سيحتضن مركز الأرينا في الرياض فعالياتٍ استثنائية تجمع أبرز العلامات التجارية في مجال اللياقة البدنية، بالإضافة إلى دورات تدريبية، ومدربين مشهورين، فضلاً عن أكبر بطولة كمال الأجسام في المملكة، وجلسات النقاش الغنية، وحوار مع نجمة اللياقة هبة علي

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الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق فعاليات معرض الرياض أكتف والرياض أكتف إندستري ومعرض اللياقة وكمال الأجسام الرائد الرياض مصل شو خلال شهر فبراير المقبل على أرض المملكة العربية السعودية. وتعيد هذه الفعاليات صياغة مفهوم اللياقة البدنية في السعودية بصورةٍ جديدة خلال يومين من الحماس والتشويق في مركز الأرينا، من تقديم شركة آي إي جي العربية المحدودة للفعاليات. تحتفي هذه الأحداث المهمة بأكبر عرضٍ دولي معنيٍ باللياقة البدنية والصحة في السعودية، مع مزيجٍ لا مثيل له من المعارض، والتدريبات الرياضية، والمسابقات، وفرصٍ للقاء المشاهير. يستقبل الحدث قرابة 10 آلاف شخص من عشاق اللياقة البدنية برفقة أكثر من 100 علامة تجارية، بهدف إلهام وتحفيز المجتمع في مسيرته نحو تحقيق أهداف اللياقة البدنية.

رياض أكتف من صب واي

سيعيش الحضور في هذا الحدث المذهل تجربةً فريدة من نوعها مليئة بالنشاط والحيوية، حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في جلسات تمارين مخصصة للنساء وأخرى مختلطة، يقودها أبرز المدربين المحترفين، بالإضافة إلى جلسات الزومبا الاستثنائية وجلسة بيلاتيس شهيرة من لولوليمون. سيستمتع الزوار بباستكشاف المئات من العلامات التجارية الرائدة في عالم اللياقة البدنية، والتي تعرض أحدث المنتجات من الملابس الرياضية الأنيقة إلى المعدات المتطورة مثل سونيكو، وبيا ستوديو، وجرينيد، ولولوليمون وغير ذلك الكثير. ستكون هناك أيضاً خصومات رائعة ومفاجآت حصرية، مع آلاف الهدايا المجانية التي ستملأ عطلة نهاية الأسبوع بأجواء من التشويق والحماس. علاوةً على ذلك، سيستضيف نادي جيمنيشن الرياضي مسابقات وأنشطة لياقة بدنية حصرية استثنائية.

إضافةً إلى ذلك، سيوفر معرض الرياض أكتف فرصةً نادرة للقاء ألمع الأسماء في عالم اللياقة البدنية من خلال لقاءاتٍ حصرية، ومن بينهم، ستكون هبة علي، مؤسِسة إيفولف نيشن، التي ستلهم الحضور بخبرتها الفريدة التي تمتد لأكثر من عقد في مجال اللياقة البدنية، حيث تمزج بين خلفيتها في علم النفس ورؤيتها المبتكرة.

معرض اللياقة وكمال الأجسام الرائد، رياض مصل شو

من بين أبرز الفعاليات في هذا الحدث الذي يستمر على مدار يومين، سيكون معرض رياض مصل شو، الذي يضم نهائيات بطولة المملكة لكمال الأجسام والتي تختتم سلسلة من الفعاليات التي استمرت على مدار العام. وبالشراكة مع الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، وبمشاركة باناتا وأبلايد نيوترشن بمثابة راعٍ ذهبي، سيتيح المعرض للزوار فرصة لقاء أسماء أسطورية في عالم اللياقة البدنية وكمال الأجسام.

لأول مرة في السعودية، سيجمع الحدث بين أبرز العلامات التجارية المحلية والدولية الرائدة في مجال كمال الأجسام، بدءاً من العلامات التجارية المعنية بالمكملات الغذائية والتغذية إلى المعدات الرياضية وغير ذلك الكثير. من بين العلامات التجارية المشاركة: باناتا، وأبلايد نيوترشن، وبايوتك يو إس إيه، وهايبي إينرجي، و إيليت فاسي فود، وعلامات تجارية أخرى.

رياض أكتف إندستري

ستشكّل هذه الفعالية منصةً رائدة تجمع المتخصصين في قطاع اللياقة البدنية والصحة والعافية بالمملكة العربية السعودية، لتكون نقطة التقاء وتعاون مهنية واعدة. سيلتقي في هذا الحدث المشترون، وتجار التجزئة، والموزعون من المملكة، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لتبادل الخبرات. يتضمن الحدث قمة إكس برو الرياض التي ستعقد خلالها ورش عمل متخصصة لأصحاب الصالات الرياضية، والمدربين، وقادة قطاع اللياقة البدنية، إلى جانب عرض علامات تجارية مثل دلتا فتنس، وشركة الحياة للاستثمار، وويلنس فيرست، وماتريكس.

وتحت رعاية دلتا فتنس وويلنس فيرست كرعاةٍ بلاتينيين، و شركة الحياة للاستثمار كشريكٍ استراتيجي، و أكتف آي كيو كشريكٍ تعليمي رسمي. يعدّ هذا الحدث بمثابة فرصة لا مثيل لها لاستكشاف آخر التطورات في القطاع، وتعزيز الأعمال التجارية في السوق السعودي الذي يشهد نمواً ملحوظاً.

وفي إطار السعي لفتح آفاق جديدة، سيلتقي قادة الفكر ضمن اجتماعٍ لتوجيه النقاش نحو تشكيل مستقبل اللياقة البدنية في المنطقة، مع مناقشاتٍ حصرية حول الاستثمارات، والشراكات، ورؤية المملكة 2030. وفي الوقت ذاته، سيشكل منتدى اللياقة البدنية للنساء خطوةً متقدمة في تسليط الضوء على صحة وعافية المرأة، مما يعزز من مكانتها ودورها الفعال في هذا المجال الحيوي.

من بين المتحدثين الرئيسيين المشاركين في القمم ومنتدى المملكة المعنية بالنقاشات المهمة، لمياء القاضي، نائبة الرئيس لشؤون الاستراتيجيات والتخطيط في شركة الحياة للاستثمار، وعادل القاضي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الحياة للاستثمار. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى وائل المرحبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأندية للرياضة، والوليد الكعيد، المؤسس المشارك لشركة شيهاني للتكنولوجيا ومؤسس الشبكة السعودية للمحترفين الرياضيين، وينضم إليهم الدكتور روميو جوزاك، المدير الفني لبرنامج صقور المستقبل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفاطمة باطوق، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس ونادي القادسية لكرة القدم.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال توم ريس، مدير التسويق في شركة آي إي جي العربية المحدودة للفعاليات:" "يسعدنا أن نشهد أنّ رؤيتنا لمعرض الرياض أكتف تنبض بالحياة، حيث يجمع بين الرموز العالمية وقادة القطاع والآلاف من عشاق اللياقة البدنية. مع تطور المملكة، نحن فخورون بالمساهمة في تعزيز أنماط حياة لأكثر صحةً ونشاطاً، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي للياقة البدنية".

لا تفوتوا فرصة الانضمام إلى عالمٍ مفعمٍ باللياقة البدنية يومي 7 و 8 فبراير في الأرينا، الرياض ، لحضور عرض رياض أكتف. سجلوا اليوم مجاناً إن كنتم محترفين في هذا المجال، أو احصلوا على تذاكركم ابتداءً من 30 ريال فقط ضمن مبيعات الفلاش سيل، قبل ارتفاع الأسعار يوم الخميس 9 يناير. لا تفوتوا الفرصة، واستعدوا لحضور أضخم وأهمّ احتفال بالصحة واللياقة البدنية والعافية شهدته المملكة على الإطلاق.

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