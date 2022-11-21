تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية

يركز المؤتمر هذا العام على تعزيز جودة حياة البحارة، وإزالة الكربون من القطاع البحري، وخارطة الطريق لإدارة مؤشر كفاءة الطاقة للسفن ومؤشر كثافة الكربون، والذكاء الاصطناعي البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2022: تحت رعاية ومشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق غداً النسخة الرابعة من المؤتمر السنوي "السلامة في البحر" والذي يعقد من تنظيم مجموعة "ترايستار" ويتضمن أربع جلسات رئيسة. ويركز المؤتمر هذا العام على تعزيز جودة حياة وسلامة البحارة، وإزالة الكربون من القطاع البحري، وخارطة الطريق لإدارة مؤشر كفاءة الطاقة للسفن ومؤشر كثافة الكربون، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري.

ستعقد الدورة الرابعة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز القادة في القطاع البحري الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات البحرية وعدد كبير من البحارة.

وستشارك سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، والكابتن عبدالله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من المختصين في القطاع البحري، في جلسات المؤتمر لمناقشة الإجراءات الاستباقية لدعم البحارة وتحسين ظروف عملهم.

كما يستقطب المؤتمر خبراء في قطاع الشحن البحري، وشركات بناء السفن، وهيئات التصنيف البحري، والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة لتسليط مزيد من الضوء حول موضوع هذا العام المتعلق بـ"تعزيز جودة حياة البحارة". كما سيلقي كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الكلمة الافتتاحية لمخاطبة البحارة.

دعم سعادة البحارة وجودة حياتهم

قال سعادة كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "إن صناعة الشحن البحري الدولي الآمنة والتي تتميز بالكفاءة أمر لا غنى عنه للعالم الحديث، ويصب في

مصلحة التجارة والاقتصاد العالميين. وبصفتي بحار سابق، فإنني أهتم بشكل خاص بأمن وسلامة البحارة. وستواصل أمانة المنظمة البحرية الدولية العمل دون كلل للتعامل مع التحديات المتعلقة بالسلامة البحرية من خلال نهج متعدد الجوانب يتضمن وضع السياسات، والتدخلات المباشرة من قبل فريق العمل المعني بأزمة البحارة والشراكات مع الوكالات والشركات العاملة في القطاع. كما سنواصل العمل مع الحكومات والمعنيين في القطاع البحري والمنظمات الدولية الأخرى لتعزيز السلامة والأمن البحريين. وأتطلع إلى المشاركة في الفعالية المقبلة، وإنني على ثقة أنها ستسهم بشكل كبير في تحقيق السلامة في البحر".

تقييم القطاع البحري "دعوة للقيام بإجراءات محددة"

قال يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: "يتضمن برنامج مؤتمر "السلامة في البحر" لهذا العام العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تدعم القطاع البحري بأفكار وحلول جديدة ومبتكرة. وستجعل مبادرتنا جميع مالكي السفن والمنظمات البحرية مسؤولين عن دعم البحارة وتوفير الحماية الكاملة لهم، فالبحارة يعملون على مدار الساعة لدعم استمرارية الأعمال وتسهيل التجارة المنقولة بحراً. ولاستدامة الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها مؤخراً، فإن الحكومات والمعنيين في القطاع البحرية بحاجة إلى تكثيف جهودهم المشتركة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، للحد من تأثيرات المتغيرات الناشئة على تغييرات الطاقم مع الحفاظ على صحة وسلامة البحارة وجودة الحياة في المجتمعات حول العالم."

من جهته، قال كريس بيترز، الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية البحرية في مجموعة ترايستار: "لقد دفعتنا الجائحة إلى التكيف مع عالم سريع التغير. ولضمان اتخاذ إجراءات سريعة وتطبيق حلول فاعلة، من الضروري تشجيع الحوار بين المعنيين في القطاع البحري. ويوفر مؤتمر "السلامة في البحر" منصة متكاملة تشجع الحوار وتجمع المتخصصين في القطاع وتحثهم على اتخاذ إجراءات جماعية. لذا، ستناقش جلساتنا التوقعات المستقبلية للأعمال والمشاريع، حيث سيسلط قادة القطاع البحري الضوء على الوضع الحالي والتأكيد على الحاجة إلى التكيف مع السوق دائم الحركة. كما يوفر المؤتمر منصة للبحارة منصة للحديث عن التحديات التي تواجههم وإيصال أصواتهم فيما يتعلق بالدعم الذي يحتاجون إليه، بما في ذلك أفضل رعاية طبية، وتعليم بحري، وبرامج تدريبية لتعزيز قدراتهم المهنية، إضافة إلى تحديد وإزالة

العقبات المادية والاجتماعية من خلال التعاون الفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص."

ويواصل مؤتمر "السلامة في البحر" الذي أطلقته إدارة الخدمات اللوجستية البحرية في ترايستار دوره في جذب اهتمام القطاع البحري ولفت الانتباه العالمي إلى أهمية الارتقاء بجودة حياة البحارة بما في ذلك صحتهم الجسدية والنفسية. وسيعقد المؤتمر من 10:30 صباحًا إلى 6:00 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات). وسيتم بث وقائعه مباشرة في مراكز البحارة في مومباي - الهند، ومانيلا – الفلبين. وستكون جلسات المؤتمر المسجلة متاحة عبر الإنترنت بعد ذلك.

لمزيد من المعلومات حول أجندة الحدث، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.co/agenda/-https://conference.tristar

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- انتهى -

التواصل الإعلامي حول مؤتمر "السلامة في البحر":

آرثر لوس بانوس

مدير أول الاتصال المؤسسي

مجموعة ترايستار

arthur@tristar-group.co

هاتف متحرك: 00971529299501