آلاف الزوار من مختلف الجنسيات يشاركون في ساحات وأقسام المهرجان

الألعاب النارية وعروض الدرون ونافورة الإمارات تخطف أنظار الجميع

ومحمية النوادر تحظى بإقبال لافت

مفاجات كثيرة لا يزال يحفل بها برنامج المهرجان سيكشف عنها يومياً

المهرجان وفر كل الخدمات مع متابعة كاملة لكل الاحتياجات والتفاصيل

أبوظبي: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مُستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023- 2024، انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات وأجواء احتفالية وأضواء وألعاب نارية مبهرة، ويستمر المهرجان حتى التاسع من مارس 2024.

وشهد اليوم الأول لانطلاق فعاليات المهرجان حضوراً لافتاً من الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم الذين حرصوا على زيارة اقسام المهرجان وساحاته لمشاهدة ومتابعة العروض وفرق الفنون الشعبية والفعاليات المختلفة بكافة أرجاء وجوانب المهرجان.

الألعاب النارية والدرونز :

وخطفت الألعاب النارية التي انطلقت في سماء المهرجان وزينت سماء منطقة الوثبة، أنظار الجمهور بروعة ألوانها وأشكالها المتنوعة، كما جذبت نافورة الإمارات التي تتوسط ساحة المهرجان المئات للاستمتاع بأصوات الموسيقى وأضواء الليزر والهولوجرام مع تدفق المياه، ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان أبهرت الجمهور من شتى أنحاء العالم، في نفس الوقت شهدت مدينة الألعاب الترفيهية داخل المهرجان إقبال مئات الأسر لخوض أطفالهم تجارب وألعاب ومغامرات شيقة منها بيت الرعب، وامتلأت المدينة بالأطفال امتلات للاستمتاع بكافة الألعاب والعروض والشخصيات الكرتونية وورش العمل التعليمية التثقيفية التي تقام بهدف تنمية مهارات الأطفال.

القرية التراثية :

ولقيت القرية التراثية باقسامها الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية اقبالا منقطع النظير من الزوار خاصة من قبل السائحين الذين حرصوا على مشاهدة أعمال الحرفيين وهم يقدمون اعمالهم اليدوية، واستمعوا الى شرح وافي عن طبيعة كل بيئة من البيئات وطبيعتها وحرفها ومنتجاتها وجذبت صناعة السدو وقرض البراقع وخياطة السرود والغزل والنسيج وصناعة التلي العشرات من الزوار الذين وقفوا مبهورين أمام هذه الحرف التقليدية وما تتمتع به من فن مع براعة الصناع وابداعاتهم ، كما امتلأ ركن نقش الحناء بالعشرات من الفتيات الصغيرات ينقشن الحناء على أيديهن ونفس الأمر في قسم تعقيص البنات الذين وقفن يتعرفن على الطرق التقليدية في تعقيص الشعر بكل ما فيه من حرفة وسرعة وفن.

وشاهد زوار المهرجان من خلال نشاط القرية التراثية وفعالياتها جانبا من عادات وتقاليد الإمارات الأصيلة والتي عكست حضارة الإمارات وتراثها على طول الامتداد الجغرافي للدولة.

فيما ازدحم السوق الشعبي في القرية بالزوار الذين انهالوا على شراء المنتجات التي تعرضها الاسر المنتجة خاصة من العطور والبخور والملابس المطرزة وغيرها من المنتجات .

أجنحة الدول :

شهدت اجنحة الدول المشاركة في المهرجان خلال فعاليات اليوم الأول إقبالا كبيرا من الزوار من كافة المستويات ليتعرفوا على فنون هذه الدول ومنتجاتها وثقافتها وعروضها الفنية وتنقل الزوار عبر الاجنحة في مشهد رائع للمهرجان وأهدافه .

ولقي "الحي الصيني" الذي يقام ضمن الفعاليات الجديدة في مهرجان هذا العام حشودا من الزوار يتعرفون على الثقافة الصينية والمنتجات المعروضة والأطعمة الصينية الشهيرة وبعض العادات والتقاليد والخطوط الصينية في الكتابة وغيرها من الجوانب التي قدمها الحي الصيني.

محمية النوادر :

وقدمت محمية النوادر رؤية مبهرة للزوار عبر مجموعة الحيوانات والطيور التي جمعت في المحمية مثل النمر الأبيض، واحتشد الزوار لرؤية راس ديناصور حقيقي إضافة الى الطيور والحيوانات النادرة والغريبة الأخرى ، وكان مشهد الزوار وهم يأخذون الصور مع هذه النوادر مشهد لافت للانظار ومع الاحتشاد الكبير فيها نظمت إدارة المهرجان عملية الدخول للمحمية بأعداد محددة حتى يستطيع كل زائر الاستمتاع بالمكان ومشاهدة هذه الكائنات النادرة بشكل كافي، وفي نفس الوقت كانت تجول في ساحات المهرجان فرق الفنون الشعبية وفرقة شرطة أبوظبي الموسيقية تقدم للجالسين على المقاعدة المنتشرة في المهرجان فنونها وموسيقاها التي تنوعت من الشعبي إلى العالمي والعربي فشكل خلفية مبهرة للمهرجان والأجواء التي تلفه.

ولقيت أجنحة مجالس أبوظبي المتخصصة إقبالا كبيرا في اقسامها وعروضها المختلفة ونفس الأمر في الواحة الزراعية وفي جناح التمور وفي سوق منتجات الزراعية الذي قدم العديد من المنتجات الإماراتية الطازجة .

ومنذ فتح أبواب المهرجان لاستقبال الزوار في الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، كانت الأعداد في تزايد مستمر وبلا توقف سواء من الافراد او الاسر متفاعلين مع المهرجان وفعالياته وبرامجه واقسامه وانشطته وقد وفرت إدارة المهرجان كافة الخدمات مراعية احتياجات الزوار ومتطلباتهم مع سهولة الوصول الى هذه الخدمات بكل يسر وسهولة.

برامج ومفاجآت :

تجدر الإشارة الى ان برنامج مهرجان الشيخ زايد حافل بالبرامج والفعاليات المختلفة التي سيقدم بعضها بشكل اسبوعي وفعاليات أخرى تقدم يوميا بالإضافة الى الفعاليات التي ستدخل تباعا حسب المناسبات والأحداث خلال الــ 114 يوما مدة المهرجان مثل احتفال راس السنة ، إضافة إلى برنامج الرياضات التراثية التي ستقام مثل جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة ومسابقات الصيد بالصقور والمحامل الشراعية وغيرها والموضوع لها جدول زمني ، فيما ستكون هناك مفاجات أخرى كثيرة سيعلن عنها تباعا سواء على صعيد الحفلات او البرامج او الألعاب النارية هذا بخلاف برنامج الاحتفال بالعيد الوطني الذي ينطلق بداية من الشهر القادم ويحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج يتقدمها مسيرة الاتحاد هذا الحدث الوطني الكبير الذي يشارك فيه المواطنين مقدمين لوحة وطنية راسخة مع برنامج الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية ويمتد عبر عدة أيام .

مسابقات وجوائز :

سيجد عشاق المسابقات والجوائز آلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة ، عبر الكثير من المُسابقات والسحوبات ، حيث يبدأ برنامج " تيفان لول " وهو برنامج مسابقات متخصص في التراث بكل اشكاله وانواعه ، كما سيتم توزيع قسائم مجانية يجري السحب عليها في جناح مهرجان الشيخ منصور للخيول العربية الاصيلة الذي سيقدم خمس سيارات يجري السحب عليها حسب الجدول الموضوع ، وغيرها الكثير من المسابقات والجوائز التي تقدمها الأقسام والأجنحة المختلفة ، كما ينتظر الزوار الكثير من المفاجآت والفعاليات الحافلة بالمتعة والترفيه ليبقى مهرجان الشيخ زايد حدثا ثقافيا تراثيا رياضيا ترفيهيا جامعا ، يحتفي بالحياة ويقدم للناس السعادة عبر أجواء من الفرح .

#بياناتحكومية

-انتهى-