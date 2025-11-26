نقاشات معمّقة في قمّتَي LiveableCitiesX وBig 5 FutureTech حول مستقبل المدن الذكية والتقنيات المتقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستمرّ معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global" لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهدت فعالياته مواضيع متنوعة وشاملة من المدن القابلة للمعيشة والمترابطة، إلى أول روبوت فى العالم لرصف الكتل الخرسانية قادر على تحقيق إنتاجية أكبر بعشر مرات، مروراً بخزان مياه هو الأكبر من نوعه، وغيرها من الحلول الذكية والمستدامة لاغتنام الفرص العالمية في مجالي البناء والتطوير.

وقد تواصلَ زخم المعرض مع إقبالٍ واسع من الحضور على امتداد أكثر من 20 قاعة، وحاز الزوار على فرصة الاستماع إلى أهمّ خبراء القطاع حول أهمية مواءمة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تطوير مدن مستقبلية أكثر كفاءة.

وفي الصباح الأول من قمة LiveableCitiesX Summit الممتدة ليومين، شارك في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة في أبوظبي. وفي هذا السياق، يُذكَر بأنّ أبوظبي قد حققت قفزةً نوعية من المركز العاشر إلى الخامس في مؤشر IMD للمدن الذكية خلال 12 شهراً فقط، وذلك بفضل مزيجٍ مثالي من التخطيط الحضري المدروس والمشاركة المجتمعية الفاعلة والتغذية الراجعة اللحظية، وتتطلّع العاصمة الإماراتية اليوم لتحقيق المركز الأول عالمياً. وأوضح سعادة الناصري بأنّ المبادرات الرئيسة التي تدعم مسيرة الإمارة تشمل التخطيط الحضري الديناميكي، والاستخدام الواسع للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوقع احتياجات السكان، إضافة إلى إنشاء أكثر من 200 حديقة مجتمعية تعزز الترابط ونمط الحياة النشط والشمولية لجميع الفئات العمرية.

من جهته، أشار سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن مثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على الفوائد التي تجنيها المدن عندما تعمل الجهات المعنية بانسجام تامّ، قائلاً: "تُظهر فعاليات مثل الخمسة الكبار قدرة توافق القطاعين الحكومي والخاص على تسريع وتيرة تطوير مدن أكثر استدامة وقابلية للعيش، فضلاً عن الدور الهامّ لتخطيط البنى التحتية بشكلٍ أذكى مع أداء قابل للقياس؛ وهو النهج الذي يقود التحول الحضري في أبوظبي".

وشهدت إحدى جلسات قمة LiveableCitiesX Summit نقاشاً شيقاً حول مفهوم الوقت وكيفية تعظيم الاستفادة منه في العالم الحديث. وشاركت في الحوار ندى تريم، الرئيسة التنفيذية للشؤون العقارية في مجموعة بيئة، إلى جانب المهندس ناصر بن سالم الوادي، مدير عام للمشاريع لدى أمانة منطقة الرياض، والدكتورة نادين بيطار شاهين، نائبة رئيس الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية، وغيرهم.

من جانبها، بيّنت السيدة تريم أنّ مجموعة بيئة، التي تتخذ من الشارقة مقرّاً لها وبدأت كشركة لإدارة النفايات، تُشغّل 50 منشأة لإعادة التدوير، في حين تُرسل المواد غير القابلة لإعادة التدوير إلى محطة تحويل النفايات إلى طاقة تُغذي نحو 100 ألف منزل. وقالت: "تؤكّد مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار التزامنا بدفع مسيرة المدن المتكاملة ذات الأثر البيئي المنخفض والمتمحورة حول الإنسان. ومع دخول حلول بيئية جديدة إلى السوق، ينصب تركيزنا على التطبيقات العملية التي تُمكّن من عمليات أنظف، ومرونة أقوى، ونموّ حضري أذكى، وتجارب مدينية تضع رفاهية الإنسان في المقام الأول".

وفي اليوم الافتتاحي لقمة Big 5 FutureTech Summit، تناول الخبراء دور الذكاء الاصطناعي والبيانات والروبوتات في إعادة تشكيل صناعة البناء. وركّزت الجلسة الافتتاحية بعنوان "منظور الحكومة: بناء المستقبل – قطاع البناء في دبي والتميز التنظيمي" على جهود بلدية دبي في تحويل الإمارة إلى واحدة من أكثر منظومات البناء تقدماً وجاهزية للمستقبل.

وبعد ذلك، تحدّث تشارلي شيريدان، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي لدى مجموعة نيميتشيك، عن الجيل الجديد من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعزيز الإبداع والإنتاجية وتوحيد البيانات والعمليات عبر سلسلة القيمة من التصميم إلى البناء.

وعلى صعيدٍ آخر، شهدت جلسات ما بعد الظهر جلسة مميزة بعنوان: "اسأل مبتكراً: إنفاق أذكى تحت الضغط" بمشاركة دوغلاس زوزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة إنوفو، الذي أوضح أن الابتكار بات مدفوعاً بتوقعات العملاء، وتطور التشريعات، والحاجة إلى تعزيز الكفاءة في مشاريع العقارات والبنية التحتية الكبرى.

وواصل معرض "الخمسة الكبار" الكشف عن منتجات جديدة، من بينها إعلان شركة "بيلدرويد ايه اي"، وهي شركة أمريكية ناشئة في مجال الروبوتات جمعت مؤخراً 2 مليون دولار من التمويلات الأولية، عن إطلاق أول روبوت لرصف الكتل الخرسانية. ويحقق الروبوت إنتاجية أكبر بعشر مرات وتخفيضاً في التكلفة يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالعمل اليدوي.

كما أعلنت dss+، الشركة العالمية المتخصصة في استشارات إدارة العمليات، عن إطلاق برنامجها الجديد "التميز في السلامة للجيل القادم"، بالتزامن مع جلسة قدمها إحسان أخوان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة، حول الأداء البشري كأساس للتميز في البناء. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة السلامة والانضباط التشغيلي والتميز في الأداء في مشاريع المنطقة.

وقال أخوان: «تُنفّذ منطقة الشرق الأوسط بعضاً من أضخم المشاريع العملاقة في العالم، وهو ما يتطلب مستويات ثابتة من السلامة والانضباط التشغيلي والحوكمة القوية. ويعمل برنامجنا على تحويل السلامة إلى ميزة استراتيجية، وتمكين الفرق من تغيير الذهنية، وترسيخ ثقافة التميز، وبناء القدرات على جميع المستويات؛ بما يضمن حماية الأفراد والأصول، وتمكين المؤسسات من تنفيذ مشاريع تسهم في تشكيل مستقبل قطاع البناء".

وأخيراً، حصلت شركة البسام في أغسطس الماضي على اعتراف رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لإنشائها أكبر خزان مياه بلاستيكي في العالم. وقد تم تقديم الجائزة اليوم خلال فعاليات معرض الخمسة الكبار، حيث استخدمت الشركة تقنية القولبة بالنفخ المتقدمة ومواد عالية الكثافة وقابلة لإعادة التدوير لتطوير أول خزان من نوعه بسعة 21,007 لتر. ولا يقتصر تميز الخزان على حجمه القياسي، بل يعكس أيضاً التزاماً بالاستدامة، ويلتزم بالمعايير الحكومية، ويوفر حلاً متيناً وقابلاً لإعادة الاستخدام لتخزين المياه.

وتعليقاً على الموضوع، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول لرئيس شركة دي إم جي إيفنتس، المنظِمة لمعرض الخمسة الكبار: "شهد اليوم إطلاق النسخة الثانية من قمة LiveableCitiesX Summit، والتي قدّمت سلسلة من النقاشات المهمة حول الحاجة لتعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة لتسريع تنفيذ مشاريع المدن الذكية والمستدامة. وبالإضافة إلى استضافة نخبة من قادة الفكر العالميين، شهد معرض الخمسة الكبار يوماً آخر من إطلاق المنتجات والإعلانات المهمة التي من شأنها تعزيز تبني التكنولوجيا في القطاع، بما يسهم في تسريع وتسهيل تسليم مشاريع المستقبل وتعزيز السلامة".

