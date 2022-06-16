

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

مشاركة قوية لكبرى شركات التطوير العقاري لعرض الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة

انطلقت فعاليات المعرض العقاري إيجيبت جيت، والتي تقام خلال الفترة من 16 _ 18 يونيو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه شركة إيه سي جي أى تي إف لتنظيم المعارض، كواحدة من أهم الفعاليات وأكبرها في السوق العقاري المصري لإتاحة الفرصة للمهتمين بالقطاع للتعرف على أخر مستجدات السوق والمشروعات الكبرى في كافة المدن الجديدة وداخل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كافة الأنحاء.

شهد المعرض مشاركة لكبرى شركات التطوير العقاري، وفى مقدمتها شركات،Tatweer Misr, AlAhly Sabbour Development, Madinet Nasr Housing and Development, Ora Developers, PRE Developments, Arabia Holding, GV Developments, Roya Developments, وهي شركات كبرى في السوق العقاري وتسعى لإبراز أحدث مشروعاتها من خلال معرض إيجيبت جيت، كفرصة لرواد المعرض لإيجاد العديد من الاختيارات بين الكثير من المنتجات العقارية، والاستفادة من عدد كبير من العروض والتسهيلات الحصرية، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للتعرف على أكبر المطورين العقاريين فى السوق المصرية والشرق الأوسط.

وقال أحمد غزى رئيس شركة إيه سي جي أى تي إف لتنظيم المعارض، ان إقامة المعرص تأتي انطلاقا من حركة التنمية العمرانية وحالة النشاط التى يشهدها السوق العقاري المصرى، لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقارى فى مصر من خلال المشروعات التى يقدمها كبار المطورين العقاريين فى مصر من خلال الحدث الكبير الذى تنظمه شركة إيه سي جي سي بي إيه وكنتيجة طبيعية ومباشرة لما يشهده سوق العقارات السكنة والتجارية فى مصر من حالة تطور مستمر.

كما وضح خالد بهيج الشريك المؤسس لمعرض ايجيبت جيت ان المعرض يهيئ فرص فريدة للمستثمرين والباحثين عن المنازل والمتخصصين في العقارات من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها للاطلاع علي جميع المشروعات العقارية في مصر ومنها السكنية والصناعية والتجارية والادارية، مع التركيز على المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتزامن اقامة المعرض بالتزامن مع انتقال المؤسسات الحكومية الى العاصمة الإدارية الجديدة مما يدفعنا الى تسليط الضوء على هذا المشروع العملاق ودعم رؤية الدولة للتوسع الأفقي والمخطط الاستراتيجى ٢٠٥٢.

#بياناتحكومية



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