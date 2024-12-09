​​​​​القاهرة، أعلنت شركة برانديت كايرو، برئاسة السيد / محمد الصعيدي ، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس التحالف المنظم لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt ، بالتعاون مع البطل المصري والمتسابق الدولي محمد حمدي لدى شركة فيراري ، عن توقيع عقد شراكة حصري لإقامة أضخم حفل فني مخصص للسيارات الكهربائية والسيارات الرياضية الخارقة في المنطقة العربية والأفريقية.

تشمل الشراكة التخطيط لإقامة هذا الحدث الضخم الذي يعد الأول من نوعه، إلى جانب العديد من المفاجآت المبتكرة التي سيتم الكشف عنها لاحقًا. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مفهوم استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، والحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على صناعة التنقل الكهربائي بشكل عام. كما تهدف الشراكة إلى تشجيع الشباب المصري للاقتداء بالبطل الدولي محمد حمدي، وتحفيزهم على تمثيل مصر بفخر في المحافل الرياضية العالمية. جدير بالذكر أن الطرفين اتفقا على تخصيص جزء كبير من أرباح الحفل لدعم المستشفيات والكيانات الرسمية التي تقدم خدمات علاجية مجانية للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم ذوي الهمم داخل جمهورية مصر العربية.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، صرح السيد محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة برانديت كايرو ورئيس التحالف المنظم لقمة EVs Electrify Egypt : "تعتبر هذه الشراكة مع البطل الرياضي محمد حمدي خطوة استراتيجية هامة في تعزيز جهودنا لتحقيق التحول نحو التنقل الكهربائي المستدام في مصر والمنطقة. إن النجاح الكبير الذي حققته قمة EVs Electrify Egypt يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الصناعة في مصر والمنطقة. نحن ملتزمون بتحقيق مزيد من الإنجازات من خلال هذه الشراكة، التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتوعية. هذا الحدث ليس مجرد احتفال بالسيارات الكهربائية والسيارات الرياضية الخارقة، بل يمثل منصة استراتيجية للترويج لحلول التنقل المستدام وتعزيز دور مصر كمحور رئيسي لهذه الصناعة المتنامية، مع إلهام الأجيال الشابة للريادة في المجالات التقنية والرياضية على حد سواء."

من جانبه، أعرب محمد حمدي، البطل المصري والمتسابق الدولي لدى شركة فيراري، عن حماسه لهذه الشراكة قائلا: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع المميز الذي يدمج بين الشغف بالسيارات والرؤية المستقبلية للتنقل المستدام. السيارات الكهربائية ليست فقط وسيلة للحفاظ على البيئة، بل هي نموذج لتقدم التقنيات الحديثة وتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة. هذا الحدث ليس مجرد فعالية، بل هو منصة لإبراز مكانة مصر في رياضة السيارات على المستوى العالمي، وتشجيع الشباب على تحقيق أحلامهم وتمثيل بلدهم بفخر."

يأتي هذا الحفل المرتقب على خلفية النجاح الساحق لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt، التي أُقيمت نسختها الأولى في القاهرة خلال أكتوبر الماضي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري، وبالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية. استقطبت القمة أكثر من 75 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة البطل الدولي محمد حمدي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار وأصحاب المصلحة. وقد عززت هذه القمة مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير تقنيات التنقل الكهربائي والمستدام، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في هذا المجال الحيوي.

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