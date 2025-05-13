دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال النسخة الرابعة من "القمة الشرطية العالمية" والتي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 110 قائد شرطة، وأكثر من 300 متحدث من نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الأمنية وخبراء التكنولوجيا من أكثر من 110 دولة.

منصّة حيويّة

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف،القمة الشرطية العالمية 2025 التي تشكّل منصّة حيويّة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم ، وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي" ، لتشكّل منصّة استراتيجية لبحث مستقبل العمل الشرطي في ظل التطوّرات التقنيّة والتحديّات الراهنة والجرائم العابرة للحدود، وذلك عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع أكثر من 300 متحدث عالمي.

جهود دوليّة

وتسلط القمة الضوء على الجهود الدوليّة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث يشارك مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخبراء دوليون في مناقشة تحديات الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال، فيما تستعرض متحدثات من المملكة المتحدة تجاربهن في التصدي لجرائم العصابات.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي في القطاع الأمني، يقدّم اللواء خالد الرزوقي من شرطة دبي عرضًا رئيسيًا حول استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي، فيما يتحدث الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن سبل حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات المتزايدة، كما يشارك خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وخبراء في الأمن السيبراني من نيجيريا في جلسة حوارية تسلّط الضوء على الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

تحديّات

وتتناول القمة التحديّات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بمشاركة الدكتور مروان الزرعوني من دبي، ومختصين من شرطة فيتنام وقبرص، فيما تركز جلسات اليوم الثاني على سُبل التعاون في إدارة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع قيادات من كندا بلجيكا وسنغافورة.

ويناقش الخبراء العديد من القضايا الراهنة والملحة فيفي مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب عرض بيانات وإحصاءات من الأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع بالمخدّرات.

تمكين الجيل القادم

تختتم القمة فعالياتها بجلسات تركّز على تمكين الجيل القادم من الكوادر الشرطية، وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع، بمشاركة شخصيات قيادية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخبيرات في الأمن من مختلف الدول.

منظّمات دوليّة

تحظى القمة بدعم من منظّمات دوليّة مثل الجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظّمات الدوليّة، وهذا بالإضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة الآخرين، الذين يعكسون التزامًا واضحًا بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون واستدامة أمن المجتمعات، بما في ذلك طيران الإمارات، الناقل الرسمي للقمة.

معرض مصاحب

تشارك في المعرض المصاحب للقمة شركة سامسونج، الراعي البلاتيني ضمن أكثر من 170 جهة عارضة وراعية أخرى تضم شركة دو، وإي إس آر آي، وبريسايت، وداهوا تيكنولوجي، وإنكاس آرمورد فيكلز، وأكسوم مارين، وغيرها، ما يجعلها الحدث الأبرز عالميًا في مجال الأمن والسلامة العامة، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للحوار والتعاون الأمني.

لمحة حول القمة الشرطية العالمية:

القمة الشرطية العالمية واحدة من أبرز الأحداث العالمية التخصصية في مجال إنفاذ القانون، وتهدف إلى تعزيز السلامة العامة وأمن المجتمعات، من خلال التعاون والابتكار وتبنّي الرؤى الاستراتيجية.

انطلقت النسخة الأولى من القمة الشرطية العالمية في عام 2022 بتنظيم شرطة دبي، ومشاركة قادة وخبراء ومبتكرين في مجال إنفاذ القانون والسلامة العامة من مختلف أنحاء العالم. ورسخت القمة منذ انطلاقها مكانتها كمنصة عالمية تستقطب مشاركين من أكثر من 138 دولة.

وتواصل القمة الشرطية العالمية توفير حلول ورؤى فعالة لمعالجة التحديات في مجال العمل الشرطي الحديث وإنفاذ القانون.

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