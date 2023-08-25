وسط إنجازات المملكة ونجاحها في كافة النواحي الإبداعية

التسجيل المبكر متاح الآن للجمهور لحضور أكبر مهرجان في المملكة العربية السعودية، إلى جانب حفل توزيع الجوائز للمبدعين في صناعة التسويق الإبداعي

الرياض، المملكة العربية السعودية: من المقرر أن يشهد العام الحالي تحولاً كبيراً في المشهد الإبداعي السعودي؛ إذ ستُرسِّخ المملكة العربية السعودية مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً لجذب الأفكار المبتكرة والمبدعين. وقد لا تقتصر إنجازات المملكة ونجاحها في كافة النواحي الإبداعية، مثل الفنون الجميلة والأزياء والترفيه والرياضة الإلكترونية، على الدعم الذي يُقدمه القطاع الحكومي فحسب، بل على الرغبة القوية في رسم ملامح مستقبل القطاع في المملكة. ومن غير المستغرب أن مهندسي هذا التحول الكبير هم جيل من السعوديين الذين يعملون مع نظرائهم الإقليميين والدوليين لإنتاج أعمال تحصد الجوائز.

وصلت هذه الموجة الإبداعية وجدان الجماهير من خلال عالم التسويق، وبلغت ذروتها في أولى الجوائز الكبرى التي حصلت عليها المملكة العربية السعودية في حفل توزيع جوائز كان ليونز 2023. أوضحت الحملة الفائزة التي حملت عنوان: "طلب اللاوعي" The Subconscious Order، والتي نفذتها شركة "وندرمان تومسون السعودية" Wunderman Thompson KSA لصالح شركة "هنقرستيشن" HungerStation السعودية العملاقة لتوصيل طلبات الطعام، كيف ساعدت ميزة تنظيم المطاعم، التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في التطبيق، في تقليل وقت تصفح العملاء والتنقل في التطبيق والتغلب على الإحباط الناتج عن إجهاد اتخاذ القرار.

وهذا الإنجاز بالنسبة لـ ريان عون، المدير التنفيذي لقسم الإبداع في وندرمان تومسون السعودية، ما هو إلا بدية الطريق نحو المزيد من النجاح والتميز، وأعرب قائلاً: "إننا نعلق دائمًا آمالًا كبيرة على الصناعة الإبداعية في المملكة العربية السعودية، إذ آمنا بإمكانياتها، واستثمرنا في مواهبها، وكان لنا دور في وضع المملكة على خارطة الإبداع إقليمياً ودولياً. ومع ذلك، أعتقد أننا بدأنا للتو في الاستفادة من القدرات المذهلة والهائلة التي تمتلكها المملكة بثقافتها النابضة بالحياة، ورؤيتها الطموحة، ومواهبها المتنوعة، ومسوقيها الموهوبين".

ومن المقرر انطلاق النسخة الافتتاحية من المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، وهو أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة يُحفز الإبداع المحلي ويحتفي به، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض. وينظم المهرجان كل من مجموعة موتيفيت الإعلامية، الرائدة في تطوير المحتوى عبر منصات مختلفة في المنطقة، وشركة تراكس، أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها المملكة العربية السعودية.

ولعل أحد أكثر المتحدثين المنتظرين في المهرجان هو فرناندو ماتشادو، كبير مسؤولي التسويق في شركة NotCo الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية التي غيرت قواعد اللعبة؛ والمعروف بشكل جيد في أوساط المهرجانات الإبداعية؛ إذ أنه وخلال مسيرته المهنية المتميزة حقق 12 فوزاً في سباق الجائزة الكبرى في مهرجان "كان"، وأكثر من 200 جائزة ليونز "Lions"، وسيكون من ضمن المتحدثين الآخرين الملهمين والمشاهير الذين من المقرر الإعلان عن أسمائهم في الفترة القريبة القادمة.

وفتح المهرجان السعودي للإبداع "أثر" أبوابه للتو أمام الراغبين في الحضور والتسجيل المبكر لحضور حفل توزيع الجوائز. وستتاح الفرصة للمشاركين في مهرجان "أثر" للتواصل مع القادة ذوي الرؤية، واستكشاف الأفكار الرائدة، واكتساب رؤى حول مشاريع العمل العملاقة التحويلية في المملكة العربية السعودية، وغيرها من آفاق الأعمال المميزة داخل المملكة؛ حيث سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على أبرز توجهات القطاع والتفاعل مع الجهات العالمية. وسيُتوج المهرجان بحفلٍ لتوزيع جوائز "أثر"، الذي سيضم الجوائز الإبداعية، المعتمدة من قِبل مهرجان "كان ليونز" و"مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع "، وسيتم تقديمها إلى الوكالات والشبكة والعلامة التجارية المتألقة خلال هذا العقد. وستضم الجوائز أيضاً الفائزين في مسابقة تحدي الـ 24 ساعة، وهي جزء من أكاديمية لتدريب المواهب الشابة التي ستُقام على هامش المهرجان.

وسيستضيف المهرجان السعودي للإبداع "أثر" أكثر من 1,500 مختص في التسويق، و300 موهبة صاعدة، و12 أكاديمية للمهنيين الشباب، إلى جانب مدراء التسويق والسيدات التنفيذيات. سيستضيف المهرجان أكثر من 80 متحدثاً محلياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً؛ الذين سيقدمون رؤى محفزة للتفكير عبر ستة مواضيع للمحتوى، وهي: التكنولوجيا كمحرك إبداعي؛ الإستراتيجيات التي تساعد على تنمية العلامات التجارية؛ الإلهام وتوليد الأفكار؛ ثقافة العمل والموهبة؛ إحداث تغيير إيجابي في المجتمع؛ والمملكة العربية السعودية - سوق مزدهرة للمجتمع الإبداعي.



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عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر"

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 80 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1500 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

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