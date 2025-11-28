بمشاركة أكثر من 600 متخصص من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في هذا المجال

تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للمؤتمرات ، ومشاركة أكثر من 600 متخصص من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، أقيم مؤخراً في أبوظبي المؤتمر الثامن الدولي للطب الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي، ويهدف الحدث الرائد إلى تعزيز الجهود المحلية الحثيثة لتطوير خدمات التأهيل الطبي وسبل تحسين جودة وفعالية إعادة التأهيل.

وناقش المتحدثون من نخبة الخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم خلال فعاليات المؤتمر عدد من أهم المواضيع التي ركزت على أحدث العلاجات المبتكرة لإعادة التأهيل العصبي، وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وإصابات الحبل الشوكي، وإعادة تأهيل الأطفال، والطب الرياضي، بالإضافة إلى علاج الألم المزمن وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز أعمال مؤسسات الرعاية الصحية المتخصصة في هذا المجال.

وأقيمت المحاضرات العلمية وجلسات النقاش التفاعلية بإدارة : رئيس المؤتمر الدكتور يوسف إبراهيم النعيمي رئيس قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى زايد العسكري. نائب رئيس

المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية الدكتور أحمد الخير الرئيس التنفيذي لمستشفى إن إم سي بروفيتا في أبوظبي. كما شارك في إدارة الجلسات العلمية: الدكتور نزاكت حسين استشاري التأهيل الطبي في مستشفى التأهيل التخصصي . الدكتور رامي الأحمر رئيس قسم التأهيل الطبي ورئيس رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصابات الحبل الشوكي.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور يوسف إبراهيم النعيمي رئيس قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى زايد العسكري: "شهدت فعاليات المؤتمر الرائد جلسات نقاشية علمية وورش عمل تفاعلية سلطت الضوء على التطور الملحوظ في مجالات التأهيل العصبي، واعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحسن سبل العلاج القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة الخدمات التأهيلية ونتائج العلاج للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف رئيس المؤتمر الدكتور يوسف إبراهيم النعيمي: "شملت أهداف الحدث السنوي البارز توفير المنصة المثالية لتبادل الخبرات بين المتخصصين من مختلف الدول لمواكبة أخر المستجدات والحلول المبتكرة ومواجهة التحديات الحالية في هذا المجال الحيوي، من أجل تعزيز العلاج الأساسي وتحسين نوعية الحياة للمرضى من جميع الفئات العمرية، كما ركزت النقاشات العلمية على أهمية دور التقنيات التكنولوجية المبتكرة في تعزيز نتائج العلاج والتعافي وتحسين نوعية الحياة للمرضى، وأيضاً نماذج الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالرعاية الصحية الشاملة وتحسين دقة النتائج ودعم إعادة التأهيل الطبي".

وشملت المحاضرات العلمية عروض تقديمية من الجهات والمؤسسات الطبية الدولية المرموقة في هذا المجال، منها: – معهد الشيخ خليفة للجلطات الدماغية – جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، مستشفى تير هيرمان ميموريال في تكساس - الولايات المتحدة، مركز أوسويستري لإصابات الحبل الشوكي في المملكة المتحدة، مستشفى ملبورن الملكي في أستراليا. علاوة على ذلك، شارك في دورة العام الجاري للمؤتمر الجمعية العالمية للطب الطبيعي وإعادة التأهيل (ISPRM) والفيدرالية العالمية للتأهيل العصبي (WFNR)، ورابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصابات الحبل الشوكي . (MENASCI. )

هذا، وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر الثامن الدولي للطب الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي معرض طبي رائد ، سلط الضوء على أحدث الابتكارات الداعمة لتعزيز التأهيل الطبي بمشاركة عدد من الجهات المرموقة منها المستشفيات المتخصصة في التأهيل، شركات دولية للأطراف الصناعية والأجهزة العلاجية، وغيرها من الجهات الكبرى في هذا المجال الحيوي.

للمزيد من المعلومات حول المؤتمر الثامن الدولي للطب الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://menaphysicalrehab.com