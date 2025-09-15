دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الخامس للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PPP MENA Forum) في فندق جميرا أبراج الإمارات، بمشاركة قادة إقليميين ومسؤولين حكوميين وتنفيذيين من القطاع الخاص لبحث مستقبل الشراكات بين القطاعين في المنطقة.

واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها ناصر مسعود، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “كونسبت ريالايزيشن” ورئيس لجنة الشراكات الاجتماعية في الجمعية العالمية لوحدات ومهنيي الشراكات (WAPPP)، حيث أكد على الدور التحويلي لمشاريع الشراكة في تحقيق تنمية شاملة ودفع مشاريع البنية التحتية المستدامة على مستوى المنطقة.

وشهد اليوم الأول سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى والعروض التقديمية والدراسات التطبيقية التي تناولت الفرص والتحديات في تنفيذ مشاريع شراكة مؤثرة وقابلة للتمويل. وسلطت جلسة حوارية حول إعادة تصور البنية التحتية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على أهمية تعزيز الوصول الشامل من خلال أنظمة مرنة وشاملة، إضافة إلى تعبئة رؤوس أموال متنوعة وبناء شراكات متعددة القطاعات قابلة للتوسع.

كما تطرقت جلسات لاحقة إلى موضوع السفر السلس وسبل تمويل المشاريع، حيث تم التأكيد على أهمية هيكلة مشاريع شراكة قابلة للتمويل في دول الخليج. وتناول خبراء قانونيون وماليون وفنيون أهمية التخطيط المسبق، والعقود المتوازنة في توزيع المخاطر، والتكامل بين مختلف الأطراف الاستشارية لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان نجاح التنفيذ.

وفي الفترة المسائية، تحولت المناقشات إلى محاور قطاعية شملت جلسة حول تطوير النظم الرياضية عبر الشراكات، التي ركزت على أهمية الأطر المؤسسية وآليات التمويل المبتكرة لرعاية المواهب وتوسيع مشاركة المجتمع. كما برز موضوع الإسكان الميسر في مقدمة الجلسات، حيث ناقش خبراء من مختلف دول الخليج كيفية تعاون الحكومات والقطاع الخاص لتقديم حلول حضرية قابلة للتوسع من خلال نماذج لتقاسم المخاطر وآليات تمويل مبتكرة.

واختتم اليوم الأول بجلسة حول تحديث البنية التحتية للمطارات، التي تناولت النماذج المتكاملة للشراكات القادرة على جذب الاستثمارات، وتحسين الكفاءة، وخفض الانبعاثات مع الحفاظ على المصلحة العامة.

تكلّل نجاح منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخامس بالنجاح بفضل الدعم السخي من رعاته وشركائه. فقد قدّمت شركة تطوير للبناء وشركة الرواف للمقاولات الرعاية البلاتينية، بينما انضمت شركة بليناري كراعٍ ذهبي. كما ساهمت شركات اليمامة، والخريف لتقنيات المياه والطاقة، وأفينيتكست، وتريب للبنية التحتية، كرعاة فضيين، مما ضمن مشاركة قيّمة خلال المنتدى.

شاركت شركة كينغ آند سبالدينغ كشريك قانوني استراتيجي، وشركة ألفاريز آند مارسال كشريك استشاري للمعاملات، وشركة فؤاد الغانم وأولاده كشريك استثماري استراتيجي. وقد كان لالتزامهم الجماعي دورٌ حيويٌّ في تعزيز الحوار البنّاء ودفع أجندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

وقد تميزت الجلسات بتفاعل كبير من جميع المشاركين، مما مهد لأيام قادمة من النقاشات البنّاءة. ويواصل المنتدى تأكيد مكانته كأهم منصة إقليمية لرسم ملامح مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

-انتهى-

