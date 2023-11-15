فعاليات اليوم الثاني من المهرجان السعودي للإبداع تركز على استكشاف آفاق جديدة لصناعة الاتصال التسويقي بحضور أكثر من 1,400 من رواد الصناعة على مدار يومي الحدث

مجموعة الخطوط السعودية و stc والهيئة السعودية للسياحة وأرامكو السعودية وهنقرستيشن من بين أهم الجهات التي شاركت في جلسات الحوار خلال فعاليات اليوم الثاني

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد اليوم الثاني من المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع لصناعة التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، التقاء المبدعين من المملكة والعالم لمناقشة الآفاق الجديدة لصناعة التسويق الإبداعي. وركزت جلسات الحوار التي حظيت بحضور ما يزيد على 1,400 من خبراء هذه الصناعة، على أثر الابتكار والإبداع الثقافي على مستقبل الاقتصاد السعودي.

وتعليقاً على أعمال المهرجان، قال رئيس مهرجان "أثر "والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة "موتيفيت" الإعلامية إيان فيرسيرفيس: "مهرجان "أثر" هو منصة تهدف إلى تقريب عناصر المجتمع الإبداعي في المملكة العربية السعودية. وقد شهدنا عن كثب على مدار اليومين الماضيين الكثير من التشويق من قبل خبراء الصناعة، والمشاركين، وكافة المواهب الشابة".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة "تراكس" محمد بن عايد العايد: "يمثّل التناغم بين الثقافة الغنية والإبداع أبرز عناصر تفوق المملكة في هذه الصناعة. فقد كان جوهر الهوية السعودية على الدوام جزءاً لا يتجزأ من كل الأفكار الرائدة الصادرة من المهرجان. لذلك، فإننا سعداء لنرى كيف ستتبلور هذه الأفكار في المستقبل القريب".

وقد شهد اليوم الثاني من المهرجان الذي تنظمه مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" العديد من حلقات النقاش والكلمات الأساسية وورش العمل والجلسات الجانبية، حيث استضاف "مسرح الإبداع" جلسة متميزة بمشاركة عدد من كبار خبراء التسويق، من بينهم رئيس الاتصال والتسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش؛ ورئيسة التسويق في الهيئة السعودية للسياحة أسماء قريش؛ ورئيس التسويق في "هنقرستيشن" محمد جفري؛ والرئيس التنفيذي لشركة "تاف لوف أدفايزرز" ورئيس جمعية التسويق الإماراتية خالد إسماعيل. وتبادل المتحدثون في الجلسة وجهات النظر حول المشهد التسويقي الحالي، وأهمية تأثير التواصل الإبداعي على المدى الطويل، وكيفية التطوير المستمر للعلاقة بين العميل والوكالة.

وفي جلسة حوار جانبية متميزة، استعرضت مستشارة التسويق والاتصال في وزارة الثقافة ومؤسسة بينالي الدرعية دنيا عبدالهادي، بعضاً من الحملات الاستثنائية التي نُفِّذَت في المنطقة، مشيرةً إلى التأثير الحقيقي لهذه الحملات وإطلاقها في الوقت المناسب. كما تناولت الدروس التي يمكن لخبراء التسويق في عالمنا اليوم الاستفادة منها لبناء إستراتيجيات جديدة يمكن أن تحدث أثراً في صناعة التسويق الإبداعي.

وتزامن ذلك مع جلسة حوارية أخرى على "مسرح التحفيز"، بعنوان "البحث عن المواهب الإبداعية ورعايتها في العصر الحديث"، إذ أكدت الجلسة على أن الموهبة هي العمود الفقري لأي عمل ناجح، وأن رعاية المواهب هي الطريق للاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة في منطقة الخليج عموماً والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وخلُصَت الجلسة إلى أن تطوير بيئة جاذبة للمواهب الإبداعية، وإيجاد طرق مبتكرة لبناء الكفاءات، وتوفير ظروف ثقافية إيجابية ومنصة مناسبة هي العناصر التي تشكل قاعدة لتشجيع أفضل الأعمال الإبداعية.

وفي جلسة حوارية أخرى، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "تي تي بي كرييتيف" إياد الداوود عن ارتفاع الطلب على الإعلان في المملكة، والزيادة في عدد المعلنين، وظهور إدارات الاتصال المؤسسي في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذه العوامل تشكل دافعاً للإبداع في هذا القطاع.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان منافسة قوية بين الشباب السعوديين، إذ اختُتِم برنامج أكاديميات المواهب الشابة بمسابقة "تحدي الـ 24 ساعة"، والتي اختبر خلالها قادة المستقبل الشباب المتدربين ما تعلموه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتنافسوا في ما بينهم وتحدوا أنفسهم للوصول إلى أقصى قدراتهم الإبداعية.

ومع اقتراب فعاليات وجلسات مهرجان "أثر" من نهايتها، يزداد ترقب حفل توزيع الجوائز ليلة الخميس 16 نوفمبر، وذلك لتتويج هذا الحدث البارز وتكريم الفائزين والمتميزين.

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 60 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1000 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

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