يعود المنتدى الاقتصادي العالمي للانعقاد في دورته السنوية في دافوس يوم الأحد القادم كأول حدث يحضره قيادات العالم و الرؤساء و المسئولين بعد جائحة كورونا، وذلك في ظل أحداث عالمية غير مسبوقة تحت شعار: نعمل معًا لعودة الثقة. .



وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد توقف عن الانعقاد لمدة عامين بسبب الوباء العالمي والغلق وإيقاف وتحديد السفر, وسيشهد المنتدى هذا العام عدد من الجلسات والمناقشات حول الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد الخروج من أزمة كورونا والأزمات التي تزايدت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على المناطق الاقتصادية المختلفة وسلاسل الإمداد كما سيعمل على إعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية العالمية.



وتم توجيه الدعوة للمهندس تامر وجيه رئيس مجموعة برايم القابضة والتي قامت مؤخراً بتأسيس مقر لإحدى شركاتها للاستثمارات الخارجية في مدينة زيورخ السويسرية، ويشارك وجيه خلال المنتدى في الجلسة الخاصة عن مستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط، متحدثًا عن الخرائط الاستثمارية وفرص الاستثمار في دول الشرق الأوسط خاصة مصر وكيفية الإستفادة من آثار التعويم والإصلاحات الاقتصادية لدفع الاستثمار الخارجي المباشر وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة والصادرات من المنطقة.

#بياناتشركات

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