عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة اجتماعها الدوري الرابع لعام 2025 في منطقة المُدام بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء العام في كافة المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة.

وتضمن جدول الأعمال استعراض الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين، والتي ركّزت على تطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة التقنية، وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع أحدث المستجدات، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات ومتطلبات الأمن والسلامة والآليات التنسيقية.

جولة ميدانية في نقطة المدام الحدودية

وفي إطار الاجتماع، أجرت اللجنة جولة ميدانية في نقطة المدام الحدودية، التي تربط المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة بمنطقة الروضة في ولاية محضة التابعة لمحافظة البريمي بسلطنة عمان الشقيقة، وأكدت اللجنة أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوفير المتطلبات الأساسية للنقطة الحدودية، مشيدة بجهود الجهات التشغيلية ودورها في تحقيق التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأوصت اللجنة بوضع تصور شامل لتطوير نقطة المدام الحدودية والارتقاء بأدائها، بما يواكب التوجهات التطويرية المستمرة التي تنتهجها دولة الإمارات عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم العقيد وليد النهم، رئيس قسم شرطة المنافذ في المناطق الوسطى والشرقية بشرطة الشارقة، والعقيد عمران الشامسي، مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطمة ملاحة، والمقدم ركن محمد العفاري، قائد القطاع الشمالي في مجموعة حرس الحدود، والمقدم علي الدرمكي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي وأمن المنافذ بالإدارة العامة للجمارك، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة.

إحصائيات ومراسلات

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إحصائيات مستخدمي المنافذ الحدودية للإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، وناقشت عدداً من الرسائل الواردة من الجهات المختصة، ووجّهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

زيارة رسمية إلى منفذ الروضة بسلطنة عمان

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عُمان، قام وفد إماراتي برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، ورافقه العميد فيصل إبراهيم بن نصار، مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة، بزيارة إلى منفذ الروضة الحدودي بسلطنة عمان.

وكان في استقبال الوفد العميد الركن مهندس خليل بن يحيى العميري، قائد شرطة محافظة البريمي، والعقيد كهلان بن يحيى العميري، مساعد قائد شرطة المحافظة، وعدد من كبار الضباط. وناقش الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتسهيل حركة المسافرين وانسياب الحركة التجارية بين البلدين، بما يسهم في دعم العلاقات الأخوية والتكامل الاقتصادي.

هدايا تذكارية وتقدير متبادل

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، حيث قدّم سعادة محمد إبراهيم الرئيسي هدية تذكارية للعميد العميري، تمثلت في مجموعة موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تُعد مرجعاً تاريخياً مهماً يوثق أحداثاً بارزة في تاريخ عمان والساحل العربي.

وأشاد الحضور بهذه الهدية القيمة، مثمنين المبادرات المشتركة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز مستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

-انتهى-

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