237 متحدثاً يثرون 110 فعاليات ضمن خمسة محاور

خطابات وجلسات تقدمها قيادات حكومية ودبلوماسية ومنظمات دولية وروّاد فكر وتقنية

يعقد يومي 10–11 سبتمبر 2025 في مركز إكسبو الشارقة

كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عن قائمة المتحدثين المشاركين في دورته الرابعة عشرة، التي تعقد يومي 10 و11 سبتمبر 2025، تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، حيث تشهد أجندتها أكثر من 110 فعالية يشارك فيها 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يركّز على تحويل الاتصال إلى أداة عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشراكات المستدامة.

وتتوزع فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. وتشمل الأجندة جلسات رئيسية، وحوارات متخصصة، وورشاً تطبيقية، إلى جانب منصات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ دور الاتصال في تطوير حلول قابلة للتطبيق، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم مستوى الحياة في المجتمعات.

الأمن الغذائي

في محور الأمن الغذائي يقدّم سعادة الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة (الإمارات)، قراءة وطنية لتعزيز مرونة منظومة الغذاء وبناء الثقة المجتمعية بسياسات الأمن الغذائي. ويعرض سعادة حامد الحامد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «غراسيا» ومؤسس ورئيس جمعية رواد الزراعة الإماراتية، تجربة محلية في الزراعة الذكية تربط المستهلك بالمنتج الوطني وتحد من الهدر. ويستعرض سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، نموذجاً تكاملياً للإنتاج الزراعي والحيواني يُخفض الفاقد عبر سلاسل قيمة فعّالة.

ويشارك غاري بورنيسكي، المدير الإداري لمركز بوردو للأمن الغذائي العالمي، بمنظور دولي حول مرونة سلاسل الإمداد والشراكات العابرة للحدود. وينقل سعادة راشد عبد الله بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد في جمعية الشارقة التعاونية، خبرة قطاع التجزئة في إدارة المخزون والطلب للحد من الفاقد على مستوى المجتمع.

الصحة العامة

وفي محور الصحة العامة تسلّط الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، الضوء على دور المختبرات في الإنذار المبكر وضبط جودة البيئة والغذاء عبر رسائل علمية مبسطة موجهة للجمهور. ويقدّم خالد كبارة، مسؤول الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدول مجلس التعاون الخليجي، مقاربة إنسانية لبناء الثقة والجاهزية أثناء الأزمات الصحية وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وتعرض الدكتورة فاطمة برقجي، من جامعة ولاية واين (الولايات المتحدة)، نتائج بحثية حول فاعلية «الإقناع الصحي» في حملات الصحة المحمولة وإدارة داء السكري من النوع الثاني. وتناقش الدكتورة سميرة سطوطاح، أستاذة مشاركة وباحثة في الاتصال الصحي، أدوات الاتصال الغذائي في الحكومات الذكية وكيفية تحويل البيانات إلى رسائل قابلة للتطبيق.

التعليم

ويضم محور التعليم خطابات وتجارب مُلهمة يشارك فيها سال خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية خان، الذي يطرح الانتقال من التعلّم إلى التمكين وربط مهارات المستقبل بمنصات التعليم المفتوح. ويقدّم البروفيسور أسامة خطيب، أستاذ علوم الحاسوب وخبير الروبوتات في جامعة ستانفورد ورئيس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية (IFRR)، رؤية عملية توائم «الذكاء الإنساني» مع التكنولوجيا التفاعلية لصياغة تجارب تعليمية متقدمة. ويقود إلياس بن عوض بن الذيب المعني، رئيس البرلمان العربي للطفل، محاكاة برلمانية تنمّي مهارات الحوار وصناعة الوعي المبكر لدى الناشئة.

ويعرض سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس أمناء جامعة الذيد، توجهات التميز التعليمي باعتباره مساراً فاعلاً للاستدامة. وتستعرض الشيخة الدكتورة لبنى بنت علي آل خليفة، مديرة إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، أدوات ضمان الجودة و مواءمة المخرجات مع احتياجات المستقبل.

كما تتناول كايت ميركس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «Communications Merx» (الولايات المتحدة)، سرديات التعليم والحياة في الاتصال المؤسسي وأثرها القابل للقياس، ويعرض أماج رحيمي ميداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AI-Poseidon (بالولايات المتحدة وسنغافورة)، تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التعلم وريادة الأعمال، فيما تقدّم الكاتبة والإعلامية هند خليفات، مدير عام «دراية»، خبرات في تمكين الشباب وصناعة محتوى تعليمي يراعي الجمهور العام.

الاستدامة البيئية

ويبحث محور الاستدامة البيئية التحول نحو مدن أكثر كفاءة وأقل أثراً بيئياً؛ حيث يشارك الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، في مناقشة التحول الرقمي كرافعة لخدمات حضرية مرنة. ويعرض الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، نماذج عملية لتغيير السلوك الحضري وتشجيع أنماط عيش مسؤولة. ويقدّم الدكتور زيد النوايسة، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، إطار «الحوكمة الاتصالية» لبناء أنماط حياة مستدامة داخل المؤسسات والمجتمعات.

ويرفد سعادة د. صلاح خالد، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، المنظور التعليمي للتنمية المستدامة وبناء الشراكات المجتمعية، بينما يوضح شريف توفيق، رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في «مايكروسوفت»، دور البنية السحابية والسياسات التقنية في دعم الاستدامة، وتعرض دينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز MIT Sharper Kuo للرخاء وريادة الأعمال، نماذج ريادة موجّهة للازدهار المستدام وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

الاقتصاد الأخضر

وفي محور الاقتصاد الأخضر يقود الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حوار الدبلوماسية الاقتصادية وبناء الشراكات العابرة للقطاعات لدفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

ويستعرض سعادة عبد الناصر جمال الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، فرص الشراكات والاستثمارات الخضراء مع واحدة من أكبر الأسواق الآسيوية، وتقدّم سعادة أليسون ميلتون، سفيرة أيرلندا لدى دولة الإمارات، قراءة في التجارب الأوروبية لاقتصاد الابتكار الأخضر وأثره على سوق العمل. وتشير سعادة تولا اريولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، إلى نموذج دول الشمال في التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الطاقة، بينما يتناول سعادة خورخي أرشيلا، سفير غواتيمالا فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات، آفاق التعاون مع أمريكا اللاتينية في سلاسل القيمة منخفضة الانبعاثات.

-انتهى-

#بيانااتحكومية