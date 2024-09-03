أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية ربدان لتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون بالمهارات الأساسية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية من خلال جلسات نقاشية وورش عمل يحاضر فيها خبراء من قوى إنفاذ القانون وأكاديميين ومختصين من القطاع الخاص.

وتقام هذه الدورة التدريبية التي تأتي بنظام الحضور الهجين بين الحضوري وعبر الاتصال عن بعد بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ومنتدى المجتمعات الآمنة وجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية وعدد من المؤسسات العاملة الدولية في القطاع الخاص وتأتي أهمية الدورة مع انتشار العملات الرقمية عالمياً، مما يستلزم رفع وتطوير قدرات موظفي انفاذ القانون لمواجهة التحديات والجرائم المالية ومواكبة التطورات التقنية.

وفي افتتاح الجلسات رحب الدكتور ناجي الصيعري، مدير إدارة البحوث والابتكار وعميد كلية الجاهزية بالإنابة في أكاديمية ربدان بالحضور، معرباً عن امله أن تحقق هذه الجهود الأهداف المستدامة في تعزيز قدرات الكوادر والعاملين في قوى إنفاذ القانون وتمكينهم في كافة المحاور والمواضيع المتعلقة بالعمل بما فيها العلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة الناشئة عن التقدم التكنولوجي.

كما أكد على أهمية العمل التشاركي والتعاون الدولي في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة وذلك من خلال تبادل مثل هذه الخبرات ومشاركتها في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.

وبدورها رحبت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية بالمشاركين والمحاضرين في هذه الدورة التدريبية الرئيسية الهجينة حول العملات المشفرة والتحقيق في الجرائم نيابة عن منتدى المجتمعات الآمنة ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واكدت أن المشاركة تظهر التزاما مشتركا بتعزيز العمل الجماعي على معالجة أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحا في عصرنا حيث أن منتدى المجتمعات الآمنة، يؤمن أن الأمن الحقيقي يتجاوز التدابير التقليدية؛ فهو يتطلب نهجاً شاملاً يعالج الطيف الكامل للتحديات التي تواجهها المجتمعات اليوم.

وأشارت إلى ان مهمتنا هي جعل المجتمعات أكثر أمانا ومرونة من خلال تعزيز التعاون والابتكار عبر قطاعات متعددة، موضحة أنه تم إنشاء مركز الأمن المجتمعي من قبل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون بمثابة منصة عالمية حيث يمكن للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يجتمعوا معًا لتطوير حلول متعددة التخصصات للقضايا الأمنية المعقدة.

وقدمت الشكر والتقدير الى أكاديمية ربدان على دعمها وشراكتها الراسخة في استضافة وتنظيم هذه الدورة، مشيدةً بمكانتها كمؤسسة رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، كما قدمت الشكر إلى جميع الشركاء بما في ذلك: Elliptic وChainalysis وRain وMastercard وSUSS وشرطة دبي والإنتربول ووزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت انه تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحقيق في الجرائم التي تنطوي على العملات الرقمية ومكافحتها وتعزيز القدرات الجماعية على حماية مجتمعاتنا ودعم سيادة القانون في عالم رقمي.

وتتناول الدورة التي تقام على مدار ثلاثة أيام محاور فهم العملات الرقمية: التاريخ والتطور وتكنولوجيا البلوكتشين ذات الصلة بالعملات المشفرة، التعايش والمنافسة بين العملات المشفرة والأنظمة المالية التقليدية، والقضايا الناشئة والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وتقنيات الكشف وجمع الأدلة، أدوات وتقنيات التحقيق، أدوات ومنهجيات تحليل التشفير، ودراسات الحالة، والاتجاهات المستقبلية، وأدوار الإنتربول وفريق العمل المالي، الى جانب عدد من التمارين العملية مع سيناريوهات وأدوات التحليل الرقمي.

ويحاضر في الدورة خبراء محليين ودوليين من المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، من بينهم محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتي رجا كومار رئيس فريق العمل المالي السابق في مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وخورجي فیلسترين مدير أكاديمية الإنتربول العالمية، وروبرت كيكبوش مسؤول الأمن السيبراني في وزارة الخزانة الأمريكية، والرائد الخبير الاستشاري طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة جرائم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، والدكتور عمر علي سيف الدين عميد مساعد لشؤون الدراسات العليا بأكاديمية ربدان، وجاكو بارخویزن مدير برنامج العلوم في الشرطة والأمن في أكاديمية ربدان، وسوي وان لو نائب مدیر بود التكنولوجيا المالية في جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، والدكتور جون هاتزادوني مدير برنامج الأمن الوطني في أكاديمية ربدان والدكتور محمد حسام حلمي أستاذ مساعد في برنامج التعليم العام والتحضيري بأكاديمية ربدان، وطبيش شعیب رئيس فريق العمليات في شركة (رين)، وداني تشان مسؤول الأمن الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ومحمد السعدي مسؤول أول للحسابات بشركة " ماستر كارد" العالمية ، واروشي جويل رئيس قسم السياسات في الشرق الأوسط وأفريقيا في " تشينانليسيس"، وليات شتريت مدير السياسات الدولية والتنظيم العالمي في " ايلبتيك".

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