القاهرة - أعلنت شركات ievents و طياره و DigiSay Groupعن توقيع مذكرة تفاهم مع بالم هيلز لتصبح بذلك بالم هيلز الجهة المستضيفة والشريك الاساسي للنسخة الأولى من جوائز "صناع المحتوي". والتي تهدف إلي دعم وتمكين والإحتفال بصناع المحتوي الرقمي في مختلف المجالات. يأتي هذا في إطار دعم بالم هيلز للإبتكار والابداع والمساهمة في تسليط الضوء علي المواهب، بما يتماشي مع رؤية جوائز صناع المحتوي.

تأتي جوائز صناع المحتوي والتي من المقرر أن يتم إطلاقها بالشراكة مع بالم هيلز بصفتها الراعي الرئيسي لتأكد إلتزام بالم هيلز بالابتكار وبناء المجتمعات بما يتماشي مع رؤية الشركة التي تهدف إلي تمكين المبدعين، وتعزيز سبل التواصل بينهم بما يواكب التطورات السريعة في كافة القطاعات.

هذا ومن المقرر أن تبداْ فعاليات "جوائز صناع المحتوي" في مدينة باديا من بالم هيلز، بيومين من الورش التفاعلية والحلقات النقاشية التي يقودها أسماء بارزة في صناعة المحتوي من مصر وخارجها لإلهام المبدعين وتمكينهم، يأتي هذا تماشياً مع روح مدينة باديا الفريدة والتي تنعكس على تنوع الثقافات فيها. كما سيستفيد المشاركون من استخدام أحدث التقنيات في استديوهات مجهزة لتعزيز قدرتهم على إنتاج محتوى رقمي متميز. كما ستختتم الفعاليات بحفل توزيع جوائز صناع المحتوى، في بالم هيلز أكتوبر، لتكريم المبدعين والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.

في سياق متصل، تم التأكيد خلال حفل التوقيع مع بالم هيلز علي أن جوائز صناع المحتوي تسعي لأن تكون بداية منصة إقليمية رائدة يجتمع من خلالها صناع المحتوي والشركات والعلامات التجارية لدعم وتعزيز مهاراتهم وتوفير كافة سبل الدعم لهم لخلق محتوي أكثر نفعاً بما يتماشي مع قيم بالم هيلز في دعم عجلة الإبتكار والنمو في المجتمعات.

جدير بالذكر أن شركات ievents و طياره و DigiSay Group قد أعلنوا مسبقًا أن جوائز صناع المحتوي هي مبادرة رائدة مصممة خصيصاً للاحتفاء بمجتمع صناعة المحتوي وتعزيزه باعتباره قطاعًا حيوياً يساهم في رفع القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وخاصة في العالم العربي. هذا ومن المخطط أن تسهم الجوائز في هذه العملية التنموية من خلال معالجة التحديات وتذليل العقبات وتعظيم الفرص الفريدة في هذا النظام البيئي سريع النمو. كما تهدف جوائز صناع المحتوي إلى أن تكون المنصة الرائدة في المنطقة لتمكين المبدعين وتوسيع تأثيرهم كمحركات أساسية للتحول الرقمي وصناعة المحتوي بطرق سردية مبتكرة.

عن طياره: هي مركز المحتوى الرائد في مصر الذي يدعم الإبداع والابتكار في صناعة المحتوى بالمنطقة .

هي مركز المحتوى الرائد في مصر الذي يدعم الإبداع والابتكار في صناعة المحتوى بالمنطقة عن ievents : هم خبراء في تنظيم الأحداث الكبيرة مثل مهرجان الجونة السينيمائي وجوائز مصر لرواد الأعمال، ليضمنوا بوجودهم أن تكون "جوائز صناع المحتوي" تجربة مؤثرة وفريدة من نوعها .

هم خبراء في تنظيم الأحداث الكبيرة مثل مهرجان الجونة السينيمائي وجوائز مصر لرواد الأعمال، ليضمنوا بوجودهم أن تكون "جوائز صناع المحتوي" تجربة مؤثرة وفريدة من نوعها DigiSay Group : مجموعة DigiSay وهي شركة رائدة في تقنيات الإعلام وصناعة المحتوى، تقدم حلولًا مبتكرة في الإنتاج والإدارة والتسويق والحماية وتستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي شريك أساسي للمنصات مثل يوتيوب، فيسبوك، وإنستجرام.

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