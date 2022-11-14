مشكلاً أحد أبرز التجمعات العالمية للمؤسسات الرائدة في قطاع الأسواق الخاصة، مؤتمر "أسيت أبوظبي" يستعرض متغيرات المشهد الاستثماري الناتجة عن التحديات الاقتصادية المتعددة.

معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يكشف عن عمليات صندوق أبوظبي للطروحات الأولية البالغ حجمه 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أميركي) والذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية



أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى من الحدث الرائد "أسبوع أبوظبي المالي"، من خلال مؤتمر "أسيت أبوظبي" وهو حدث خاص شهدت جلساته حضور جمع بين القادة والخبراء في القطاع المالي في دولة الإمارات ومن المنطقة والعالم، ومجموعة مختارة من المدعوين الذين اجتمعوا في سوق أبوظبي العالمي للتداول في مواضيع إستراتيجية تعنى بالاقتصاد الكلي والقطاع المالي. وتشكل أولوية ضمن الأجندة العالمية والإقليمية ويقوم سوق أبوظبي العالمي المركز الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات بتنظيم أولى فعاليات أسبوع أبوظبي المالي بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و”جي 42" ومجموعة اتصالات &.



وشهدت فعالية "أسيت أبوظبي" 2022، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع "سوق أبوظبي للأوراق المالية" مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة على الساحة العالمية في قطاع الأسواق الخاصة، يمثلهم نحو 300 من كبار المستثمرين من أكثر من 30 دولة. وهي مؤسسات تدير أصولًا تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات الأمريكية، ومن أبرزها: "بنك أمريكا" و"بلاك روك" و"شايمرا" و"جولدمان ساكس" و"جلف كابيتال" و"انفست كورب" و"جي بي مورجان" و"لومبارد أوديي" و"بكتيت" و"تيكيهو كابيتال".



وركزت الجلسات الحوارية لليوم الأول على التحولات المتتالية في قطاع الاستثمار النابعة من التحديات الاقتصادية العالمية، كما ناقش المتحدثون في الجلسات، موضوعات فرعية أخرى، من بينها صناديق الثراوات السيادية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، والإستراتيجيات المتغيرة ونهج إدارة المخاطر المتبع لبناء محافظ متنوعة في مختلف فئات الأصول. وفي جلسة حوارية قادها الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه، تحدث الدكتور ناصر سعيدي عن التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل الاقتصادية التي تدفع نمو اقتصاد واستثمارات دولة الإمارات في المنطقة و العالم.



وشهد مؤتمر "أسيت أبوظبي" إعلان على جانب عالي من الأهمية من قبل معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حيث أطلع الحضور على المحطات الرئيسية والإنجازات المدرجة على البرنامج الاقتصادي للإمارة، بما في ذلك عمليات صندوق أبوظبي للطروحات الأولية، الذي يبلغ حجمه 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أميركي)، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة مالية للمستقبل في المنطقة. إن صندوق أبوظبي للطروحات الأولية يشكل جزءاً رئيسياً في دور وجهود دائرة التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تعزيز الحضور العالمي لأسواق رأس المال في إمارة أبوظبي وتقوية مساهمة هذا القطاع في نمو الاقتصاد الكلي لأبوظبي. حيث قام صندوق أبوظبي للطروحات الأولية بانتقاء 6 شركات خاصة ضمن القائمة المختصرة لتلقي الخدمات الاستثمارية كما الاستشارية تمهيداً لطرحهم على الاكتتاب العام وإدراجهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ ويتم التحضير لقائمة إضافية تضم 32 شركة كمرشحين محتملين للحصول على هذه الخدمات.



متحدثاُ بالنيابة عن الشريك الداعم لمؤتمر "أسيت أبوظبي" صرح سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدنا أن نشارك في الدورة الأولى من ’أسبوع أبوظبي المالي‘ و هو الحدث الذي يؤكد التطور السريع لقطاع الخدمات المالية في الإمارة. ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بتعزيز ديناميكية أسواق رأس المال، والمساهمة في رؤية أبوظبي لزيادة التنويع الاقتصادي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل".



وتشهد الأيام التالية من أسبوع أبوظبي المالي 2022 إقامة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "فينتك أبوظبي"، وتليها فعالية "كريبتو أبوظبي" و"قمة الاستدامة 2022" التي تنعقد تحت عنوان "التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل" (R.A.C.E).

-انتهى-