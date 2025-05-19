تحت عنوان "الهدف الشامل لمواجهة التهابات العيون" انطلقت فعاليات الاجتماع المحوري لطب العيون بالمملكة العربية السعودية في يوم ٢٥ إبريل ٢٠٢٥ تحت رعاية شركة أبفي "الشركة العالمية المتخصصة في الأبحاث وتصنيع الأدوية البيولوجية" وذلك في خطوة هامة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لأمراض العيون المختلفة وخاصة الوذمة البقعية السكرية وانسداد الوريد الشبكي، وذلك بمشاركة أكثر من مائة طبيب عيون عالميين ومن جميع أنحاء المملكة، حيث اشتمل الاجتماع على محاضرات علمية بالإضافة إلى ورش عمل للاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات وتبادل المعرفة والخبرات والمساعدة في تغيير وجهة النظر حول أفضل السبل لتحسين نتائج المرضى ومناقشة طرق علاج وإدارة هذه الأمراض الشائعة.

ومن خلال محاضرته التي ألقاها د/ ماتياس إيجليكي، استشاري طب العيون، وجراح وباحث في مجال الشبكية والجسم الزجاجي، من جامعة بوينس آيرس، الأرجنتين، أشاد بانعقاد هذا الاجتماع الذي يعد فرصة جيدة لمناقشة أحدث التطورات والدراسات السريرية بحضور هذه النخبة من أخصائيي شبكية العين العالميين، إلى جانب الخبراء المحليين، وأوضح بأن مرض الوذمة البقعية السكرية والذي غالبًا ما يكون نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، يصاحبه تسرب الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تورم في شبكية العين. ومن ناحية أخرى، يحدث انسداد الوريد الشبكي عند انسداد أوردة الشبكية، مما يُسبب تراكم السوائل وضعف البصر. وكلتا الحالتين خطيرتان وتتطلبان إدارة استباقية لمنع تتفاقم المرض.

وأكد د/ إيجليكي على أن تنظيم مثل هذه القمم والمؤتمرات الطبية تعتبر بمثابة منصةً لمشاركة ونشر أحدث الأبحاث والأساليب التقنية لعلاج أمراض العيون وخاصة مرض الوذمة الوريدية السكرية (DME) وانسداد الوريد الشبكي (RVO)، وهي من الأمراض التي تزداد معدلاتها مع تزايد الإصابة بمرض السكري، مما يُمكّن أطباء العيون الحاضرين من تطبيق هذه التحديثات في ممارساتهم العملية، والذي بدوره يرتقي بأساليب العلاج بالمملكة العربية السعودية وفقا لأحدث التوصيات والتقنيات العالمية، مما يُحسن حياة المرضى ويخفف من معاناتهم اليومية.

بدوره أشار د/أشرف داود، المدير العام لشركة أبفي السعودية، إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لمثل هذه الاجتماعات والندوات الطبية يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التثقيف الطبي وتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء العالميين والمحليين لتسليط الضوء على أهم المستجدات العلمية والطبية المتجددة وتقديم رعاية طبية متميزة. وبتنظيمها لهذا المؤتمر، تُؤكد شركة أبفي التزامها بتعزيز نتائج المرضى من خلال المبادرات التعليمية والتعاون بين أخصائيي رعاية العيون حيث يُعد تبادل المعرفة والخبرات في مثل هذه الفعاليات أمرًا بالغ الأهمية في الجهود المستمرة لتطوير استراتيجيات العلاج وتحسين جودة حياة المرضى والمساعدة في إحداث فرق حقيقي بحياتهم.

عن أبفي

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