القاهرة: جيميرجي مصر، أحد أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، يعلن عن نجاح نسخته الأولى في مصر تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحي عامر، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، باستضافة إمكان مصر في البروچ - هليوبوليس الجديدة. جمع جيميرجي مصر على مدار ثلاثة أيام، من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، آلاف الزوار، أُتيحت لهم فرصة الاستمتاع ببرامج متنوعة بحضور رسمي من الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة."

يأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم أفضل الفعاليات المحلية والعالمية بشكل احترافي يليق باسم جمهورية مصر العربية.

يتم تنظيم النسخة الأولى من المهرجان في مصر من خلال تعاون استراتيجي بين إمكان مصر، وievents، وإنفلونس جروب، وeProjects LLC، وMENATech Entertainment، وهي شركات رائدة في التطوير العقاري، وإدارة الفعاليات، والاتصالات، وتنظيم الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والأحداث الترفيهية المميزة.

كما يتم استضافة هذا الحدث ورعايته من قبل شركة إمكان مصر، وبرعاية شركة شركة إي آند مصر، وشريك الترفيه Twist Music، وشريك التذاكر الرسمي تيكتس مارشيه، ومشروب الطاقة الرسمي ريد بول، مع استخدام هواتف وتلفزيونات سامسونج كالشريك الإلكتروني، بالإضافة إلى رعاية دومتي والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).

قدم جيميرجي مصر لصناعة الرياضات الإلكترونية والألعاب مزيجًا من البطولات المثيرة ومسابقات الـ cosplays، بمشاركة فرق دولية ومحلية، وتجارب تفاعلية، وعروض حية يومية، بالإضافة إلى تجربة ممتعة للتسوق عبر متاجر التجزئة، مع توفر المأكولات والمشروبات. كما وفر المهرجان فرصة فريدة للحاضرين للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، وشخصيات الألعاب البارزين، مع مشاركة مروان سيري كسفير رسمي لمهرجان جيميرجي مصر. تم بث الحدث مباشرة على منصة تويتش ومنصات أخرى.

علاوة على ذلك، وفر مهرجان جيميرجي مصر للمواهب المصرية فرصة لاكتشافها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم عرض قدراتهم على جمهور عالمي. وشهد المهرجان ثلاثة أيام من البطولات التنافسية لمختلف الألعاب، بما في ذلك FC25 وValorant وPUBG Mobile وLeague of Legends وRocket League وFree Fire، حيث أظهر اللاعبون مهاراتهم وتنافسوا على جوائز مالية ضخمة تجاوزت 2 مليون جنيه مصري.

كان من ضمن الفائزين في المهرجان على مدار الثلاثة أيام فرقتان محترفتان من الفرق الدولية، التي فازت في ألعاب الساحة الرئيسية المختلفة، والتي شملت ألعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن، وحصلت على جوائز بقيمة 110,000 جنيه مصري. ومن بين الفرق المصرية المحترفة، فازت 11 فرقة، وحصلت على جوائز قدرها 815,000 جنيه مصري. أما في مسابقات خيمة البطولات، فقد شمل الفائزون من اللاعبين المتنافسين الفرديين والفرق حوالي 45، وحصلوا على جوائز قدرها 1,075,000 جنيه مصري.

صرح الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة: "الدولة ممثله في وزاره الشباب والرياضة المصرية تدعم بقوة استضافة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مكانتنا العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث لا تساهم فقط في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الشبابية، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في اقتصادنا. وهذا يتماشى مع توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لتضافر الجهود الاستراتيجية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي ودفع التحول الرقمي. من خلال الاستثمار في الرياضات الإلكترونية، نخلق فرصًا جديدة للابتكار والتعاون الدولي، مما يضع مصر في صدارة المشهد الرقمي المتطور بسرعة."

وفي هذا السياق، صرح ماريو بيريز جيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة MENATech Entertainment: "نحن سعداء بالتجربة الفريدة التي قدمتها جيميرجي لصناعة الرياضات الإلكترونية المصرية، وواثقون أن هذا العام سيكون بداية للنسخ القادمة في مصر والمنطقة، مما يمكن مصر من أن تكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية العالمية."

ومن جانبه علق المهندس شريف البسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة eProjects LLC: "يسعدنا أن نشهد ردود الفعل الحماسية والإيجابية من جميع المشاركين، والتي تسلط الضوء على الإمكانات الموجودة في السوق المصري لهذه الصناعة، كما توقعنا. ونعتقد أن جلب جيميرجي إلى مصر سيضيف قيمة بأشكال مختلفة، بدءًا من اكتشاف المواهب المحلية، كما تم بنجاح في هذه النسخة، وصولًا إلى جذب دعم واستثمار كبرى الشركات في النسخ القادمة، مما يعزز مصر كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية."

وأعرب المهندس أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر، عن فخره، قائلاً: "إن استضافة النسخة الأولى من مهرجان جيميرجي مصر في البروچ -هليوبوليس الجديدة تعكس التزام إمكان مصر الدائم بتقديم تجارب مبتكرة تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا للسوق المصرية. ترتكز استراتيجيتنا في إمكان مصر على إنشاء وجهات متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، مما يوفر تجارب شاملة ومختلفة. تتماشى هذه الرؤية تمامًا مع جيميرجي مصر، حيث لا يقدم المهرجان تجربة لا مثيل لها لعشاق الرياضات الإلكترونية فقط، بل يلعب أيضًا دورًا حيويًا في تمكين ودفع النمو في صناعة الألعاب والترفيه في مصر."

جدير بالذكر أن "جيميرجي" حقق نجاحات كبيرة، فمنذ عام 2011، نظم أكثر من 20 نسخة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، بالإضافة إلى حضوره القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والسلفادور، مما يعكس مكانته العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية.

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