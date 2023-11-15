الرياض، المملكة العربية السعودية: انطلقت مساء الثلاثاء أعمال النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني (بلاك هات) في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ونخبة من الخبراء، والمتحدثين، والمستثمرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي في كلمته، أهمية هذا الحدث، مشيداً بدور سمو ولي العهد -حفظه الله-، في الاهتمام بالقطاع التقني من خلال رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذه النسخة الحالية تعد الأضخم التي تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبرى الشركات العالمية لينقلوا خبراتهم عبر أكثر من 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى الثلاثة أيام القادمة، معرباً عن فخره بنجاح النسخة السابقة التي شهدت أعلى حضوراً في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها 30,000 زائر، وهو ما يدل على أهمية الحدث وتأثيره.

وأبدى استعدادهم مع افتتاح هذه النسخة لتجاوز الرقم القياسي الخاص بهم، مرحبّاً بعدد أكبر من المشاركين من جميع أنحاء العالم، عبر تحقيق أكثر من 60,000 مسجل، وأكثر من 250 ورشة عمل، و350 شركة رائدة من 70 دولة حول العالم، بجوائز تتعدى 1,000,000 ريال لتحديات الهواة والمحترفين خلال أيام الفعالية.

من جهتها، نوهت نائب الرئيس الأول في شركة (تحالف) أنابيل ماندر، بدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على جهوده الملموسة والفعّالة التي أسهمت في نجاح وتفوق فعالية (بلاك هات) الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أُعلن خلال الفعالية عن شراكة استراتيجية تجمع شركة "هبوب" المملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع مانديانت المملوكة لغوغل كلاود لتقديم خدمة Chronicle CyberShield لأول مرة في المملكة، وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، إذ تعد خدمة (Chronicle CyberShield) حلاً شاملاً يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكلٍ استباقي وفعّال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة.

وتناولت جلسات اليوم الأول من (بلاك هات) عدداً من الموضوعات كالمخاطر السيبرانية، ودور البرمجيات في الحروب الحديثة، وفن اختراق وسائل النقل، والذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير التطبيقات وتعزيز أمنها، بمشاركة العديد من المتحدثين مثل: رئيس قطاع الأمن السيبراني لشركة Zscaler سام كاري، ومؤسس شركة Veracode التقنية كريس ويسوبال، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في (Marriott Vacations Worldwide) غرام لودلو، والشريك في (Brown Rudnick) كاميل فاسكيز، والعديد من المتحدثين.

وخلال فعالية (بلاك هات) ، انطلقت مسابقة (سايبر سييد) المخصصة للشركات الناشئة عبر أربع جوائز هي: جائزة الابتكار للشركة الناشئة ذات الفكرة المبتكرة، وجائزة التأسيس للشركة الناشئة ذات التأثير الإيجابي، وجائزة التميّز للشركة الناشئة المتميزة لقيادة قطاع الأمن السيبراني، وجائزة النجم السعودي للشركة الناشئة السعودية المتميزة في الأمن السيبراني.



كما انطلقت تحديات منطقة الفعاليات بجوائز تتعدى 1,000,000 ريال، كمسابقة التقط العلم، ومكافآت الثغرات، بالإضافة إلى أنشطة الهروب من الغرفة، والمدينة الذكية، وتحدي اختراق الرقائق الإلكترونية، واختراق الدرونز، واختراق العقود الإلكترونية، والأجهزة الطبية، وفك الأقفال.

الجدير بالذكر أن فعالية (بلاك هات) ستستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة العديد من الجهات العارضة مثل IBM، وCisco، وHuawei، وSpire Solutions، وTrend Micro، وMandiant Google Cloud، وCloudflare، وQualys، وIllumio، وSITE، وMobily، وCyberani، و Al Moamar Information Systems، وHaboob، وSirar by stc، وDSS Sheild، وCipher، إلى جانب الكثير من الجهات الأخرى.

#بياناتشركات

- انتهى -