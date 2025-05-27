أبها: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها تحت شعار "عسير تزدهر.. استثمر الآن"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيف من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصناع القرار لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتفتتح أعمال المنتدى بجلسة وزارية بعنوان "عسير تشرق... وجهة استثمارية على خارطة العالم"، بمشاركة سعادة السيد عبدالله العطية وزير الشؤون البلدية بدولة قطر معالي، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ، ويتناول المتحدثون في الجلسة دور البنية التحتية والتحول الرقمي والفعاليات الكبرى – ومنها ترشح مدينة أبها لاستضافة كأس العالم 2034 – في دعم مسار التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

ويشارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في المنتدى من خلال حديث قيادي يستعرض فيه أداء القطاع التجاري في منطقة عسير، ودور الوزارة في تيسير رحلة المستثمر، وتحفيز بيئة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرف التجارية في دعم نمو المناطق المختلفة.

ويشهد المنتدى أيضًا مشاركة معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في حديث يتناول تمكين المناطق الواعدة من خلال الأسواق المالية، وآليات التمويل المتاحة أمام المستثمرين، إضافة إلى استعراض تطور التشريعات والأنظمة في سياق تحفيز الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسية تناقش أبرز ملامح البيئة الاستثمارية في منطقة عسير، والفرص المتاحة في قطاعات السياحة، والتقنية، والبنية التحتية، والاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى استعراض دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التنمية من خلال مشاريعه النوعية، ومشاركة الشركات التابعة له في تسريع النمو وتعزيز الاستدامة.

ومن أبرز فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق شركة "قمم السراة" كذراع استثمارية لدعم أعمال تطوير الأراضي، وتيسير الإجراءات النظامية للمستثمرين، كما يُشهد المنتدى الكشف عن عدد من المشاريع النوعية التي تُعرض لأول مرة، والتي يُتوقع أن تُسهم في تعزيز مكانة عسير على الخارطة الاقتصادية الوطنية والدولية.

وتُعقد ضمن المنتدى عدد من ورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات التمويل السياحي، وتمكين المستثمرين، وتحسين التشريعات، واستعراض الفرص الاستثمارية، كما يصاحب الفعاليات معرض يضم مشاريع منوعة، وركنًا مخصصًا للجهات الداعمة، ويُتوقع أن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية على التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين المحافظات، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، في سبيل بناء نموذج استثماري متكامل ومستدام.

ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المشاريع الكبرى، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة.

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