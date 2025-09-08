الكويت: اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" رعايته لأعمال مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، الذي عقد يومي 3 و4 سبتمبر، برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، السيد عبد اللطيف حامد المشاري، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الإسكان. وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية "المركز" للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواءمة بيئة الأعمال.

وشكل المؤتمر منصة خليجية بارزة لبحث التحديات الرئيسية في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع الوطنية الكبرى، بما يرفع من كفاءة القطاع ويدعم الاستراتيجيات الوطنية. وارتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسة: الاستراتيجية الوطنية للرعاية السكنية والتطوير العقاري، الشراكات بين القطاعين، التمويل والاستثمار في الكويت والخليج، ودور المدن الذكية والتحول الرقمي في تعزيز الاستدامة وتطوير منظومة الإسكان. وصاحب المؤتمر معرض "بيتي" للبناء الذي استقطب نخبة من الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز": "جاءت مشاركة "المركز" في رعاية مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني تجسيداً لالتزامه الاستراتيجي بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في تعزيز قطاع الإسكان والتطوير العقاري في الكويت والمنطقة. كما تؤكد حرصه على دعم المبادرات الوطنية لحل قضية الإسكان والارتقاء بجودة الحياة بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية طويلة المدى. وتعكس هذه الرعاية "المركز" دوره كشريك فاعل في صياغة حلول عملية ومستدامة تساهم في خلق قيمة ممتدة للأجيال القادمة."

ويواصل "المركز" دوره النشط في دعم تطوير السياسات العامة وتقديم توصيات مدروسة لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الإسكاني في الكويت والمنطقة، بالاستناد إلى أبحاث اقتصادية نوعية بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، تشمل مجالات الطاقة والقوى العاملة وإعادة هيكلة الاقتصاد.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.56 مليار دينار كويتي (5.11 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

-انتهى-

#بياناتشركات