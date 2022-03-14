صناعة القوارب في إيطاليا مثال عالمي للتميز

دبي، الامارات العربية المتحدة: بإجمالي مبيعات 6.6 مليار يورو، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى في العالم في إنتاج اليخوت الفاخرة (لتغطي 49.6% من الطلبات العالمية). كما تحتل إيطاليا الريادة العالمية في مجال صناعة السفن السياحية: بمعدل سفينة واحدة مصنوعة في إيطاليا من كل 3 سفن سياحية تم تسليمها خلال الثلاثين عامًا الماضية في العالم. تحتوي صناعة القوارب الإيطالية على الميزات المطلوبة لترفع بكل فخر شعار "صنع في إيطاليا" مثل: الجمالية، والأناقة، والفخامة، والجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا العالية، والأمان.

تم استضافة جلسة لمناقشة موضوع "بين الابتكار والجمال: التوجهات في القطاع البحري" يوم أمس الموافق 11 مارس، في مدرج جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، وهي الجلسة الثالثة عشر من جلسات حوار الابتكار التي نظمتها وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي ومكتب المفوض الإيطالي لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

في إطار يوم ليغوريا الإقليمي، افتتح جلسة حوار الابتكار رسميًا باولو جليسنتي، المفوض العام لجناح إيطاليا واستضاف على المنصة أندريا بنفيدوتي، المستشار الإقليمي للتنمية الاقتصادية لإقليم ليغوريا.

وقد تولى إدارة لجنة الخبراء، من الأكاديميين ورواد الصناعة في العالم، كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية، وضمت باربرا أميريو، مديرة الاستدامة في شركة عامر لليخوت، وجوزيبي دانيس، رئيس منطقة إنتاج قوارب الترفيه في إقليم بوليا، وماركو فورتيس، مدير ونائب رئيس مؤسسة إديسون، وأليساندرو جيانتشي، الرئيس التنفيذي لشركة جيانتشي للمضخات والمحركات النفاثة. كما حضر الجلسة معالي نيكولا لينر، سفير إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم للجمهور كلمته الختامية.

قدم المتحدثون المشاركون جلسة نقاشية مثمرة عبروا فيها عن وجهات نظرهم حول كيفية تغير صناعة القوارب وكيف تبنى الصناع الإيطاليون التغيير وقدموا الابتكار في صناعاتهم. كما تُظهر التوجهات الحالية أن عام 2022 سيكون عامًا استثنائياً، حيث تم بالفعل ملء الصناع دفاترهم بالطلبات للموسمين المقبلين على الأقل.

بالحديث عن التوجهات الجديدة الناشئة في تصميم اليخوت، قالت باربرا أميريو، مديرة الاستدامة في شركة عامر لليخوت، عن اليخوت ذات المحركات التي انتجتها شركة برماري الإيطالية الشهيرة لصناعة القوارب: "هناك تركيز في قسم الإنتاج على المواد المستدامة الجديدة والتي يمكن إعادة تدويرها، مثل البلاستيك الحيوي والفلين الذي يحل تدريجياً محل خشب الساج. كما بدأ المُصنِّع في استخدام في الإنتاج تقنية الدمج بين الأتمتة والإلكترونيات. وأخيرًا وليس آخرًا، يتم تطوير حلول كفاءة الطاقة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية."

قال أليساندرو جيانتشي، الرئيس التنفيذي لشركة جيانتشي للمضخات والمحركات النفاثة ونائب رئيس جمعية الصناعة البحرية الإيطالية، متحدثًا عن كيفية مواجهة الشركات الإيطالية لتحديات هذه الفترة الاستثنائية من التاريخ: "نحاول جاهدين إلى إيجاد حلول متكاملة، لمواجهة الطلب الهائل على القوارب وفي نفس الوقت التأخير في الحصول على المواد وزيادة الأسعار، إذ تطالب أحواض بناء السفن ليس فقط بمحاولة لتقليل الوقت، ولكن بهدف تقديم حلول ابداعية مبتكرة، تسرع من عملية إصلاح السفن. فبفضل قدرات التصنيع وإبداع الشركات الإيطالية، نحن قادرون على التغلب على هذا التحدي وتوفير ليس فقط سلعة ولكن نظامًا أو منتجًا به الكثير من المواد، أو حتى حلول بديلة تتكيف مع المساحة والأداء المطلوبة في السوق."

من خلال تقديم وجهة نظر مشغلي المراسي وقطاع سياحة القوارب، أوضح جوزيبي دانيس، رئيس منطقة إنتاج قوارب الترفيه في إقليم بوليا، عن الوضع في شبكة مراسي بوليا: "في بوليا، نقوم بتطوير مشروع جديد يسمى شبكة مراسي بوليا. لتصبح بوليا الآن وجهة سياحية لقضاء العطلات، وخلال فصل الصيف لدينا الكثير من اليخوت الفخمة التي تقضي وقتًا في إقليمنا، ففي العام الماضي استقبلنا من إقليم برينديزي فقط ما يقارب 250 مسافر ترانزيت على قارب بطول 14 مترًا، ونتوقع المزيد من منطقة الشرق الأوسط.

الهدف الرئيسي هو توحيد الخدمات بين جميع المراسي في الإقليم وإنشاء بطاقات مرور مجانية تتيح للعملاء القدوم إلى إقليمي بوليا ومور في شبكة المراسي لتلقي نفس الخدمات والتسهيلات."

تقام جلسات حوار الابتكار جنبًا إلى جنب مع معرض دبي الدولي للقوارب حيث تستضيف إيطاليا 50 شركة، وهي منصة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والإمارات التي أطلقتها سفارة إيطاليا في الإمارات العام الماضي ضمن مبادرة InnovItaly، والتي ستستمر بعد معرض اكسبو 2020. تضم كل جلسة نقاشية شخصيات مرموقة من إيطاليا والإمارات يتم دعوتهم لمناقشة القضايا المتعلقة بمواضيع إكسبو 2020 دبي الأسبوعية بالإضافة إلى المعارض التجارية التي تشارك فيها وكالة التجارة الإيطالية في جميع أنحاء الإمارات.

للتسجيل لمشاهدة جلسات حوار الابتكار، الرجاء زيارة قناة يوتيوب الرسمية

Italy Expo 2020: https://www.youtube.com/watch؟

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