تم افتتاح منتدى الأعمال الروسى الصينى الخامس للطاقة يوم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.

ويعقد المنتدى تحت رعاية اللجنة الرئاسية الروسية لاستراتيجية تطوير مجمعات الوقود والطاقة والسلامة البيئية والإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.

ويشارك في تنظيم المنتدى شركة روزنفت وشركة البترول الوطنية الصينية (سى ان بى سى).

وقدم ابجور سبتشين الرئيس التنفيذى لشركة روزنيفت خطابا بالانابة عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. واشار الرئيس الروسى الى ان علاقات الشراكة الشاملة و التعاون الاستراتييجى بين روسيا و الصين قد وصل الى مستوى غير مسبوق مضيفا بان هذا المستوى الكبيرمن التعاون مستمر فى التطوروخصوصا التعاون في مجال الطاقة، الذي أصبح نشطا ومتعدد الأبعاد بشكل متزايد.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة روزنيفت: “إن التعاون بين روسيا والصين يتعزز في جميع المجالات. لقد ارتفع إجمالي حجم التجارة بين بلدينا على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 660 مليار دولار،مضيفا الى انه بعد مرور 8 أشهر من عام 2023، أصبحت روسيا المورد الرئيسي للنفط للصين متفوقا على المملكة العربية السعودية:

و اضاف الى انه قد تم بالفعل تسليم أكثر من 75 مليون طن من النفط الروسي إلى الصين هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 25٪ عن العام الماضي.

و فيما يتعلق بتحول روسيا نحو الشرق اوضح سيتشن الى ان الصين تلعب دوراً فاعلا و رئيسياً، موضحا الى انه فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نما حجم التجارة بين الصين وروسيا بنحو 30% على أساس سنوي وبلغ 176.4 مليار دولار.

وأضاف سيتشين: "لدينا كل المقومات و الامكانات للقول بأن حجم التجارة بين بلدينا سيتجاوز الهدف المرجوا و البالغ 200 مليار دولار في وقت مبكر من هذا العام.

في العام الماضي، أصبحت الصين أيضًا أكبر مشتر للفحم الروسي بزيادة بنسبة الربع في الإمدادات بلغت 67 مليون طن. "إننا نعمل على تعزيز التعاون الثنائى في القطاع النووي، والذي تقوده محطة تيانوان للطاقة النووية، وهي واحدة من المشاريع الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين.

ويجري حاليًا إنشاء وحدتين للطاقة النووية بتصميم روسي بقدرة 1200 ميجاوات لكل منهما في محطة تيانوان للطاقة النووية.

تعمل بنجاح الوحدات الأربع وهى من التصميم الروسى فى فى اى ار1000

تم بناؤها سابقا وتوفر مليارات الكيلووات/ساعة من الكهرباء الى الدولة

بالإضافة إلى ذلك يتم بناء محطة شودابو للطاقة النووية في مقاطعة لياونينغ.

حضر حفل افتتاح المنتدى دينغ شيويكسيانج النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، وإيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وداي هوليانج رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الصينية.

ويحضر منتدى هذا العام نحو 500 مشارك، بينهم شخصيات سياسية وممثلون لأكثر من 100 شركة روسية وصينية كبرى من مختلف الصناعات وعلماء وأكاديميين وخبراء ومحللين.

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