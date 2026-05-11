الكويت: نظم المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة ندوات إلكترونية بعنوان "رؤى المركز" للعملاء، قدمها نخبةً من المختصين والخبراء الاستثماريين لمناقشة أبرز التطورات التي تشكل ملامح المشهد الاستثماري العالمي والإقليمي في مختلف الأسواق العامة والأصول الخاصة والقطاع العقاري. وتناولت الندوات الموجهة للمستثمرين المحترفين والمؤهلين التداعيات الجيوسياسية على اتجاهات الأسواق والدور المتنامي لأصول لبنية التحتية الخاصة والائتمان الخاص في بناء المحافظ الاستثمارية. كما بحثت الديناميكيات المتغيرة في القطاع العقاري إقليمياً وعالمياً.

وبدأ الندوات السيد راغو مانداغولاثور، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، واستعرض خلالها كيف تواصل التطورات الجيوسياسية التأثير على معنويات المستثمرين وأسواق رأس المال وانتقال المخاطر عبر قنوات رئيسية تشمل أسواق الطاقة وتدفقات التجارة والتضخم. ورغم أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تقلباتٍ قصيرة الأجل، فقد أوضحت الندوة أن أغلب الأنماط التاريخية للأسواق اتسمت بمحدودية الاضطرابات الهيكلية طويلة الأمد، ما يؤكد أهمية بناء المحافظ الاستثمارية بانضباط بناءً على التنويع وإدارة المخاطر. وتناولت الندوة الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى ما تتمتع به المنطقة من قوةٍ مالية، مع التركيز على أهمية الانتقائية في ظل تحوّل تدفقات رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وشكلت الأصول الخاصة محور الندوة الثانية، حيث تحدث السيد كاشيش تاندون، نائب رئيس تنفيذي في إدارة الاستشارات الاستثمارية، في "المركز" عن الدور المتنامي لأصول البنية التحتية الخاصة، باعتبارها انتقلت من كونها أداة تنويع اختيارية إلى فئة أصول استراتيجية أساسية ضمن المحافظ الاستثمارية. كما أوضح أن هذا التحول تقوده مجموعة من الاتجاهات الهيكلية المؤثرة، من بينها النمو المتسارع للطلب على البنية الرقمية مدفوعاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والكهرباء، والحاجة الاستراتيجية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية الخاصة يمنح المستثمرين تعرضاً لأصول حيوية ذات طابع دفاعي وقدرة على تحقيق دخل مستقر مرتبط بالتضخم، بما يعزز دورها كأداة استقرار في أوقات تقلبات الأسواق.

وفي الندوة حول الائتمان الخاص التي قدمها السيد شملان البحر، محلل أول في إدارة الاستشارات الاستثمارية، في "المركز"، تم تسليط الضوء على التحول المستمر في مشهد الإقراض العالمية، مع تراجع الدور التقليدي للبنوك نتيجة تشديد المتطلبات التنظيمية، ما فتح المجال أمام الائتمان الخاص ليبرز كحل تمويلٍي مرن ومصمم للشركات. وقد ركزت الندوة على أبرز الاعتبارات المرتبطة ببناء المحافظ الاستثمارية في هذا المجال؛ خاصة: تنويع مصادر الدخل وتقليل الارتباط بأسواق الدخل الثابت، وتعزيز الحماية من مخاطر الهبوط عبر هياكل تمويل مضمونة ومدعومة بأصول. كما أكدت الندوة أن اختيار مديري الاستثمار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التفاوت الواسع في الأداء بين مديري الائتمان من حيث جودة التقييم الائتماني، والانضباط الاستثماري، وإدارة المخاطر.

وخلال الندوة الأخيرة حول القطاع العقاري، قدم السيد سانديب باثاك، الرئيس التنفيذي لشركة مار-جلف مانجمنت إنك، الذراع العقاري الدولي "للمركز"، رؤاه حول أوضاع القطاع العقاري الأمريكي، بما في ذلك نشاط الصفقات وديناميكيات الإقراض والتمويل والملاحظات المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية، إلى جانب استعراض منصة "المركز" الاستثمارية وسجله في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وحول القطاع العقاري في المنطقة، ركز السيد خالد المباركي، نائب رئيس أول في إدارة عقار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "المركز" على ديناميكيات السوق في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مسلطاً الضوء على دور القطاع العقاري باعتباره فئة أصول دفاعية ومدرة للدخل خلال فترات التقلبات. وتناول كيف يمكن لهياكل الأسواق المحلية وتدفقات رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين أن تؤثر على نشاط الصفقات واستقرار الأسواق بشكل عام على المدى القريب.

ومن خلال سلسلة الندوات، يواصل "المركز" تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين عبر إتاحة التحليلات والمعلومات حول فئات الأصول الرئيسية والموضوعات المؤثرة في الأسواق، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل بيئة استثمارية تتسم بالتغير المستمر.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.45 مليار دينار كويتي (4.74 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

