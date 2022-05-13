· المعرض الافتراضي يشهد مشاركة أكثر من 100 جامعة رائدة، بما في ذلك 4 من أفضل 10 جامعات في العالم و31 من أفضل 100 جامعة في العالم

· أكثر من 25 جامعة جديدة تنضم للمعرض بما في ذلك جامعات سيدني ونيويورك ومانشستر وتورونتو، ما يتيح للطلبة حضور أكثر من 100 جلسة بين 22 إلى 27 مايو

· التسجيل مفتوح الآن عبر الرابط www.rizeuniversityfair.ae

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق النسخة الجديدة من المعرض الدولي الافتراضي للجامعات التابع لبرامج إثراء الطلبة. ويندرج المعرض في إطار مبادرات الدائرة الرامية إلى الربط بين الجامعات المحلية والدولية الرائدة وآلاف الطلبة الذين يستعدون لبدء مرحلة التعليم العالي.

ويُقام المعرض بين 22 و27 مايو ليتيح لطلبة الصف التاسع وما فوق فرصة التعرف على معايير وبرامج القبول الجامعي، واستكشاف ملامح مستقبلهم الأكاديمي بشكلٍ يمكّنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم. وتشهد نسخة هذا العام من المعرض مشاركة أكثر من 100 جامعة مرموقة من عشر دول في أربع قارات تشمل آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، بما في ذلك 4 من أفضل 10 جامعات و31 من أفضل 100 جامعة في العالم.

وانطلاقاً من إدراك دائرة التعليم والمعرفة لأهمية تمكين الطلبة من اختيار المسار الصحيح في مرحلة التعليم العالي، تحرص الدائرة على تزويد الطلبة بالأدوات والتوجيهات الملائمة لدعمهم في تحديد الجامعة والبرامج الملائمة لتفضيلاتهم ولتطلعاتهم المهنية في المستقبل.

مسيرة نجاح مستمرة

يستكمل المعرض الدولي الافتراضي للجامعات نجاحات نسختيه السابقتين اللتان شهدتا حضور أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، ومشاركة مئات الجامعات الدولية والمحلية.

وقررت الدائرة تنظيم النسخة الثالثة من المعرض خلال فترة العام الدراسي لتمكين أكبر شريحة من الطلبة وأولياء الأمور وموظفي المدارس من المشاركة في الجلسات، قبل بدء إجازة الصيف. سيتضمن المعرض أكثر من 100 جلسة تعريفية على مدار 6 أيام يقدمها ممثلو نخبة الجامعات العالمية المرموقة، بما في ذلك كلية لندن الإمبراطورية، وجامعات كامبريدج وشيكاغو وتورنتو وهونغ كونغ وملبورن.

وبفضل النجاح المتنامي للمعرض كمنصةٍ مثالية للجامعات تمكّنهم من الوصول لشريحةٍ أوسع من الطلبة، تستقطب نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 25 جامعة جديدة، بما في ذلك مانشستر ونيو ساوث ويلز ونيوكاسل وكوينزلاند وسيراكيوز ونيويورك وميامي وتورونتو وسيدني والجامعة الوطنية الأسترالية.

كما يشارك في المعرض عددٌ من الجامعات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات الفروع المحلية، بما في ذلك جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، وجامعة نيويورك أبوظبي ومردوخ دبي وولونغونغ دبي، والجامعة الأمريكية في دبي.

سيتمكن الطلبة المشاركون في المعرض من استكشاف مجموعة متنوعة من برامج البعثات الجامعية والمنح الجامعية، مما يمنح الطلبة فرصة التواصل مع الجامعات قبل التقدم إلى برنامج البعثة أو المنحة في العام الدراسي المقبل 2023/24. وعليه، يشهد المعرض مشاركة أكثر من 40 جامعة من الجامعات المعتمدة لبرنامج بعثات أبوظبي التابع لدائرة التعليم والمعرفة، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدائرة لتوفير رحلة تعليم متكاملة للطلبة. كما سيتمكن الطلبة من التعرف على برامج بعثات تقدمها مؤسسات أخرى.

منصة افتراضية توفّر الوقت والجهد

يستمر المعرض هذه السنة بنسخته الافتراضية، حيث أثبت هذا النموذج نجاحه في الدورتين الماضيتين. فالمعرض الدولي الافتراضي للجامعات يتميّز بكونه يوفّر الوقت والجهد على الطلبة لحضور الجلسات التعريفية دون مفارقة أماكنهم، ويمكن للطلبة الاطلاع على برنامج الجلسات التي يقدمها ممثلو الجامعات المرموقة المشاركة والتسجيل في تلك التي تحظى باهتمامهم عبر الرابط الإلكتروني: www.rizeuniversityfair.ae.

ويندرج المعرض الدولي الافتراضي للجامعات في إطار برنامج التوجيه الجامعي والمهني، أحد برامج إثراء الطلبة التابع للدائرة، والذي يهدف لدعم الطلبة في التحضير للاختبارات الموحدة، ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة أمامهم بعد إتمام مرحلة التعليم الثانوي، سواءً في المسار الأكاديمي أو المهني. ويتيح البرنامج للطلبة وصولاً مباشراً لشبكةٍ موسّعة من خبراء الاستشارات المهنية والجامعية، والذين يدعمون تحضيراتهم للانتقال للجامعات المحلية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adek.gov.ae أو متابعة صفحات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي:

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك دائرة التعليم والمعرفة أن التنوع في أساليب التعليم هو من ركائز نجاح الطلبة، نظراً لتفاوت قدراتهم واحتياجاتهم. ولذلك، تتعاون الدائرة مع شركائها لتمكين نظام تعليمي شامل في أبوظبي يقوم بإعداد جيل من الخريجين الذين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للمساهمة في تحقيق واستدامة رؤية أبوظبي.