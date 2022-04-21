المؤسسة تسلط الضوء على الدور الهام للطاقة النووية في مواجهة تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية استراتيجية مع المؤتمر العالمي للمرافق، بهدف دعم منتدى قادة الطاقة النووية الذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تقام على هامش المؤتمر، والذي سيسلط الضوء على مستقبل الطاقة منخفضة الكربون وإمدادات المياه.

ويُركّز المنتدى الذي ينعقد في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، على دور الطاقة النووية في مواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامتها، وتعزيز مساهمة الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، والتطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، وأحدث مستجدات البحث والتطوير في العلوم النووية وغيرها الكثير.

وسيوفر المنتدى الفرصة لتسليط الضوء على أهمية الطاقة النووية كونها واحدة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وذلك من خلال توفير كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتمهيد الطريق لتقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة مثل نماذج المفاعلات الصغيرة والوقود الاصطناعي والهيدروجين.

ومن جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: "يسرنا التعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تقود جهود تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعد أحد أبرز محركات التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتأتي هذه الشراكة لتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مساعي الحد من الانبعاثات الكربونية والارتقاء بمستويات النمو المستدام من خلال استخدام الطاقة النووية".

وتنطلق أعمال المنتدى يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022، بكلمة افتتاحية يُلقيها سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتتضمن أجندة الفعالية مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول مواضيع تحقيق الحياد المناخي بالاعتماد على كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة، وصياغة أطر العمل المحكمة وتطبيقها في مجال الترخيص والشؤون التنظيمية، والتطوير الناجح لمحطات براكة للطاقة النووية كأحد مشاريع الطاقة النووية الكبرى.

وينطلق ثاني أيام المنتدى يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو بكلمة يلقيها ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التي تمثل المصالح المالية والتجارية لمشروع محطات براكة. وتسلط الجلسات النقاشية الضوء على موضوعات متنوعة تشمل تأمين الاستثمارات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق الحياد المناخي، وأحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الطاقة النووية، ولمحة شاملة حول مستقبل القطاع، مع التركيز على دور الطاقة النووية كمصدر حيوي للنهوض بمستويات أمن الطاقة. كما يناقش المنتدى أيضاً أهمية استقطاب المواهب في مجال التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة وغيرها من المجالات الجديدة في إدارة سلسلة الإمداد النووية.

ويوفر المؤتمر العالمي للمرافق منصة استثنائية للتعرف على أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع المرافق العالمي، إذ يستقطب أبرز الجهات والشركات الرائدة في مجال المياه والطاقة لتقديم تحليلات معمقة حول كيفية تطوير نماذج أعمال مرنة منخفضة الانبعاثات بالاعتماد على العمليات الرقمية المؤتمتة والسريعة.

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