أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق المهندس الإماراتي عبدالله المحيربي إنجازاً استثنائياً بتمكنه من تسلّق أعلى قمة جبل في قارة أوروبا وهو جبل البروس في روسيا التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً، ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاحه في عام 2014 من تسلّق وصعود قمّة جبل أكونكاجوا بالأرجنتين، وهي أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ ارتفاعها 6962 متراً، وتسلّقه أيضاً في عام 2015 قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في القارة الأفريقية.

وأفاد المهندس المحيربي أن نجاحه في تسلّق قمّة جبل البروس في روسيا يعود للدعم والتشجيع الكبير الذي تلقاه من صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة التي يعمل بها في إدارة العمليات كمهندس للمشاريع، حيث منحه الصندوق فرصة كبيرة لتحقيق حلمه في بلوغ تلك القمة لتضاف إلى سجله الحافل في رياضة تسلّق الجبال.

ويؤكد شعوره بالفخر والاعتزاز بنجاحه في الوصول إلى قمم الجبال، ورفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه فخور بإبراز صلابة وقوة المواطن الإماراتي الذي نجح في تحدي الصعاب والصعود إلى أعلى القمم بعد اجتياز هذه الرحلة الشاقة.

ويضيف أن "المرحلة الأصعب في تسلّق الجبال تكون في المحافظة على الاتزان العقلي والذهني، إذ يتوجب على المتسلق أن يبذل قصارى جهده للحفاظ على قوته وتوازنه بحكم التحديات التي تمر في مرحلة الصعود والنزول، ويؤكد المحيربي عِظَم الفوائد التي يجنيها المتسلق من رحلته، حيث تُصنع لديه الرغبة والقوة في تحقيق طموحاته مهما بلغت، إضافة إلى أنها تمنحه القدرة الكبيرة على الصبر وتحمل الصعاب من خلال اختبار قوة عزيمته لخوض تجربة الصعود للقمة والنزول منها، وكذلك اكتشاف جمال وأسرار الطبيعة ومناظرها الخلابة.

ويختم حديثة بتقديم الشكر والثناء لصندوق أبوظبي للتنمية وإدارته التي حرصت على توفير الدعم له لتحقيق حلمه في تسلق القمم السبع وتجاوز التحديات وتحقيق الإنجاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دعم الصندوق في إثبات قدرة المواطن الإماراتي على التميز والإبداع في شتى المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الاستثمار في شركات ضمن مجالات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي، إضافةً إلى دوره الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.