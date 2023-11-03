جدة-المملكة العربية السعودية، يناقش أكثر من خمسين خبير محلي وإقليمي وعالمي خلال فعاليات المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال والمؤتمر الخليجي الأول لطب أعصاب الاطفال في جدة، أبرز المستجدات حول الأمراض العصبية لدى الأطفال، الأمراض العصبية العضلية مثل ضمور العضلات الشوكي والحثل العضلي الدوشيني ، الصرع لدى الأطفال، التوحد والاضطرابات السلوكيه لدى الأطفال، اضطرابات الحركة، اضطرابات الأيض والتمثيل الغذائي ، الاضطرابات الوراثية، بجانب العديد من أبرز المواضيع في هذا المجال على مدار يومين.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور فهد البشيري رئيس الجمعيه السعوديه لطب اعصاب الاطفال ( بروفيسور واستشاري اعصاب الاطفال بكلية الطب بجامعة الملك سعود ) عن فخره بانعقاد هذا المؤتمر. وأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات في مناقشة أحدث العلاجات والتقنيات في تشخيص وعلاج الامراض العصبيه لدى الأطفال، والدور الهام للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال في عقد مثل هذه المؤتمرات، وكذلك دورها البارز في اطلاق الانشطه التعليميه لدى الممارسين الصحيين والانشطه التوعويه في المجتمع لرفع مستوى الوعي والمعرفه للعديد من الأمراض العصبيه لدى الأطفال.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور فهد البشيري: "تواصل الجمعيه جهودها الحثيثة والمضى قدماً لتكون جمعية رائده على مستوى الدولة والمنطقة، ومن اهم انجازات الجمعيه لهذا العام تحقيق معايير المواءمه وانتقال إدارتها لتصبح تابعه للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ما يعزز مسيرتها الواعدة".

وقال الدكتور أسامة مظفر استشاري طب الأعصاب والصرع لدى الأطفال أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز- المملكة العربية السعودية، ورئيس المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال: "نرحب بجميع الخبراء والمتخصصين في مجال طب أعصاب الأطفال من جميع مناطق المملكة والخليج والعالم في مدينة جده في هذا المؤتمر والمحفل العلمي، لمناقشة أخر المستجدات وتبادل الخبرات العلمية خلال فعاليات هذا المؤتمر الرائد والتى تشمل المحاضرات الفعالة وورش العمل المتخصصة ومشاركة الأبحاث، بهدف تطوير مجال طب اعصاب الأطفال بمختلف التخصصات". وأضاف الدكتور أسامة مظفر: " لقد قامت اللجنة العلمية و اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال وبإشراف من رئيسها أ.د.فهد البشيري، بالعمل الدؤوب لضمان تقديم مادة علمية بمقاييس عالمية تحقق الأهداف الواعدة لهذا المؤتمر البارز ".

وتشمل قائمة الخبراء والمتخصصين المشاركين في دورة المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال والمؤتمر الخليجي الأول لطب اعصاب الاطفال لهذا العام، الأستاذ الدكتور فهد البشيري رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال ، استشاري طب اعصاب الاطفال بكلية الطب والمدينه الطبيه بجامعة الملك سعود. الدكتور أسامة مظفر استشاري طب الأعصاب والصرع لدى الأطفال أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز- المملكة العربية السعودية، ورئيس المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال. الدكتور خالد حند الله، استشاري طب أعصاب الأطفال PSMMC. الدكتور أحمد بامقا استشاري طب أعصاب الأطفال والاضطرابات العصبية والعضلية، أستاذ مشارك، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. الدكتور بليغ علي استشاري طب أعصاب الأطفال، مدينة الملك سعود الطبية، المملكة العربية السعودية،. البروفيسور محمد المهيزع استشاري طب أعصاب الأطفال والاضطرابات العصبية والعضلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الدكتور مساعد أبو خالد استشاري طب أعصاب الأطفال والصرع والسكتة الدماغية، رئيس قسم طب أعصاب الأطفال، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الدكتور سمير المحمادي استشاري طب أعصاب الأطفال وأخصائي الصرع، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، المملكة العربية السعودية. البروفيسور أحمد الرميان، استشاري طب أعصاب الأطفال، قسم الصرع للأطفال، مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، NGHA، عميد كلية الطب، أستاذ مشارك في طب الأطفال، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، المملكة العربية السعودية. الدكتورة رائدة البرادعي استشارية طب أعصاب الأطفال وأخصائية الصرع، مديرة برنامج الصرع الشامل، خط خدمة الأعصاب قائد E1، مستشفى الملك فهد التخصصي، الدمام، المملكة العربية السعودية، أ.د. محمد جان أستاذ، استشاري طب أعصاب الأطفال والفسيولوجيا العصبية السريرية، قسم طب الأطفال، كلية الطب، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية ، البروفيسور وليد التويجري استشاري طب أعصاب الأطفال، أستاذ، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، المملكة العربية السعودية، الدكتور عمر إسماعيل استشاري طب أعصاب الأطفال ورئيس قسم طب أعصاب الأطفال، مدينة الشيخ خليفة الطبية، الإمارات العربية المتحدة، الدكتوره آمنه الفطيسي، طبيب أعصاب أطفال، أستاذ مشارك في طب أعصاب الأطفال، كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة السلطان قابوس، عٌمان.

وتركز المحاضرات العلمية والعروض التقديمية للخبراء والمتخصصين في طب أعصاب الأطفال خلال فعاليات المؤتمر على مدار يومين على عدد من أهم القضايا الحالية في هذا المجال منها: الحالات الصعبة في ممارسة طب الأعصاب لدى الأطفال، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮع ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ، الشلل الدماغي، دور الذكاء الاصطناعي في علم الأعصاب، مؤشرات الأداء الرئيسية في الرعاية الحرجة العصبية للأطفال، أخر المستجدات حول الورم العصبي الليفي، الأمراض العصبية العضلية، رعاية الطوارئ في الاضطرابات العصبية العضلية، متلازمة الألم النطاقي المعقد، اخر المستجدات حول التصلب المتعدد.

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