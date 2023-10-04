بمشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي

علامات تجارية محلية وعالمية كبرى تقدم أحدث ابتكارات العطر والعود

الشارقة، تنطلق، يوم الجمعة المقبل، فعاليات النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2023، ويشارك فيه أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ونخبة من الخبراء ورجال الصناعة والمبتكرين، ورواد الأعمال الشباب.

ويهدف المعرض إلى جمع أرقى العلامات التجارية للعطور العربية والعود في الشرق الأوسط وحول العالم، وإتاحة الفرصة لكبار مصنعي وتجار وعشاق صناعة العطور للقاء وتبادل الخبرات تحت سقف واحد، إضافة إلى تقديم عرض متنوع لمجموعة واسعة من العطور الشرقية الراقية، وأجود أنواع العود التي تجسد التراث العربي الأصيل في صنعها على مدى قرون.

مواكبة الصناعة

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم "معرض الإمارات للعطور والعود" يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم مركز إكسبو الشارقة لتعزيز قائمة المعارض والفعاليات التي يستضيفها وينظمها سنوياً، بما يخدم شريحة واسعة من التجار والصناعيين ورواد الأعمال الشباب، وعشاق العطور والخبراء الباحثين عن جديد هذه الصناعة الحيوية التي تنمو في منطقتنا بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن الحدث يشكل مساحة مهمة لعرض أهم وأكبر المنتجات في مجال العطور محلياً وخليجياً وعالمياً، وفق رؤية عصرية تتيح لكبار صانعي وموزعي العطور، والخبراء والمتخصصين بناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة.

فرصة استثنائية

وقال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن النسخة الأولى من "معرض الإمارات للعطور والعود" تُعد منصة مثالية للاعبين الرئيسيين في الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط للالتقاء وعرض أرقى العطور العربية المميزة، ومنتجات العود التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد الإماراتية والعربية الغنية، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة استثنائية لخبراء ومصممي العطور لتبادل الخبرات والتجارب حول أفضل ممارسات الصناعة لتقديم عطور فريدة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعاملين، إضافة إلى تقديم أجود أنواع العود ومنتجاته التي تكشف عن عمق التقاليد في هذه الصناعة وارتباطها بمجتمعاتنا العربية.

ويفتح "معرض الإمارات للعطور والعود" أبوابه لجميع محبي العطور والتجار والمشترين، يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى الساعة 10.30 مساء، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء، ويوفر الحدث منصة مثالية لترويج منتجات العطور وبيعها مباشرة، وفهم أذواق المتعاملين المتنوعة واحتياجاتهم لمساعدتهم على اختيار العطور التي تلائم المناسبات المختلفة في حياتهم.

#بياناتحكومية

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