وكندا، وملاوي، وكولومبيا، وغيرها. وسيحظى المشاركون بفرصة قيّمة لتطوير مهاراتهم القيادية والعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة مختارة من المواهب الإماراتية بما يثمر عن تعزيز فرص التبادل الثقافي والنمو.

وقد أُقيم حفل افتتاحي في مركز دبي المالي العالمي للترحيب بمشاركي الدورة العاشرة من قادة المستقبل الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد على 5000 متقدم من 160 دولة حول العالم.

ويُعد البرنامج الممول بالكامل بمثابة فرصة فريدة من نوعها لخوض رحلة تعليمية شاملة لمدة 9 أشهر في دبي تمكن المشاركين من جسر الفجوة بين حياتهم الأكاديمية من جهة وحياتهم العملية والمهنية من جهة أخرى.

ولضمان تحقيق ذلك، يجمع البرنامج بين التدريب على المهارات الاستشارية الإدارية و أساسيات الأعمال القائمة على الكفاءة، والتدريب المهني والحصول على فرص للعمل في منظمات عالمية رائدة تشمل مجموعة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي وموانئ دبي العالمية ودبي القابضة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل قائمة شركاء التعليم الرئيسيين للبرنامج برايس ووترهاوس كوبرز وكاباديف وبون للتعليم، الذين يقدمون مجموعة من الندوات ودراسات الحالة ذات العلاقة. في المقابل، يثمر البرنامج عن تمكين المشاركين من اكتساب معارف عميقة حول إمارة دبي ومكانتها العالمية المرموقة من خلال التبادل الثقافي وورش العمل التجارية والتواصل مع قادة القطاع.

ويتولى منصب مدير برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال السيد رامي توفيق الذي سيقود البرنامج في عامه العاشر وما بعد . ويمتلك السيد رامي خبرة تزيد على 15 عاماً في مجالات متنوعة تشمل تطوير المهارات القيادية والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، كما سبق له أن شغل مجموعة من المناصب المرموقة في مختلف أنحاء العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وبرشلونة ودبي.

وتعليقاً على انطلاق البرنامج في دورته العاشرة، قال رامي توفيق: "يستقطب برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال خريجين من أعلى المستويات من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لهم العمل على تطوير مهاراتهم مع مجموعة من المواهب الإماراتية الشابة. وتعزز هذه التجربة تطوير عقلية المشاركين ووجهات نظرهم الفكرية والثقافية، مما يسهم في إعداد قادة المستقبل وتسليحهم بمهارات وخبرات مميزة في مجالات الأعمال والسياسة والتأثير الاجتماعي.

وأضاف: "يعد البرنامج بمثابة وجهة مثالية تستقطب أعداد كبيرة من المشاركين، ويعزى ذلك لعدة عوامل على رأسها المزيج المبتكر من التطوير على المستوى المهني والشخصي والمساهمة في مشاريع فعلية ضمن المشهد الاقتصادي في دبي، إلى جانب فرصة التعاون مع النظراء من مختلف أنحاء العالم ".

من جانبها، قالت شارون مكافرتي، مديرة مكتب المشاريع الاستراتيجية في شركة دناتا التابعة لمجموعة الإمارات: "تعاونّا عدة مرات خلال السنوات السابقة مع برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، حيث كان لطلاب البرنامج إسهامات مهمة في مشاريعنا وحققوا نتائج استثنائية. وإذ نرحب اليوم بطلاب الدفعة الجديدة، فإننا نؤكد على التزامنا بهذه الشراكة المميزة والمثمرة".

عن تجربته في البرنامج، قال ماجد بن ثنية، وهو خريج إماراتي من دفعة عام 2023/ 2024: "كان البرنامج بالنسبة لي تجربة ساهمت في تغيير مسيرتي المهنية، حيث اكتسبت مهارات جديدة مكنتني من العمل كشريك للقيادة والمواهب في مجموعة الإمارات. لقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً من مسار نموها، وذلك بفضل الاتصالات والخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها من خلال مشاركتي في برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال".

منذ تأسيسه، استقطب البرنامج 278 خريج من 44 جنسية مختلفة ممن استكملوا 84 مشروعاً لأكثر من 30 شريك توظيف، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأعداد في السنوات القادمة. ويتجلى نجاح البرنامج من خلال الإنجازات اللافتة لخريجيه، بمن فيهم رايموند تشو، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومؤسس منصة وينج جو؛ والخريجة الأمريكية جودي كوليتي التي عملت لصالح السيدة الأولى جيل بايدن، وغيرهم من الخريجين الذين يعملون لدى أبرز المؤسسات العالمية الرائدة بما في ذلك ماكينزي، ومجموعة بوسطن الاستشارية، ومايكروسوفت، وجوجل.

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