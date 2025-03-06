حجز مساحة المعرضين بالكامل بنسبة 100%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة في صناعة الأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استقطاب الشركات الرائدة والمتخصصين في القطاع، مع توقعات بحضور أكثر من 15,000 زائر خلال الدورة الحادية والعشرين التي ستقام من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

يتيح المعرض فرصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث المنتجات والاتجاهات في الصناعة، مما يسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية القائمة.

وأكد وليد فرغل، مدير عام معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، على أهمية هذه الفعاليات في دعم قطاع الأخشاب، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.

وقال فرغل: "إن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، ما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الشركات والمؤسسات العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتشهد دورة هذا العام حجز المساحة بالكامل بنسبة 100%، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المصنعون والموردون لهذا الحدث باعتباره منصة رئيسية لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات."

يوفر المعرض فرصة حصرية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات من مختلف دول العالم، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأتمتة والروبوتات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة المنتجات.

دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في صناعة الأخشاب

يسهم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الاخشاب في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التجارة والصناعة والابتكار، من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين والمصنعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص جديدة في القطاع. كما يعزز الحدث من جاذبية دبي كوجهة استثمارية مثالية عبر تقديم بيئة داعمة للأعمال والتجارة، ما يساهم في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الأخشاب والتصنيع، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز نمو الشركات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد في المنطقة.

علاوة على ذلك، يعكس نجاح المعرض التزام دبي المستمر بتطوير البنية التحتية الحديثة، ودعم الابتكار، وتقديم تسهيلات استثنائية تساهم في استقطاب الشركات العالمية وتعزيز تنافسية السوق. كما يرسخ الحدث مكانة دبي كمركز رئيسي للمعارض التجارية المتخصصة، مما يعزز من مكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والتجارة.

وبالتزامن مع معرض دبي الدولي للأخشاب، يتم تنظيم الدورة السابعة من معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسواراته والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

يوفر معرض الأثاث منصة متميزة للشركات العالمية والمحلية لعرض أفضل منتجاتها والتفاعل مع الزوار وتعزيز تواجدها في الأسواق الإماراتية، إلى جانب عقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، ما يسهم في تعزيز هذه الصناعة المتنامية، لا سيما في ظل ازدياد تنفيذ مشاريع متنوعة تشمل الأبراج السكنية الشاهقة والمجتمعات السكنية المستدامة في الدولة والذي يساهم في زيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخر، ويعزز مكانة دبي كوجهة مبتكرة ومتطورة للاستثمار والسكن.

تزدهر صناعة التصميم الداخلي والديكور في دول مجلس التعاون الخليجي مع استمرار نمو الطلب على الفنادق الجديدة ومساحات البيع بالتجزئة والعقارات التجارية والمدارس والمستشفيات، ما يعزز من مكانة المنطقة كواحدة من أسرع المناطق نموًا وأكثرها إثارة في العالم. والتي تشمل الأعمال الخشبية الداخلية والمفروشات الناعمة والصلبة والإضاءة والجدران والأرضيات والمطابخ وتجهيزات الحمامات، والتي تشكل ما يقرب من 10 إلى 20 % من متوسط ​​قيمة مشاريع البناء.

وتشير توقعات تقارير Research & Market إلى وصول حجم سوق الخشب الرقائقي العالمي إلى 83.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقع نمو سوق الخشب الرقائقي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.06٪ من عام 2024 إلى عام 2030. إن أساليب الإنتاج المتقدمة تقنيًا لتصنيع الخشب الرقائقي بميزات محسنة، مثل الخشب الرقائقي المرن، يدفع نمو الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة استخدام الخشب الرقائقي في تصنيع القوالب الخرسانية والأبواب والسلالم والسلاسل (ركيزة السلم) والمقاعد والتأطير والتركيبات الداخلية والكسوة الخارجية والدرابزين الداخلي والألواح الداخلية ومنتجات النجارة الخشبية توفر فرص نمو مربحة لمستثمري الصناعة.

علاوة على ذلك، فإن الوعي المتزايد باستخدام المنتجات الصديقة للبيئة التي تقلل من كمية انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم يوفر نظرة سوقية مواتية. إن ارتفاع الإنفاق على التصميم الداخلي والاهتمام المتزايد لأصحاب المنازل بالديكور المنزلي والمفروشات الجمالية، وخاصة في البلدان المتقدمة والمرتفعة الدخل مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان، يؤثر على مبيعات الخشب الرقائقي، كما أن الاستهلاك والإنتاج الكبير للخشب الرقائقي في دول مثل الصين والهند يدفعان نمو السوق، نظرًا لسهولة توافر المواد الخام والأيدي العاملة، حيث بلغت قيمة سوق الخشب الرقائقي العالمية 55.33 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تنظم ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في الرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025. كما تقوم بتنظيم فعاليات الدورة العاشرة من "معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" خلال الفترة من 72 إلى 30 نوفمبر 2025، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، جمهورية مصر العربية.

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