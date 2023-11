أعلنت لجنة مهرجانات "ضيافة" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم أمس عن إقامة موعد الدورة السابعة من المهرجان السنوي، في تاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري في فستيفال باي بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي مول، شوبا العقارية و7 برودكشن، مباشرةً على 12 قناة تلفزيونية.

مهرجان "ضيافة" يلقي الضوء على شخصيات مميزة ومبدعة من كافة المجالات ومن كل أنحاء العالم ويتم تكريمهم في المدينة المتألقة والرائدة دبي، سيتم إهداء الدورة السابعة منه لروح أيقونة من أيقونات العالم العربي، الفنانة الراحلة فاتن حمامة تكريماً لروحها وإحياء ذكراها بعد مرور ثمانية أعوام على وفاتها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ميشال ضاهر رئيس ومؤسس مهرجانات "ضيافة"، "بياف" و"إيمي غالا": "كعادتنا للسنة السابعة على التوالي نحن هنا لنحتفل معاً بمهرجان ضيافة الذي يعزز الفن والثقافة كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب وتكوين روابط جديدة بين الناس من خلفيات مختلفة.”

وأضاف: ”انطلاقاً من أملنا في نشر السلام في كل أصقاع الأرض تم التعاون بيننا وبين منظمة دبي العطاء لمساعدة الأطفال في المنطقة الذين يعانون من الحروب والصراعات القائمة خلال جمع التبرعات والمساهمات الخيرية وإيصال رسائل السلام من خلال صناعة المحتوى بتعاوننا للمرة الثانية مع منصة ثينك سمارت هب المنصة الأولى لدعم صناع المحتوى والموهوبين”.

وقال فرانسيس ألفرد، المدير الإداري / المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية: "يسعدنا، في شوبا العقارية، أن نكون الجهة الرسمية الراعية لمهرجان "ضيافة"، ونحرص على إظهار التنوّع الثقافي الغني في العالم العربي وتعزيز علاقات طويلة الأمد مع الجمهور العربي بشكل خاص، مستفيدين من مكانتنا كإحدى الجهات المساهمة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ونعمل من خلال هذا التعاون على الاعتراف بأهمية السرد القصصي وقدرته على مد جسور التنوع الثقافي، ونتطلّع لتقديم المزيد من الإسهامات الفاعلة التي تضمن مسيرة ناجحة ومثمرة لمهرجان ضيافة ودعم المشهد الديناميكي للسينما العربية".

سوف يبدأ المهرجان في تمام الساعة السابعة مساءً مع السجادة الحمراء، يليه المهرجان التكريمي في تمام الساعة الثامنة والنصف، وينقل المهرجان فى بث مباشر على 12 محطة تلفزيونية ومنصات البث في كل انحاء العالم العربي والعالم وهم: Dubai TV, Dubai One, OSN Ya Hala، OSN First, OSN W, Rotana Musica, LBC, Rotana Khaleejiya, MBC Wanasah, Al Mashhad TV, and Al Kahera Wal Nas..

مما هو جدير بالذكر أنه سيتم التعاون حصرياً مع "إكس" في شراكة فريدة من نوعها لدعم وبث الحفل التكريمي على منصتهم الرسمية للسنة الثالثة على التوالي.

سيستضيف المهرجان مكرمين من 18 دولة من كل أنحاء العالم وهم: الإمارات، أمريكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الهند، روسيا، سوريا، تركيا، الكويت، فرنسا، لبنان، مصر، المغرب، تونس، العراق، السعودية، والأردن والباكستان.

