الإمارات العربية المتحدة، إمارة الشارقة: انطلقت منافسات اليوم الثاني على التوالي للنسخة الـ 13 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 2 حتى 4 فبراير 2025، وسط أجواء من الحماس والإثارة في ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وحضر جانب من منافسات اليوم الثاني، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، وعدد من السؤولين في الدوائر الحكومية بالشارقة، حيث تضمنت المسابقات مشاركات دولية استثنائية من اللاعبين الذين أحرزوا نتائج مميزة.

وتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، وذلك لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الإعاقة في مجالات متعددة، وتوفير منصة لهم لعرض مهاراتهم في بيئة شاملة وملهمة، حيث شملت أكشاك لتقديم المأكولات الشعبية الإماراتية بالمجان، وعرض مجموعة من الحرف اليدوية التي أنتجها ذوي الإعاقة، مثل الأثاث المصنوع يدوياً والتطريزات الفنية التي تظهر مهاراتهم الرفيعة.

كما تم تخصيص لوحة تذكارية لكتابة كلمة شكر وامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لنادي الثقة للمعاقين والمنتسبين إليه ولجميع ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة شاملة لهم.

وشهدت المنافسات في البطولة تحقيق نتائج مميزة من قبل لاعبي الأندية الإماراتية، إذ حصد لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عثمان على الميدالية الذهبية في مسابقة 100 متر كراسي متحركة T34، ونال يحيى البلوشي من نادي الثقة للمعاقين على الميدالية الذهبية في مسابقات جري 100 متر T46/47، وفاز عبدالله المرزوقي من نفس النادي بالمركز الأول في مسابقة 100 متر كراسي متحركة T71/72، كما حاز لاعب نادي الثقة فرحان إقبال على الميدالية الذهبية في مسابقة 800 متر T36/46، فيما حصل العديد من اللاعبين المشاركين من مختلف أندية الدولة على مراكز متقدمة في باقي المسابقات.

بينما تألق عدد من اللاعبين المشاركين من الدول الأخرى في عدة مسابقات، مثل اللاعب السعودي نور السعن الذي حصل على الميدالية الذهبية في مسابقة 100 متر جري، واللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الذي نال الميدالية الذهبية في مسابقات 100 متر كراسي متحركة، واللاعب التونسي وليد بوتيلة الذي حصل على الميدالية الذهبية في مسابقة 800 متر كراسي متحركة.

وأكد يوسف محمد الدوبي، مدير البطولة، على أهمية الفعاليات المجتمعية التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين، إذ أن النادي يؤمن بأن الرياضة تعتبر وسيلة مثالية لتمكين ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الأنشطة المجتمعية أيضاً تلعب دوراً كبيراً في إبراز قدرات ذوي الإعاقة الإبداعية في مجالات متنوعة، مثل الحرف اليدوية والفن، حيث أن الفعاليات تعزز من تفاعل المجتمع مع هذه الفئة وتشجعهم على دعمهم في جميع المجالات.

وأضاف بأن تنظيم هذه الفعاليات المجتمعية إلى جانب التنافس الرياضي يساهم في نشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام إمارة الشارقة بتوفير بيئة شاملة تنموية لجميع فئات المجتمع، مؤكداً فخر إمارة الشارقة بالاستمرار في تقديم هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي أصبح محطة رئيسية في أجندة أبطال العالم، حيث يتميز ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى بمستواه التنظيمي العالي والمرافق الرياضية العالمية التي تتيح للرياضيين تقديم أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أنه في كل عام، نشهد تسجيل أرقام قياسية جديدة ومنافسات مثيرة، ونتوقع أن تحمل هذه النسخة إنجازات مميزة من الأبطال المشاركين.

-انتهى-

#بياناتشركات