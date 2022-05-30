تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنطلق فعاليات المعرض العقاري إيجيبت جيت، فى الفترة من 16 _ 18 يونيو المقبل، والذي تنظمه شركة إيه سي جي أى تي إف لتنظيم المعارض، وذلك كفرصة لعرض أهم وأكبر المشروعات العقارية داخل المشروعات القومية، وبالمدن الجديدة، وإتاحة الفرصة للمهتمين بالعقارات للتعرف على أحدث المشروعات، والعروض الخاصة بالشركات الكبرى.



قال أحمد غزى رئيس شركة إيه سي جي أى تي إف لتنظيم المعارض، ان اقامة المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، يكسبه اهمية كبري، خاصة فى ظل حرص فريق العمل القائم على تنفيذ المعرض لتقديم تجربة فريدة للمستهلك المصري، مشيرا الى ان المعرض يلقى الضوء على عدد من المشروعات العقارية الجديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية ومنها السكنية والصناعية والتجارية والادارية، مع التركيز على المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتزامن اقامة المعرض مع انتقال المؤسسات الحكومية الى العاصمة الإدارية الجديدة مما يدفعنا الى تسليط الضوء على هذا المشروع العملاق ودعم رؤية الدولة للتوسع الأفقى والمخطط الاستراتيجى ٢٠٥٢



ويوفر المعرض فرصة للزوار لإيجاد العديد من الاختيارات بين الكثير من المنتجات العقارية، والاستفادة من عدد كبير من العروض والتسهيلات الحصرية، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للتعرف على أكبر المطوريين العقاريين فى السوق المصرية والشرق الأوسط، فى ظل وجود اسماء كبيرة للعديد من الشركات مثل Emaar Misr، Al Ahly Sabbour Development, Madinet Nasr Housing and Development, Ora Developers, Waterway Developments, PRE Developments, Creo Developments, Arabia Holding, GV Developments, Royal Developments, وهى كبرى الشركات في السوق العقاري وتسعى لإبراز احدث مشروعاتها من خلال معرض ايجيبت جيت.



وحرصت الشركة المنظمة للمعرض على اختيار شركة Emaar Misr، كواحدة من اهم الشركات المشاركة فى النسخة الأولى، حيث يحرص الفريق على اتباع معايير متميزة تتماشى مع المعايير العالمية وتعمل على تشجيع التطوير المستدام للقطاع العقاري فى مصر والمنطقة. خاصة وان شركة Emaar Misr تعتبر واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري المتكاملة قيمة ونجاحاً في مصر. تتمثل رؤيتها المؤسسية في تحويل المساحات الحضارية إلى مشروعات عمرانية مستدامة، وصحية، ومزدهرة، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، وهو ما يظهر فى مشروعاتها التى اصبحت من المعالم ذات الشهرة الواسعة، كما تتضمّن محفظة مشروعاتها مجموعة واسعة من العقارات بخيارات سكنية تتراوح بين الشقق الفاخرة في الأبراج الشاهقة، والفيلات والمنازل العصرية في مجمّعات راقية.

#بياناتحكومية

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