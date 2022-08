القاهرة، مصر : تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، أعلنت شركة "جارينا" المطور والناشر العالمي والرائد على الإنترنت في مجال الرياضات الإلكترونية، عن إطلاق أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية لـ لعبة "FREE FIRE" في مصر تحت شعار " FREE FIRE: The Battle of Egypt" .

تقام البطولة على مدار شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وتبلغ مجموع جوائزها ٥٠٠ ألف جنيه مصري، وبدأت مرحلة التسجيل للمشاركة في البطولة إلكترونيا، مطلع هذا الشهر، وتم استقبال أكثر من 13 ألف مشارك من أفضل لاعبي اللعبة على مستوى الجمهورية ويستمر التسجيل حتى العاشر من أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على انتشار الألعاب الإلكترونية بشكل كبير وسط النشء والشباب، ودورها على صعيد صناعة الاتصالات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد من حيث قيمة المبيعات المباشرة وكذا التشجيع على الابتكار والإبداع، وتطوير التكنولوجيا.

لفت وزير الرياضة إلى دعم الوزارة للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والمتابعة معه في تنفيذ رؤيته من خلال إطلاق حزمة من الفعاليات والمسابقات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، مثنيًا على ما نفذه الاتحاد خلال الفترة الماضية من مسابقات وبطولات عديدة.

فيما وجه شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير، مؤكدا أن الاتحاد يحرص على تكثيف المسابقات الإلكترونية ضمن خطة الاتحاد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الباقي أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة على مستوى الرياضات الإلكترونية في مصر، بسبب التعاون بين الاتحاد والوزارة والمنظمين واللاعبين وبعض المؤسسات الأخرى، لتنظيم العديد من البطولات.

ويمكن لجميع لاعبي ومشجعي فري فاير في مصر الذين يرغبون في المشاركة في البطولة التسجيل عبر الرابط التالى :

https://thebattleofegypt.ff.garena.com

حول جارينا

جارينا هي مطور وناشر عالمي رائد للألعاب عبر الإنترنت. فري فاير، هي لعبة باتل رويال للهاتف المحمول التي تم تطويرها ذاتيًا، وتعتبر أكثر ألعاب الهاتف المحمول تنزيلًا في العالم في 2019 و 2020 و 2021، وفقًا لـ data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie.

يدير جارينا لاعبون متحمسون ولديهم فهم فريد لما يريده اللاعبون. تقوم حصريًا بترخيص ونشر العناوين الناجحة من الشركاء العالميين – مثل Arena of Valor و Call of Duty: Mobile و League of Legends – في أسواق مختارة على مستوى العالم. تدعم جارينا الخبرات الاجتماعية والترفيهية من خلال الألعاب، مما يمكّن مجتمعاتها من المشاركة والتفاعل. Garena هي أيضًا شركة رائدة في تنظيم الرياضات الإلكترونية وتستضيف بعضًا من أكبر أحداث الرياضات الإلكترونية في العالم.

شركة جارينا هي جزء من Sea Limited (NYSE: SE) ، شركة إنترنت عالمية رائدة للمستهلكين. بالإضافة إلى Garena ، تشمل الأعمال الأساسية الأخرى لشركة Sea ذراع التجارة الإلكترونية،Shopee ، وذراع الخدمات المالية الرقمية ،SeaMoney. مهمة Sea هي تحسين حياة المستهلكين والشركات الصغيرة باستخدام التكنولوجيا.

