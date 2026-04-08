فعاليات مجتمعية ثقافية وفنية متنوعة بانتظار الزوار من مختلف الأعمار طيلة شهر ابريل الجاري

مغامرات مائية ضخمة لأول مرة في ساحة الوصل لاختتام الموسم في 25 ابريل

دبي، شهدت ساحة الوصل يوم السبت الماضي، 4 ابريل، إقبالاً كبيرا فاق الـ2,200 زائر لمهرجان الحصاد الربيعي في دورته الثانية ضمن فعاليات موسم الوصل، فيما حقق عرض "عندما تتكلم الموسيقى" من أوركسترا فردوس في بيت الفن يوم الجمعة 3 ابريل نجاحاً كبيرا تمثّل في نفاد التذاكر المخصصة للعرض بالكامل، علماً بأن الوجهتين الرائدتين تشهدان العديد من الفعاليات المجتمعية المتميزة خلال شهر ابريل الجاري، ومن ضمنها فعالية "مغامرات الصيف المائية" التي تنظم للمرة الأولى في ساحة الوصل، وذلك يوم السبت 25 ابريل الجاري، لتكون أفضل ختام لموسم الوصل وشعاره "لكل مناسبة احتفال".

وحظي عرض "عندما تتكلم الموسيقى" مع أوركسترا فردوس والمايسترو هاروت فازاليان في بيت الفن بتفاعل واستحسان كبيرين من الجمهور الحاضر، حيث قام المايسترو بشرح مقطوعة "ذا مولداو" للمؤلف الموسيقي التشيكي سميتانا وعلاقتها بالطبيعة التشيكية الخلابة بالترافق مع العزف الموسيقي للأوركسترا، فيما استقطب مهرجان الحصاد الربيعي حولي 2,200 زائر من العائلات من مختلف الجنسيات، استمتعوا مع أطفالهم بيوم حافل بالمرح والنشاط والمغامرات والجوائز، كما حظي سوق رواد الأعمال الصغار بنجاح وتفاعل جماهيري كبير، حيث كانت هناك العديد من المنصات التي باعت كل منتجاتها من صنع الأطفال بأنفسهم في أجواء من المرح والضحكات.

ويتابع كلاً من موسم الوصل وبيت الفن تنظيم الفعاليات المجتمعية الهادفة حتى آخر شهر ابريل الجاري، والتي تشمل الفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية والرياضية، بما فيها فعالية اختتام موسم الوصل "مغامرات الصيف المائية"، والتي ستشهد ألعاب مائية للمرة الأولى تحت قبة الوصل الأيقونية، وفيما يلي أبرز الفعاليات:

فعاليات شهر ابريل:

الجمعة 10 ابريل

أوركسترا فردوس تقدم: روائع الموسيقى الكلاسيكية

بيت الفن، 7:30 – 9:00 مساءً

عرض أوركسترالي رائع يقدم أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية في الهواء الطلق في بيت الفن

السبت 11 ابريل

لقاءات السبت في بيت الفن

بيت الفن، 8:30 صباحاً – 12:00 ظهراً

برنامج جديد ومبتكر من بيت الفن، يوفر للعائلات فرصة قضاء يوم عائلي ممتع ومفيد، وذلك من خلال العديد من الأنشطة وورش العمل الفنية والثقافية والرياضة التي تناسب كافة الأعمار.

السبت 18 ابريل

درب الفن

بيت الفن، الانطلاقة في تمام الساعة 6:00 مساءً

فعالية مبتكرة تجمع بين الحركة والنشاط والفن، وذلك من خلال تنظيم سباق جري ودي، يبدأ وينتهي في بيت الفن، وذلك عبر مسار مختار بعناية ليمر على أبرز القطع الفنية المنتشرة في أنحاء مدينة إكسبو دبي.

السبت 18 ابريل

أوركسترا فردوس تقدم: أوبرا في ساحة الوصل

ساحة الوصل، 7:30 – 9:00 ليلاً

بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول العام الماضي، تعود موسيقى الأوبرا العالمية لتعبق في كافة أرجاء قبة الوصل، أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، حيث تقدم أوركسترا فردوس عرض موسيقي أوبرالي رائع باستضافة مغنية السوبرانو الكسندرا تشيرنينكو

الجمعة 24 ابريل

أوركسترا فردوس تقدم: كلاسيكيات موسيقى الروك

بيت الفن، 7:30 – 9:00 ليلاً

عرض موسيقي يحتفي بروائع موسيقى الروك، حيث يعيد تقديم أشهر أغاني الروك برؤية أوركسترالية في عرض فريد من نوعه

السبت 25 ابريل

مغامرات الصيف المائية

ساحة الوصل، 12:00 ظهراً – 6:00 مساءً

فعالية اختتام موسم الوصل تدعو الجميع الى الاستمتاع بيوم صيفي عائلي منعش لا مثيل له، حيث للمرة الأولى منذ إطلاقها، تستضيف ساحة الوصل فعاليات ومغامرات مائية متنوعة تناسب كافة الأعمار، من الألعاب والمجسمات المطاطية الضخمة للتزحلق المائي، إلى البرك المائية للسباخة والألعاب المهارية وغيرها الكثير من الفعاليات التي ستملأ ساحة الوصل بضحكات الأطفال في أجواء من المرح لم يسبق له مثيل.

وللحصول على التذاكر يرجى زيارة موقع Platiumlist.ae. ولمعرفة المزيد عن فعاليات شهر ابريل في موسم الوصل وبيت الفن يرجى متابعة منصات التواصل الاجتماعي @alwaslseason و@houseofartsdxb

#بياناتشركات