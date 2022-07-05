خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم

سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: تعكس النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في الشراع والتجديف قدرة دولة الإمارات على تحقيق حضور لافت في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان: نعمل على الاستفادة من الطبيعة الساحلية المميزة لدولة الإمارات والسمعة العالمية الطيبة للدولة لتعزيز فرص استضافة البطولات القارية والدولية في الشراع والتجديف.

· تحقيق إنجاز غير مسبوق عربياً وآسيوياً بالحصول على برونزية بطولة العالم في الشراع إضافة إلى تحقيق المركز الأول في بطولة الخليج للشراع والتجديف من خلال 8 ذهبيات وفضية مما يرسخ الحضور الدولي لرياضة الإمارات

· تعزيز فرص استضافة الأنشطة الدولية برياضتي الشراع والتجديف

· العمل على رسم خارطة طريق تساعد على زيادة أعداد المتأهلين بشكل تدريجي في كل أولمبياد عبر وضع برامج خاصة تهدف إلى تمكين الرياضيين الذين يُظهرون امتلاكهم لمواهب متميزة

· الاتحاد يدعم العنصر النسائي عبر اكتشاف مواهب متميزة قادرة على تحقيق إنجازات مستقبلية

الإمارات العربية المتحدة: أشار سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، إلى أهمية العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية بهدف تعزيز الحضور الأولمبي وترسيخ حضور الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

وجاء ذلك خلال استقبال سعادته للشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف وعضو الاتحاد الدولي للشراع، بحضور عبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، بزيارة تناولت سبل تطوير رياضتي الشراع والتجديف وتعزيز فرص دولة الإمارات باستضافة الأنشطة الدولية.

وقال سعادة الشيخ: "تدعم الهيئة جهود الاتحادات بوضع استراتيجيات تطور آلية اكتشاف وتنمية المواهب بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة الإماراتية في الألعاب الأولمبية. كما نعمل مع الاتحاد على تعزيز فرص استضافة الأنشطة القارية والدولية، من بطولات واجتماعات، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية في مختلف الرياضات".

وتابع سعادته: "تعكس النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في رياضتي الشراع والتجديف العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبتين، وقدرة دولة الإمارات على تحقيق حضور لافت في مختلف المحافل الرياضية الدولية. كما نقدّر جهود الاتحاد في تطوير المواهب النسائية القادرة على تحقيق نجاحات دولية كبيرة في المستقبل مما يدعم مساعي الهيئة بدعم حضور العنصر النسائي في القطاع الرياضي. ونتطلع مع الاتحاد إلى وضع خارطة طريق تساعد على زيادة أعداد المتأهلين بشكل تدريجي في كل أولمبياد عبر وضع برامج خاصة تهدف إلى تمكين الرياضيين الذين يُظهرون امتلاكهم لمواهب متميزة".

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر للهيئة على دعمها لجهود الاتحاد بتطوير الرياضة وقال: "نعمل في الاتحاد على تحقيق أفضل تعاون مع الأندية بهدف إعداد جيل مستقبلي متمكن بدنياً وذهنياً بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الهيئة الرامية إلى تعزيز الفرص في تحقيق الإنجازات الدولية. كما نعمل على الاستفادة من الطبيعة الساحلية المميزة لدولة الإمارات والسمعة العالمية الطيبة للدولة لتعزيز فرص استضافة البطولات القارية والدولية في الشراع والتجديف".

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توسيع القاعدة الشعبية للرياضتين بما يخدم مساعي تطويرهما وترسيخ حضورهما في المجتمع المحلي ويساهم بتعزيز فرص

استقطاب مواهب جديدة والعمل على تطويرها. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الحوكمة في عمل الاتحاد وإيجاد أفضل الآليات التي تدعم تطوير العمل الإداري وتساعد على زيادة تنظيم العمل.

وحققت الرياضة الإماراتية نتائج متميزة في الشراع والتجديف خلال العام الحالي مع تصدر المنتخب الوطني الترتيب العام في بطولة الخليج للشراع والتجديف عبر تحقيق 9 ميداليات منها 8 ذهبيات وفضية واحدة، إضافة إلى تحقيق اللاعب عادل خالد المركز الثالث في بطولة العالم في الشراع والتجديف الحديث (ماستر) بإنجاز غير مسبوق على المستويين العربي والآسيوي. كما حقق المنتخب مؤخراً 4 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية) في بطولة البارح الدولية التي استضافتها مملكة البحرين.

وتضع الهيئة العامة للرياضة محور تعزيز الحضور المجتمعي للرياضة ضمن أولوياتها بهدف تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات مما يساهم بتنمية مفهوم الرياضة المجتمعية ويساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها بهدف تعزيز فرص تحقيق الإنجازات القارية والدولية.

#بياناتحكومية

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