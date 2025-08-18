أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق «تحدي العلاقات العامة العالمي- نسخة الشارقة»، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة التي تقام في إكسبو الشارقة يومي 10-11 سبتمبر المقبل تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، ويستقطب التحدي الذي يعقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة، 20 طالباً محلياً ودولياً لتشكيل عشرة فرق تتنافس على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ويحظى الفريق الفائز بمكافأة مالية إضافة إلى فرصة تطبيق فكرته.

وتضم الفعاليات الاستباقية للنسخة الـ 14 عدداً من المنافسات التي تحفز الإبداع والابتكار، حيث ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، «تحدي العلاقات العامة العالمي» بالشراكة مع المنظمة الدولية للاستشارات الاتصالية (ICCO)، وبالتعاون مع كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وحملة هوية الشارقة، بالإضافة إلى «تحدي الجامعات» الذي يعقد بالتعاون بين جامعة الإمارات وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، و«تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا.

تحدي عالمي بهوية الشارقة

وتسعى الفرق المتنافسة إلى تقديم حلول اتصالية مبتكرة مستوحاة من حملة «هوية الشارقة» بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الإعلامية الناشئة، وتعزيز التواصل بين الطلبة وخبراء عالميين، فضلاً عن توفير منصة لتبادل الأفكار الإبداعية في مجالات الاتصال الحكومي والإعلام الحديث، مما يرسخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار الإعلامي.

ويمنح التحدي الطلاب فرصة لتقديم حلول اتصالية مبتكرة ومستدامة لمعالجة قضايا مجتمعية وبيئية واقتصادية وتعليمية لتعزيز جودة حياة الإنسان، وذلك في إطار بيئة تنافسية محفزة تشرف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجهات المشرفة على التحدي.

وتعرض أفضل ثلاثة فرق حملاتها أمام لجنة التحكيم في المنتدى. كما تتم دعوتها إلى المشاركة في حفل توزيع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي يوم 11 سبتمبر، حيث يتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال الحفل الختامي.

تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي

وتشهد الفعاليات الاستباقية للمنتدى، تنظيم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا «تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي» المخصص لليافعين من عمر 10 إلى 16 عاماً، بمشاركة ما يقارب 45 طالباً وطالبة، يعملون على تطوير حلول ذكية لقضايا معاصرة في مجالات الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والاستدامة.

وتعتمد هذه الفعالية منهجية متسلسلة تقوم على مراحل: التعلّم، والتفكير، والتنفيذ، ثم العرض، باستخدام أدوات التعليم التكنولوجي التفاعلي، بما يتيح للمشاركين التعرف على مفاهيم الذكاء الاصطناعي، ومبادئ التفكير التصميمي، وصياغة الحلول المبتكرة في قضايا الأمن الغذائي والاستدامة.

ويتناول البرنامج أيضاً تنمية مهارات العرض والتواصل أمام الجمهور، بإشراف 12 خبيراً متخصصاً في مجالات متعددة تشمل الزراعة والغذاء، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والنمذجة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المهارات التقنية الناعمة والدعم التقني.

تحدي الجامعات

كما تنطلق النسخة الرابعة من «تحدي الجامعات» بالتعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بمشاركة 12 فريقاً جامعياً من داخل الدولة وخارجها، تتنافس على ابتكار حلول اتصالية مبتكرة في قضية "أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستدامة المجتمعية".

ويهدف التحدي إلى تمكين الطلبة من تقديم أفكار ومبادرات عملية تربط بين التكنولوجيا والهوية المجتمعية، وتترجمها إلى رسائل وسياسات اتصالية تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ورفع الوعي العام. وفي ختام المنافسات، تختار لجنة تحكيم متخصصة أفضل ثلاثة مشاريع فائزة، ليتم تكريم الفرق المتميزة على منصة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

ويمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة رائدة تجمع بين صُنّاع القرار والخبراء والأكاديميين والشباب، لتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الممارسات في مجالات الاتصال. ويرسخ المنتدى مكانة الشارقة كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار، ويسهم في تعزيز الحوار البنّاء الذي يواكب التحديات التنموية والمجتمعية على المستويين الإقليمي والدولي.

-انتهى-

#بياناتحكومية