المنامة – مملكة البحرين: شاركت شركة الكوهجي للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمملكة البحرين، في معرض التوظيف السنوي بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، والذي يقام يومي 7 و 8 مايو الجاري، في قاعة البحرين بحرم البوليتكنك في مدينة عيسى، وأفتتحه سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء "بوليتكنك البحرين".

وتأتي مشاركة شركة الكوهجي للتطوير العقاري في "معرض التوظيف 2025" بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، امتداداً لجهود الشركة المتواصلة والمستمرة بدعم الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من الولوج إلى سوق العمل بثقة ومهارات عالية، حيث تحرص الشركة من خلال هذه المعارض على اطلاع وتعريف الطلاب والخريجين البحرينيين الجدد على فرص العمل والتدريب المتنوعة المتوفرة والمتاحة لديها، واتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب مهنية ناجحة وواعدة.

وتشكل هذه المشاركة منصة هامة لطلاب وخريجي بوليتكنك البحرين لاستكشاف فرص العمل والتدريب المتنوعة داخل شركة الكوهجي للتطوير العقاري وشركاتها الأخرى مثل، رويال أمباسادور والكوهجي للمقاولات وأونيكس روتانا.

وخلال الحدث، قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء "بوليتكنك البحرين" بزيارة جناح شركة الكوهجي للتطوير العقاري في المعرض، حيث اطلع على المسارات المهنية والفرص التدريبية المتنوعة التي تطرحها الشركة أمام الطلاب والخريجين، والتي تضمنت إدارة المشاريع وتطوير العقارات والضيافة وإدارة الممتلكات وغيرها من المجالات.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس محمد الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة الكوهجي للتطوير العقاري قائلاً: "نعتز بمشاركتنا هذا العام في (معرض التوظيف 2025) في بوليتكنك البحرين، حيث تؤكد هذه المشاركة على التزامنا الدائم بدعم المبادرات الوطنية للتوظيف، وجهودنا المستمرة بفتح آفاق واسعة للكوادر البحرينية الشابة للانضمام الي سوق العمل وتمكينهم من التزود بالمهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لتحقيق مستقبل مهني ناجح بعد إتمام دراستهم الأكاديمية".

وأضاف: "نؤمن في شركة الكوهجي للتطوير العقاري بإمكانيات ومواهب الكوادر الوطنية وقدراتهم على الإبداع والابتكار، ونحرص على منحهم المزيد من الفرص لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من تحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية المستقبلية، ومن هذا المنطلق حرصنا خلال المعرض على الالتقاء بنخبة متميزة من طلبة وخريجي بوليتكنك البحرين، واطلاعهم على فرص التدريب والتوظيف المتاحة لدينا".

حيث معرض التوظيف في كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، هو مبادرة سنوية تنظمها البوليتكنك ليجتمع فيها تحت سقف واحد الطلاب والخريجين الجدد مع كبرى الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل الرائدين في مملكة البحرين، لتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على فرص العمل المتاحة ومتطلبات سوق العمل بالمملكة.

وقد شهد "معرض التوظيف 2025" مشاركة أكثر من 45 شركة من مختلف القطاعات، ومثل منصة فعالة للطلبة والخريجين للتعرف على الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة لدى الشركات المشاركة في الحدث.

وتعد شركة الكوهجي للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، وتقوم بدور محوري في قطاع العقارات والبناء في مملكة البحرين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمهمة مثل أونيكس روتانا،أونيكس سكاي فيو، أونيكس واترجاردن. ومن خلال مشاركتها في “معرض التوظيف 2025” بكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، تؤكد الشركة على التزامها المتواصل بدعم تنمية وازدهار سوق العمل في البحرين والمساهمة في التنمية المستدامة بالمملكة وتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

نبذة عن شركة الكوهجي للمقاولات

تعتبر شركة الكوهجي للمقاولات من أبرز شركات الإنشاءات الرائدة في مملكة البحرين، ومعروف عنها تميزها بخبراتها الهندسية وتنفيذها عالي الجودة للمشاريع. لدى الشركة أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تنفيذ وتقديم المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وتلتزم الشركة في معاييرها في صناعة البناء بتعزيز الابتكار والجودة العالية وممارسات البناء المستدامة.

نبذة عن شركة رويال أمباسادور

تعتبر رويال أمباسادور شركة رائدة في إدارة العقارات والضيافة في البحرين، حيث تقدم حلولاً سكنية مصممة خصيصًا عبر أكبر محفظة من المشاريع السكنية الفاخرة والمتميزة في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال فلسفة تضع العميل في المقام الأول، تقدم رويال أمباسادور خدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خدمات التنظيف والصيانة وخدمات الاستقبال والإرشاد والتأجير والمشاركة المجتمعية، مما يضمن للسكان تجربة معيشة سلسة تُضاهي المنتجعات ذات الخمس نجوم. وبدعم من خبرة شركة الكوهجي للتطوير العقاري، تحظى رويال أمباسادور بثقة عالية بفضل معاييرها العالية وموثوقيتها والتزامها بتقديم التميز في كل التفاصيل.

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