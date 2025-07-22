مسقط، – انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من ’سدرة‘، برنامج القيادة النسائية المُصمم خصيصاً لإلهام وتمكين المرأة العُمانية الشابة. ويهدف ’سدرة‘ إلى تزويد النساء العُمانيات بالأدوات والتجارب التي تعزز ثقتهن وتلهمهن لرسم مسارهن الخاص وقيادة التغيير في مجتمعاتهن. وفي هذه النسخة، يركز البرنامج على إلهام المتدربات وتعزيز روح القيادة لديهن من خلال الجمع بين المرونة الجسدية، والتأمل الذاتي، والتعلم الرقمي، والمساهمة في خدمة المجتمعات المحلية.

ويأتي ’سدرة‘ بإشراف وتصميم وإدارة مشتركة من جانب مبادرة ’لهنَّ عُمان‘ وبالتعاون مع أوتورد باوند عُمان بهدف تعزيز القدرات العُمانية ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً من جميع أنحاء سلطنة عُمان. ويضم البرنامج مشاركات من حديثات التخرج والموظفات ورائدات الأعمال ممن تم اختيارهن لتطوير مهاراتهن القيادية ودعم نموهن عبر تزويدهن بالأدوات والتجارب التي تعزز ثقتهن وتلهمهن لرسم مسارهن الخاص وتربط قيمهن وطموحاتهن بمستهدفات رؤية عُمان 2040.

تبدأ المرحلة الأولى برحلةٍ غامرة تستمر لمدة خمسة أيام وتشمل تحديات بدنية وجلسات لاستكشاف الذات. وتنقسم المرحلة إلى شقين أولهما تجربة تعليمية تشمل تخييم وتسلق مع أوتورد باوند عُمان، بينما الشق الثاني سيكون محاكاة تحويلية وأنشطة جماعية بإشراف من جانب مبادرة ’لهُنّ عُمان‘.

أما المرحلة الثانية، فتشمل تجربة تعلُم مصغرة وتفاعلية عبر نظام إدارة التعلم ’سلالم‘ وجلسات توجيه وتدريب جماعية أسبوعية بالتعاون مجموعة الاتحاد الدولي للكوتشينج فرع سلطنة عُمان، والتواصل والتفاعل لغرس وإيجاد علاقات بناءّة، إضافة إلى جلسات إرشادية للإلهام المشترك، فضلاً عن الخدمة المجتمعية.

وتعليقاً على ذلك، قال مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق في صحار الدولي، قائلاً: "نؤمن في صحار الدولي بأن تمكين المرأة العُمانية بالمهارات يُعد عاملاً أساسياً في إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للسلطنة. ويعكس رعايتنا الاستراتيجية لبرنامج ’سدرة‘ التزاماً بعيد المدى ببناء شراكات هادفة تعزز القدرات، وتغرس الثقة، وتفتح آفاقاً لفرص أكبر".

وأضاف الرئيسي "ومن خلال تعاوننا مع مبادرة ’لهُنّ‘، نسعى إلى تزويد الشابات في مختلف أنحاء السلطنة بالمهارات القيادية، والثقافة المالية والرقمية، مما يُسهم في إعداد جيل قادر على صنع التغيير والإسهام المباشر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعُمان، وتحقيق تطلعات رؤية عُمان 2040. ونفخر بإسهاماتنا في نقل الكفاءات من التعلم إلى التأثير، سواء في سوق العمل أو ريادة الأعمال أو قيادة المبادرات المجتمعية".

و قالت مريم الشيبانية، نائب الرئيس للحلول الرقمية المتكاملة في أوكيو: "يُجسّد برنامج سدرة 4.0 التزام أوكيو بالابتكار والمرونة وتمكين المجتمعات. فمن خلال تزويد الكوادر النسائية الشابة بالممكنات المعرفية التي تُكسبهن عقلية قيادية، يُحوّل البرنامج الطموحات إلى واقع ملموس، ويفتح المجال للتطوّر الحقيقي. في أوكيو لا ننظر إلى الرقمنة كتحوّل تقني فحسب، بل كتحوّل ثقافي يعزّز قابلية الأفراد للتكيّف والنمو وصناعة الأثر الإيجابي. ومن هذا المنطلق، جاء سدرة 4.0 ليعكس هذه الرؤية، ويُرسّخ مكانة "سدرة" كمنصّة تمكينية تُعد قيادات نسائية واعدة تسهم في صياغة واقع أكثر شمولية واستدامة، يخدم المجتمعات والقطاعات على حد سواء."

جديرٌ بالذكر أن برنامج سدرة 4.0 يأتي برعاية من أوكيو، وصحار الدولي، وعُمان شل، وسابكو للإعلام التي تشمل إذاعة الوصال وفيرجن عُمان وميرج 104.8. وتأتي هذه الرعاية في إطار الالتزام المشترك بدعم وإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية في عُمان.

يُشار إلى أنه ومنذ انطلاقه في عام 2022، يشكل برنامج ’سدرة‘ مساحة للمرأة العُمانية لإطلاق مواهبها والتغلب على المعتقدات المقيدة لذاتها. كما يزود البرنامج الشابات المشاركات بأهم مهارات العمل المستقبلية ومهارات حل المشكلات وقيادة التغيير والتنمية الشخصية والتعلم الخدمي، كل ذلك بما يعزز القيم العُمانية وشعور المسؤولية المجتمعية والمواطنة. وعلى مدار الأعوام الماضية، أصبح سدرة مساحة موثوقة لـ 169 شابة عُمانية لتعزيز الوعي الذاتي، وتوظيف الإمكانيات، وتأهيل القيادات النسائية الشابة في المستقبل القريب.

نبذة عن أوتورد باوند عُمان

هي مؤسسة تعليمية غير ربحية تأسست بقرار وزاري وهي امتداد لمؤسسة أوتورد باوند الدولية التي بدأت مسيرتها في ويلز عام ١٩٤١. وبالاستفادة من ثراء الطبيعة العُمانية الممتدة بين جبال وصحاري وبالتعاون مع مختلف الشركاء، استطعنا تنظيم العديد من الدورات التعليمية التي ترتقي بحياة الأفراد في مختلف مناحي الحياة وذلك من خلال برامج خارجية مليئة بالمغامرات والتحديات الممتعة والتي تعزز مهارات معينة متعلقة بالتعليم والعمل والحياة بشكل عام.

وينصب جوهر عملنا في خدمة الشباب سواء من داخل السلطنة أو خارجها، وذلك بالتركيز على رفع ثقتهم بأنفسهم ليصبحوا أكثر فاعلية ومساهمة في محيطهم الذين ينتمون إليه سواءً في المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل.

وإضافة إلى ذلك، نقدم برامج تدريب وتطوير مهنية متنوعة لعدد من المؤسسات الرائدة في المنطقة، فضلًا عن دورات تدريبية حول تنمية المهارات القيادية وبناء الفريق.

نبذة عن لهنَّ عُمان

هي مبادرة مستقلة تأسست في عام ٢٠٢٠ وتهدف إلى غرس بذرة الإلهام في نفوس الشباب محليًا في المقام الأول ثم إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن إبراز دور المرأة وترسيخ مكانتها في المجتمع. ويتجلى تفرد لهنَّ في طريقة عملها وإيصال رسالتها حيث نفذت في عام ٢٠٢٢ العديد من المبادرات الناجحة التي تمحورت حول المرأة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء مثل تحدي عُمان وسيتي سنتر مسقط ومباشر وفيزا وبنك مسقط.

عن برنامج سدرة

يستمد اسم البرنامج من شجرة "السدر" العُمانية المعروفة والتي ترمز إلى القوة والقدرة على التكيف ما يجعلها تنمو في مختلف أنحاء السلطنة منذ ما يزيد عن ٣٥٠ عامًا. ويعرف عن جذور شجرة السدر أنها حين تتمدد وتصادف حاجزًا ما، فإنها تلتف وتدور للتغلب عليه لتتكيف مع محيطها بكل سلاسة ومرونة. ومن هنا جاء اشتقاق الاسم، حيث ستتمكن المشاركات خلال هذه الرحلة التدريبية الفريدة من استكشاف جذور المرونة والقوة والقدرة على التكيف بداخلهن. وعلاوة على ذلك، يمثل البرنامج نقطة التقاء مبتكرة تجمع بين ماضي المشاركات التليد ومستقبلهن الواعد.