نظمت "غرفة عجمان" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، "منتدى مجتمع عجمان الصناعي" تحت شعار ـ التعاون من أجل التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة أكثر من 50 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة.

واستهدف المنتدى تعزيز جهود التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الصناعي الخاص، بتوفير منصة حوارية تجمع جهات التمكين ورواد الصناعة والمبتكرين، بما يدعم الكفاءة الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتشجيع المنشآت الصناعية على دمج التكنولوجيا المتقدمة وحلول "الصناعة 4.0" واستخدامات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وتطوير العمليات والحفاظ على الموارد.

حضر المنتدى سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وفاطمة المهيري مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة عجمان، وأصحاب الاعمال ومسؤولي المنشآت الصناعية المشاركة، وذلك في فندق عجمان سراي.

وفي مستهل المنتدى رحب سعادة ماهر العليلي بالحضور، وأكد على أهمية المنتدى الذي يجسد تكاتف الجهود الاتحادية والمحلية في دعم مسيرة التحول الصناعي الذكي بمشاركة نخبة من المسؤولين ورواد الصناعة والخبراء المتخصصين.

وقال "أصبح القطاع الصناعي يعتمد بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة والحديثة، وتعد استخدامات الذكاء الاصطناعي أحد الركائز المحورية في تعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات الصناعية من خلال "تحسين الجودة، خفض التكاليف التشغيلية، أتمتة العمليات، دعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات في أوقات قياسية، تطوير المنتجات، تطوير خطط النمو والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية وغيرها من الفرص".

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن النشاط الصناعي في إمارة عجمان يشهد تطوراً ونمواً مستمرين، حيث بلغت عضوية المنشآت الصناعية في غرفة عجمان 1549 عضوية صناعية في 2024 بنسبة نمو تزيد عن 7% مقارنة بعام 2023، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الصناعة ودعم التوسع والاستثمار المحلي في الإمارة.

وأضاف سعادة ماهر العليلي، "غرفة عجمان بشكل خاص، وحكومة عجمان بشكل عام، حريصة على تنمية الصناعات المحلية وتطويرها، بما يعزز قدرتها التنافسية واستدامتها، لتتوائم هذه الجهود مع مستهدفات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم"، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للصناعة الوطنية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز متقدم للابتكار والصناعة الذكية.

من جانبها، أكدت فاطمة المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المنتدى يهدف إلى دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتزويدها بالقدرات اللازمة لتبني التقنيات المتقدمة وتسريع وتيرة التحول الصناعي الذكي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات).

وأكدت ان الوزارة تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات الصناعية المتقدمة، ويمثل برنامج التحول التكنولوجي إحدى الركائز الأساسية الداعمة لهذا التوجه، خاصة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "ITTI"، باعتباره أداة عملية لدعم المصانع في قياس وتخطيط وتسريع رحلة التحول الرقمي والتكنولوجي.

ويساعد المؤشر يساعد المصنعين على تقييم مستوى جاهزيتهم التقنية وتحديد مجالات التطوير المستقبلية في العديد من المجالات "الأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة"، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية واستدامتها.

وأشارت المهيري إلى أن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يعتبر بوصلة عملية تدعم المصانع لتحديد مستوى نضجها التكنولوجي، وكيفية وضع خطط تطوير واضحة مدعومة بالأدوات والتدريب اللازم.

وتمكنت العديد من المصانع المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي من رفع إنتاجيتها وخفض تكاليف التشغيل بفضل تبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع القائم على البيانات، داعية المنشآت الصناعية إلى الانضمام والانطلاق في رحلة التحول الصناعي الذكي.

هذا وتضمنت أعمال المنتدى جلسة تفاعلية حول أفضل الممارسات الناجحة في التحول الرقمي، حيث استعرضت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تجربتها الرائدة في تحقيق عوائد ملموسة من الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات وتعزيز القيمة المضافة والإنتاجية.

كما شهد المنتدى جلسة أخرى بمشاركة جامعة عجمان و "دو" وتناولت الجلسة أهمية الابتكار الصناعي وفوائد التحول نحو الصناعة الذكية، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية لتبني التقنيات المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، إلى جانب شرح حول جهود ومبادرات كل من جامعة عجمان و "دو" في هذا مجال الابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأشاد المشاركون بدور المنتدى في تعزيز الحوار والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، مؤكدين أهميته كمنصة فاعلة لمناقشة سبل تطوير الصناعات وتعزيز فرص تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة والإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول الصناعي الذكي في إمارة عجمان، وتعزيز مكانتها كمركز صناعي متطور ومبتكر قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي ختام المنتدى قام سعادة ماهر طارش العليلي وفاطمة المهيري، بتكريم المتحدثين والمصانع المشاركة في المنتدى.

حضر المنتدى، ناصر الظفري مستشار مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وعبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وهندي عبيد المطروشي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان.

-انتهى-

#بياناتحكومية