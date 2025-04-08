برعاية وحضور وزراء التخطيط و التنمية الأقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر

الدكتورة رانيا المشاط: بناء الإنسان هدف رئيسي للحكومة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري

اللواء عمرو حنفي: " ﻗﻤﺔ ﺻﻮﺕ ﻣﺼﺮ " تعد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎء ﺑﺮﻭﺡ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

القاهرة: انطلقت اليوم النسخة التاسعة لـ "قمة صوت مصر"، Narrative Summit 2025أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر وبقيادة القطاع الخاص. والتي تقام في سوماباي بمنطقة البحر الأحمر. كما تحظى القمة بحضور نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

ويركز المؤتمر الذي ينطلق برؤية مبتكرة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة، الاستثمار، والرياضة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذه القطاعات، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.

أعربت لمياء كامل، مؤسس قمة "صوت مصر" Narrative Summit والرئيس التنفيذي لشركة CC Plus، عن سعادتها بإطلاق النسخة التاسعة من القمة، مشيرة إلى أن قمة "صوت مصر" نجحت، على مدار السنوات الماضية، أن تكون منصة رائدة للتواصل والتأثير وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن روح هذه القمة كانت دائمًا هي الناس: بأفكارهم، وشغفهم، وإسهاماتهم، وحبهم الحقيقي لمصر.

وأضافت كامل: " منذ انطلاق القمة لأول مرة في عام 2016، نجحت في استقطاب أكثر من 500 متحدث و10 آلاف مشارك من داخل وخارج مصر، جميعهم اجتمعوا على رؤية واحدة تهدف لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن. وقد جمعنا خلال هذه السنوات نخبة متميزة من المتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني."

كما كشفت كامل عن إطلاق عدد من المبادرات الجديدة والمهمة لأول مرة، منها: تأسيس جمعية عالمية للعلاقات العامة، وإطلاق "جائزة الراوي" لتكريم صناع التأثير، واختيار قمة "صوت مصر" كشريك رسمي للعلاقات العامة لفعاليات G TALKS .

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الحضور من الوزراء والمتحدثين الدوليين، والشركاء والرعاة، كما وجهت شكرًا خاصًا لمجلس إدارة القمة برئاسة السير/ محمد منصور مؤكدة أن القمة ستظل منبرًا فاعلًا يسهم في صياغة صوت مصر عالميًا.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها

أن هدف الحكومة المصرية الرئيسي هو بناء الإنسان مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي الجاري موجّهة للاستثمارات في التنمية البشرية

وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.

وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.

وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج النمو النوعي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ومن جانبه قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ان " ﻗﻤﺔ ﺻﻮﺕ ﻣﺼﺮ " تعد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎء ﺑﺮﻭﺡ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ٬ مشيراً أن ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المصرية بذلت ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ٬ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﻔﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ " ﺃﺩﻓﺎﻳﺰﺭ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، لمدينة ﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ﻛﺜﺎﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺩﺑﻲ ﻟﻌﺎﻡ ٬۲۰۲۳ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺧــــﻼﻝ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬــﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ."

وأعرب إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، عن اعتزازه باستضافة قمة "صوت مصر" في سوما باي للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون الذي يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية في السوق المصري على الساحة العالمية.

وقال المسيري: "نحن في "سوما باي" وعلى مدار 35 عاماً عملنا على تطوير المنطقة لتكون واحدة من أجمل المناطق السياحية المستدامة في العالم، وقد أصبح لدينا الآن في مصر العديد من المنتجعات الجديدة والواعدة. وقد تطورت السياحة في مصر عبر مراحل، بدءًا من السياحة الكلاسيكية المرتبطة بالآثار والنيل، وصولاً إلى المدن الساحلية الحديثة مثل الجونة وسهل حشيش، ومؤخرًا سوما باي.

وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الملهمة، ونتطلع إلى أن تسهم فعاليات القمة في تعزيز صورة مصر عالميًا كدولة قادرة على استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى بكفاءة وتميز، بما يعكس الوجه الحقيقي لمصر الحديثة."

-انتهى-

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