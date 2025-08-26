الشركة تؤكد استمرار تنفيذ استراتيجية الابتكار لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج لشركائها

استعرضت الشركة أهم ما توصلت إليه لتعزيز خدمات ما بعد البيع، والممارسات السليمة للحفاظ على أطول عمر للمعدات

القاهرة: بمشاركة كبار عملاء قطاع الإنشاءات المصري، أقامت شركة مانتراك، الوكيل الحصري والمعتمد لمعدات ومولدات كاتربيلر في مصر، التي توفر حلولاً رائدة من أجل عمليات تشغيل عالية الكفاءة والإنتاجية والربحية، فعاليات مؤتمر "صُنع في مانتراك"،والتي شهدت عرضاً لأحدث ما توصلت إليه الشركة في قطاعات إعادة بناء المعدات، وإعادة استخدام المعدات التالفة، وتقديم حلول الصيانة المتقدمة، ما يؤكد على مكانة الشركة الرائدة ودورها في تعزيز القطاع بأحدث التكنولوجيات في مجالات التميز الفني، الابتكار الصناعي، والخدمات الخاصة بالعملاء.

وعلى مدار ثلاثة أيام، أتيح للمشاركين التعرف عن كثب على أحدث إمكانات الورش، وأخر ما توصلت إليه استراتيجيات الإصلاح المنظمة، بالإضافة إلى الفوائد الملموسة لمفهوم الإصلاح قبل الأعطال والذي يطيل عمر المعدات بصورة ملحوظة، ويقلل من فترات التوقف، ويخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.

وتعليقًا على ذلك صرح المهندس أيمن عز الدين، المدير العام لشركة مانتراك مصر، قائلاً: "طوال تاريخنا الممتد لأكثر من 40 عامًا كانت ولا زالت رؤيتنا ترتكز على تقديم خدمات متكاملة لمختلف العملاء من خلال توفير معدات عالية الجودة، تركز على الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل، إلى جانب دعم متميز لخدمات ما بعد البيع يشمل الصيانة السريعة، ومتابعة أداء المعدات عن كثب، والمساعدة الفنية من خبراء معتمدين"، وأضاف: "نمتلك في الشركة سجلاً حافلاً وتاريخًا طويلاً في توفير الحلول المتكاملة من المعدات وحلول توليد الطاقة في جميع المشاريع بمختلف الصناعات في كل المحافظات، وهو ما يجعلنا الشريك المفضل لكافة الشركات، وبناءاً عليه، نحرص دائماً على تزويد مختلف أطراف القطاع بأحدث التقنيات، كما نهدف دائماً لنقل خبراتنا لكافة الأطراف المعنية".

بينما قال المهندس أحمد فرغل مدير عام إدارة الدعم الفني لقطع الغيار والصيانة بشركة مانتراك مصر: "نركز دائمًا في شركة مانتراك على أحدث حلول المعدات، كما نستغل خبراتنا الكبيرة في دعم عملائنا بالأفضل دائمًا بهدف الحفاظ على ريادتنا في جميع الأسواق التي نتواجد بها، ونقوم بتوريد منتجات تمتاز بأفضل جودة وأعلى قيمة وأكثر كفاءة، كما نوفر أيضًا حلولاً مبتكرة تساعد عملائنا على تحقيق أفضل معدلات إنتاج في أقل فترة زمنية، ما يؤدي إلى تحقيق أكبر معدلات النمو".

وشهدت الأيام الثلاثة من الفعالية العديد من المحاور، حيث سلطت الجلسات الضوء على كيفية تقديم إجراءات مدروسة تتفوق على الورش المحلية، كما عرضت فرق العمل والفنيين الخبراء عدة محاور أساسية مثل الإصلاح، إعادة البناء، أنظمة الهيدروليك، حيث شاهد الحضور على مدار اليوم الأول أحدث ما توصلت إليه "مانتراك" من تميز هندسي، بدءًا من عمليات إعادة البناء المعقدة وصولاً إلى حلول الهيدروليك الدقيقة.

وشهدت الفعاليات أيضًا تجربة ورش العمل التفاعلية من خلال جلسات تطبيقية وجولات تعريفية في منشآت شركة مانتراك بالعامرية، وبالفعل تمكن المشاركون من متابعة العمل الدقيق الذي تنجزه الفرق الفنية، كما تعرفوا بشكل دقيق على آليات تشغيل الورش، وبروتوكولات السلامة المعمول بها، بالإضافة إلى الإجراءات الخلفية التي تضمن الجودة والموثوقية، حيث أكد المشاركون أن كل لحظة كانت بمثابة فرصة لتبادل الخبرات وإبراز المعايير الهندسية التي تشكل علامتها الفارقة.

وأخيراً تم تسليط الضوء على التزام شركة مانتراك المستمر بالابتكار والريادة في مجالات إعادة البناء والإصلاح وأنظمة الهيدروليك، حيث رفع المشاركون في اليوم الأخير شعار "ما شهدناه كان أكثر من مجرد ندوة، بل إنه يشكل انطلاقة مختلفة نحو مرحلة جديدة من الابتكار الهندسي، وترسيخ دور مانتراك كمرجع فني وبيت خبرة رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتواصل شركة مانتراك توفير الحلول الجديدة والمبتكرة لمختلف المهام والعمليات بكل القطاعات، ما يؤدي إلى إنجاز المهام بشكل كبير ومبتكر إيمانًا بأن الثقة والأمانة هي أساس العمل والنجاح.

