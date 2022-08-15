يحضره وزراء وعدد من المنظمات العالمية

تأكد حضور عدد من الوزراء للمالية والتضامن الاجتماعي والعمل ومحافظي والمدراء العامين لمعظم صناديق التقاعد الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) للمشاركة في إفتتاح الدورة السادسة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية "APSIC"، المزمع عقده يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

بالإضافة إلى الوزراء ورؤساء الهيئات المصرية، يحضر المؤتمر أيضا معالي السيد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين الذي يلقي كلمة افتتاحية بإسم الجمعية التي تعد شريكًا فاعلاً في تنظيم هذا الحدث السنوي.

تقام فعالية التقاعد الإقليمية الفريدة من نوعها، والتي نشأت في البحرين، هذا العام بالشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والإتحاد المصري للتأمين. يتم تنظيم هذا الحدث من قبل "فينتك روبوز"، الشركة البحرينية لتكنولوجيا الإدخار والتقاعد.

تحت شعار "آفاق أنظمة التقاعد العربية 2050 - التغيير والفرص''، سيضم المؤتمر 50 متحدثًا عالميًا وإقليميًا يناقشون المكونات والترتيبات طويلة الأجل لـخلق "إطار مؤسسي أكثر إستدامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية"، حيث يواجه العالم منعطفات إجتماعية وإقتصادية متزايدة. يرعى المؤتمر مجموعة متميزة من مديري الأصول ومقدمي الخدمات لقطاع التقاعد والمؤسسات المالية بما في ذلك AON و Smart Pensions و بنك التنمية الإسلامي، و بلاك روك، و لازارد، و SSGA و وصندوق التنمية المالية التابع للأمم المتحدة و CEM Benchmarking و مجموعة FNZ و Equevu.

وذكر رئيس المؤتمر السيد إبراهيم خليل إبراهيم أن العالم يواجه تحديات متسارعة لأول مرة في التاريخ على صعيد قطاع التقاعد: عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكبر من عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. كما يفوق عدد المتقاعدين عدد الأطفال في عدد متزايد من البلدان بما في ذلك معظم أوروبا والصين واليابان. وبحلول عام 2030 سيكون هناك أكثر من مليار شخص فوق سن 65 وأكثر من 200 مليون شخص فوق 80، وسوف يتضاعف عدد المسنين كل 20 سنة.

"وبأجندة ثرية تغطي الاتجاهات الديموغرافية وإزدياد متوسط الأعمار، وسياسات الحماية الاجتماعية، وإصلاحات أنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية التأمينية، ونمذجة المعاشات التقاعدية، والافتراضات الاكتوارية، واستراتيجيات الاستثمار، وتمويل وإستدامة صناديق التقاعد، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد لمنصات التكنولوجيا وحلول الفينتك – سيعمل مؤتمر APSIC على إعلام وتجهيز وتشجيع المشاركين على إدخال التحسينات التي يريدون رؤيتها في مؤسساتهم التقاعدية ".

ومن بين المتحدثين هذا العام البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي للضمان الاجتماعي (ISSA) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والإسكوا وصندوق التنمية المالية التابعة للأمم المتحدة وجامعة القاهرة.

يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي حول هيكلة وديناميكيات أنظمة التقاعد والعوامل التي تؤثر على مرونة وملائمة واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة والعامة وبنيتها التحتية.

وأوضح السيد إبراهيم أن ما يجعل هذا الحدث مهمًا فعلا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديري الأصول والخبراء الاكتواريين وشركات التدقيق والصناعة المالية. كما يربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين وإستراتيجيات تحفيز الموظفين والتطبيقات الرقمية وحلول الفينتك.

الجدير بالذكر أن التسجيل للمؤتمر متوفر مجانا على هذا اللينك: chrobos.comhttps://events.finte

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