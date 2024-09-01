القاهرة: ينطلق معرض و مؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، والذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط. يُقام الحدث خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية مجلس الوزراء و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي هذا السياق، صرحت رانيا صلاح الدين، مدير معرض "صحارى"، قائلة: "على مدار ثلاثة عقود، يواصل معرض صحارى لعب دور حيوي في تعزيز قطاع الزراعة في مصر والعلاقات التجارية عبر الحدود. تحت شعار 'حصاد الابتكار من أجل غدٍ أفضل، نسعى هذا العام لتقديم رؤية شاملة تغطي الدورة الزراعية كاملة، بدءًا من الأسمدة إلى ما بعد الحصاد، مع التركيز على الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة، التي تمثل مستقبل الزراعة في مصر. ولا شك أن الدعم الحكومي المستمر للمعرض من العوامل الأساسية لنجاحه."

يضم معرض "صحارى 2024" أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، و قبرص. من أبرز الشركات العارضة شركة "كفر الزيات للمبيدات والكيماويات"، شركة "إيفرجرو جروب للأسمدة المتخصصة"، شركة "تكنو سيدز" لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعي، "الشركة المتحدة للتنمية الزراعية"، "البنك الزراعي المصري"، و"البنك الأهلي المصري".

من المتوقع أن يحضره أكثر من 18 ألف زائر من إفريقيا والشرق الأوسط على مدار ثلاثة أيام، مما يعزز فرص الشركات المصرية لدخول الأسواق العالمية.

يحرص معرض "صحارى" على تقديم مجموعة من البرامج وفعاليات التواصل التي تدعم بناء واستمرارية العلاقات التجارية ونشر المعرفة. من بين هذه الفعاليات، يأتي برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، الذي يتضمن اكثر من 50 مشتري دولي معتمد من الشرق الاوسط و أفريقيا و آسيا و أوروبا و إذ يسهل اللقاءات بين المشترين والبائعين لتعزيز الشراكات التجارية وتوسيع شبكة العلاقات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المعرض برامج تعليمية متنوعة تشمل مؤتمر صحارى، الذي يجمع خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التحديات والفرص في المجال الزراعي. من أهم المتحدثين المشاركين في المعرض مروة حسين - مديرة برنامج الزراعة والموارد الطبيعية في منظمة كير الدولية في مصر، د.عادل عبدالعزيز هو رئيس مجلس إدارة مركز التكامل السوداني المصري بالقاهرة، د. أجيت جوفيند – كبير علماء المناخ في ICARDA، وأخلد الأبحر هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةEgrobots ، البروفيسور أونيسيموس أوتينو رئيس وأستاذ العلوم البيولوجية في جامعة أوك وود , و د. ابراهيم طريح – المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة .Top Cropsكما يقدم المعرض استشارات زراعية مجانية للمزارعين والشركات الصغيرة، لمساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم وزيادة أرباحهم.

ومن بين الفعاليات الأخرى، هناك سيمينار الأمن الغذائي بالشراكة مع AHDO، المؤسسة العربية للصحة والتنمية، الذي يناقش أحدث التطورات والابتكارات في مجال الأمن الغذائي، من ضمن المدربين الكرام: الدكتور ممدوح عيسى العضو المنتدب لشركة AHDO وخبير سلامة الغذاء والتنمية المستدامة، والذي صرح " نعتز بمشاركتنا في معرض صحارى 2024، ونشيد جهوده المستمرة والتزامه بالاستدامة. إن الاستثمار في الزراعة المستدامة هو استثمار في مستقبل أفضل، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر يتطلب تضافر الجهود لتعزيز ممارسات الزراعة الجيدة والتركيز على الاستدامة. ومن خلال تبني هذه الممارسات، يمكننا ضمان سلامة الغذاء وحماية البيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن الدعم الحكومي للمبادرات المستدامة في القطاع الزراعي يلعب دورًا حاسمًا في دفع هذه الجهود إلى الأمام”

وبالإضافة الى ذلك، يركز المعرض على تعزيز الممارسات البيئية السليمة والابتكارات التي تسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي. كما يبرز جهوده في الالتزام باللوائح البيئية خلال المعرض، مما يعزز دوره في دفع عجلة التقدم في القطاع الزراعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

يشارك في السيمنار أيضا البروفيسور أحمد عبد العاطي، رئيس اللجنة الأفريقية للعلوم والتكنولوجيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، ماشوكو تشاكانيوكا، رئيس قسم توظيف الشباب في الزراعة في AGRA. و يقدم صحارى ملتقى تواصل شباب رواد الأعمال، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الجيل الجديد من المزارعين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ملتقى النساء في مجال الزراعة الذي يعقد في اليوم الثالث للمعرض بالتعاون مع شبكة سيدات مصر "Women of Egypt"، حيث صمم خصيصا لجمع وتمكين السيدات في الزراعة.

وفي سياق التركيز على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، يقدم المعرض حلقات نقاش متخصصة حول تمكين المزارعين من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأقمار الصناعية، واستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي يمكن تطبيقها في الزراعة. تسعى هذه الحلقات إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل.

جدير بالذكر أن معرض "صحارى 2024" يُقام بتنظيم من إنفورما ماركتس، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم المعارض، مما يضمن تقديم حدث مميز يجمع بين الخبرات المحلية والدولية لدعم وتطوير القطاع الزراعي.

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