أعلن المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية عن قائمة الرعاة الرئيسيين للنسخة الثانية، مما يعزز مكانته كمنصة رائدة للحوار حول القضايا المتعلقة بالتقنيات المالية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدوحة، قطر- أكدت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، رسمياً دورها كراع بلاتيني للمنتدى العربي للتكنولوجيا المالية المزمع عقده في قطر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام ماستركارد الراسخ في دفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الديناميكي.

وقال السيد إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: "تفخر ماستركارد بدعم المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية كراع بلاتيني. مثل هذه الفعاليات حيوية لتعزيز الحوار وتعميق العلاقات ودفع الابتكار في جميع أنحاء صناعتنا. ونحن نتطلع إلى يومين من المحادثات المحفزة حيث يوحد قادة السوق جهودهم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية".

وقد أعلنت إدارة المنتدى عن مشاركة كل من شركة HyperPay، بوابة الدفع الرائدة في المنطقة، وشركة eMcREY، وهي شركة رائدة في مجال التحول المالي الرقمي، كرعاة ذهبيين لهذا الحدث، حيث تشهد مشاركتهم على دور المنتدى كنقطة تجمع رئيسية لقادة الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك ، يسر المنتدى أن يرحب ب R3 ، وهي شركة برمجيات عالمية متخصصة في تكنولوجيا blockchain ، كراع فضي لنسخة هذا العام.

ستنطلق النسخة الثانية من المنتدى في وقت تشرع فيه قطر بتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز بارز للتكنولوجيا المالية مع تركيز قوي على تطوير بنية تحتية رقمية قوية ، ودعم الشركات الناشئة المحلية ، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية العالمية. ويتماشى المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية مع هذه الاستراتيجية الوطنية، وهو في وضع يؤهله لتسهيل أهدافها، والمساهمة بشكل أكبر في ريادة قطر في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

ومن بين الشركاء الإعلاميين الرسميين للمنتدى The Fintech Times، الصحيفة الشهرية الأولى والوحيدة في العالم المخصصة للتكنولوجيا المالية.

صرح السيد مالك شيشتاوي، رئيس ومؤسس المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية قائلا: "نحن سعداء للغاية بالحصول على دعم هذه الشركات الموقرة لمنتدى هذا العام. وتعزز مشاركتهم الدور الحاسم للمنتدى في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور. ومع تنظيم هذا الحدث في الدوحة، نحن على استعداد لتقديم مساهمة ذات مغزى في النهوض بالشمول المالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من المقرر عقد المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية في فندق الريتز كارلتون في الدوحة، قطر، في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر 2023. وسيضم المنتدى مجموعة شاملة من الجلسات وورش العمل وفرص التواصل، مما يعزز سمعته كحدث أساسي للمهنيين في قطاع التكنولوجيا المالية.

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عن المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية

المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية هو تجمع مهني رائد مقره منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مصمم لتسهيل الحوار والتعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك قادة الصناعة والشركات الناشئة والهيئات التنظيمية. بدأ الحدث السنوي في عام 2021 وتنظمه Mangusteen LLC.